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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/03/06  108/03/05  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.52000   27.53000   0.99000    3.59608
群益印度中小基金-人民幣                                          13.78920   13.37330   0.41590    3.10993
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.18580    9.87860   0.30720    3.10975
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.29000    8.04000   0.25000    3.10945
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.51000   14.08000   0.43000    3.05398
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.58000   13.19000   0.39000    2.95679
台新印度基金                                                     13.99000   13.60000   0.39000    2.86765
群益印度中小基金N-美元                                            8.77160    8.53210   0.23950    2.80705
群益印度中小基金-美元                                            12.54570   12.20320   0.34250    2.80664
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.13000   28.35000   0.78000    2.75132
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.55000   10.27000   0.28000    2.72639
元大印度指數基金                                                  9.65300    9.39700   0.25600    2.72427
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.53000   11.24000   0.29000    2.58007
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               8.88000    8.66000   0.22000    2.54042
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.83000   22.27000   0.56000    2.51459
瀚亞印度基金-美元                                                13.13000   12.81000   0.32000    2.49805
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.50000   10.25000   0.25000    2.43902
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.00000   12.70000   0.30000    2.36220
群益大印度基金-人民幣                                            12.38680   12.11260   0.27420    2.26376
群益大印度基金-新臺幣                                            11.33000   11.09000   0.24000    2.16411
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.81000    9.61000   0.20000    2.08117
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.52000    8.35000   0.17000    2.03593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.57000    8.40000   0.17000    2.02381
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.70000    9.51000   0.19000    1.99790
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.76000    8.59000   0.17000    1.97905
群益大印度基金-美元                                              11.95020   11.72000   0.23020    1.96416
元大印度基金                                                     12.05000   11.82000   0.23000    1.94585
保德信中國中小基金-美元                                           9.07000    8.90000   0.17000    1.91011
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.18000    9.01000   0.17000    1.88679
未來資產亞洲新富基金                                             20.07000   19.70000   0.37000    1.87817
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