[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/03/06 108/03/05 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.52000 27.53000 0.99000 3.59608 群益印度中小基金-人民幣 13.78920 13.37330 0.41590 3.10993 群益印度中小基金N-人民幣 10.18580 9.87860 0.30720 3.10975 群益印度中小基金N-新臺幣 8.29000 8.04000 0.25000 3.10945 群益印度中小基金-新臺幣 14.51000 14.08000 0.43000 3.05398 瀚亞印度基金-人民幣 13.58000 13.19000 0.39000 2.95679 台新印度基金 13.99000 13.60000 0.39000 2.86765 群益印度中小基金N-美元 8.77160 8.53210 0.23950 2.80705 群益印度中小基金-美元 12.54570 12.20320 0.34250 2.80664 瀚亞印度基金-新台幣 29.13000 28.35000 0.78000 2.75132 元大大中華TMT基金-新台幣 10.55000 10.27000 0.28000 2.72639 元大印度指數基金 9.65300 9.39700 0.25600 2.72427 元大大中華TMT基金-人民幣 11.53000 11.24000 0.29000 2.58007 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.88000 8.66000 0.22000 2.54042 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.83000 22.27000 0.56000 2.51459 瀚亞印度基金-美元 13.13000 12.81000 0.32000 2.49805 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.25000 0.25000 2.43902 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.00000 12.70000 0.30000 2.36220 群益大印度基金-人民幣 12.38680 12.11260 0.27420 2.26376 群益大印度基金-新臺幣 11.33000 11.09000 0.24000 2.16411 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.61000 0.20000 2.08117 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.52000 8.35000 0.17000 2.03593 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.57000 8.40000 0.17000 2.02381 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.51000 0.19000 1.99790 保德信中國中小基金-新臺幣 8.76000 8.59000 0.17000 1.97905 群益大印度基金-美元 11.95020 11.72000 0.23020 1.96416 元大印度基金 12.05000 11.82000 0.23000 1.94585 保德信中國中小基金-美元 9.07000 8.90000 0.17000 1.91011 保德信中國中小基金-人民幣 9.18000 9.01000 0.17000 1.88679 未來資產亞洲新富基金 20.07000 19.70000 0.37000 1.87817 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------