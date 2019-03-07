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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/03/06  108/03/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                  9.99620    9.99940  -0.00320   -0.03200
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.99620    9.99940  -0.00320   -0.03200
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.04110   10.04550  -0.00440   -0.04380
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.04110   10.04550  -0.00440   -0.04380
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.28790   10.29420  -0.00630   -0.06120
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.09580   10.10200  -0.00620   -0.06137
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.19270   10.20220  -0.00950   -0.09312
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.08920   10.09870  -0.00950   -0.09407
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.98000   23.75000   0.23000    0.96842
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         28.06000   27.56000   0.50000    1.81422
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.51250    9.52060  -0.00810   -0.08508
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.93050    9.93650  -0.00600   -0.06038
中國信託台灣活力基金                                               13.99000   13.91000   0.08000    0.57513
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.97950    9.97620   0.00330    0.03308
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10730    9.10430   0.00300    0.03295
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.35740   10.35900  -0.00160   -0.01545
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.42080    9.42230  -0.00150   -0.01592
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.60140   10.57330   0.02810    0.26576
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.09370    9.06960   0.02410    0.26572
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.20360   11.20530  -0.00170   -0.01517
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.90790    9.90940  -0.00150   -0.01514
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              40.50900   40.48970   0.01930    0.04767
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                40.91300   40.87890   0.03410    0.08342
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                           9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01480   11.01460   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.67260    9.67160   0.00100    0.01034
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.08300    9.08210   0.00090    0.00991
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.88380    9.88380   0.00000    0.00000
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.27590    9.27590   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
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元大2001基金                                                       59.05000   58.68000   0.37000    0.63054
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          40.98110   40.95110   0.03000    0.07326
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.96670   38.94350   0.02320    0.05957
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.22000   21.15000   0.07000    0.33097
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.59990   11.59910   0.00080    0.00690
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.97120   10.96190   0.00930    0.08484
元大上證50基金                                                     32.86000   32.79000   0.07000    0.21348
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.53000   11.24000   0.29000    2.58007
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.55000   10.27000   0.28000    2.72639
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.49000   13.54000  -0.05000   -0.36928
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.96600   13.01300  -0.04700   -0.36118
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.50700   17.56100  -0.05400   -0.30750
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.68400   10.61400   0.07000    0.65951
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.54500   10.46800   0.07700    0.73558
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    3.01000   0.01000    0.33223
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.86000   13.80000   0.06000    0.43478
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.38470   48.25430  -0.86960   -1.80212
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.63460   10.63160   0.00300    0.02822
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.75070    9.74800   0.00270    0.02770
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.03940   10.02870   0.01070    0.10669
元大巴菲特基金                                                     25.07000   24.93000   0.14000    0.56157
元大日經225基金                                                    27.17000   27.33000  -0.16000   -0.58544
元大台商收成基金                                                   21.23000   21.14000   0.09000    0.42573
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.40000   12.46000  -0.06000   -0.48154
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.56000   35.22000   0.34000    0.96536
元大台灣中型100基金                                                31.09000   30.96000   0.13000    0.41990
元大台灣加權股價指數基金                                           24.37300   24.25600   0.11700    0.48235
元大台灣卓越50基金                                                 77.23000   76.81000   0.42000    0.54680
元大台灣金融基金                                                   17.11000   17.07000   0.04000    0.23433
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.92000   29.79000   0.13000    0.43639
元大台灣高股息基金                                                 26.17000   26.09000   0.08000    0.30663
元大台灣電子科技基金                                               33.30000   33.12000   0.18000    0.54348
元大全球ETF成長組合基金                                            10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.47000   14.45000   0.02000    0.13841
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.09000   22.12000  -0.03000   -0.13562
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.98000   12.87000   0.11000    0.85470
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.01000    8.93000   0.08000    0.89586
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.43000   12.33000   0.10000    0.81103
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.96800   11.87300   0.09500    0.80013
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   9.15000    9.10000   0.05000    0.54945
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.94000    6.91000   0.03000    0.43415
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.56000    6.54000   0.02000    0.30581
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.60900    8.61000  -0.00100   -0.01161
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
元大全球農業商機基金                                               16.54000   16.61000  -0.07000   -0.42143
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.49400    9.54300  -0.04900   -0.51347
元大印度指數基金                                                    9.65300    9.39700   0.25600    2.72427
元大印度基金                                                       12.05000   11.82000   0.23000    1.94585
元大多多基金                                                       16.28000   16.26000   0.02000    0.12300
元大多福基金                                                       50.36000   50.09000   0.27000    0.53903
元大亞太成長基金                                                    8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.94890    8.94830   0.00060    0.00671
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.25170    7.25110   0.00060    0.00827
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.15000    9.19500  -0.04500   -0.48940
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.93100    9.96900  -0.03800   -0.38118
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.27470   10.27030   0.00440    0.04284
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.14060   10.13640   0.00420    0.04143
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14070   10.13650   0.00420    0.04143
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.12940   10.11970   0.00970    0.09585
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.12940   10.11960   0.00980    0.09684
元大卓越基金                                                       42.29000   42.07000   0.22000    0.52294
元大店頭基金                                                        8.00000    7.98000   0.02000    0.25063
元大泛歐成長基金                                                    8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.38930   10.38860   0.00070    0.00674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.71780    9.71560   0.00220    0.02264
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.96620   31.94830   0.01790    0.05603
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.96700   38.17000  -0.20300   -0.53183
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.85680   18.87030  -0.01350   -0.07154
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.75710   18.72490   0.03220    0.17196
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.21050   40.17840   0.03210    0.07989
元大高科技基金                                                     18.35000   18.31000   0.04000    0.21846
元大得利貨幣市場基金                                               16.29730   16.29710   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01250   12.01240   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     12.23000   12.19000   0.04000    0.32814
元大華夏中小基金                                                    7.32000    7.25000   0.07000    0.96552
元大新中國基金-人民幣                                               9.57000    9.48000   0.09000    0.94937
元大新中國基金-美元                                                 9.20400    9.11700   0.08700    0.95426
元大新中國基金-新台幣                                               9.17000    9.08000   0.09000    0.99119
元大新主流基金                                                     22.92000   22.87000   0.05000    0.21863
元大新東協平衡基金-美元                                             9.38800    9.40500  -0.01700   -0.18075
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.34450   10.31560   0.02890    0.28016
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.81250    9.78260   0.02990    0.30564
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.84780   10.80890   0.03890    0.35989
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.15930    9.12640   0.03290    0.36049
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.05320   10.04970   0.00350    0.03483
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.46930    9.46610   0.00320    0.03380
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.21310   10.20400   0.00910    0.08918
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.62660    9.61800   0.00860    0.08942
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.68330    9.68070   0.00260    0.02686
元大新興亞洲基金                                                   11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.39540    9.35280   0.04260    0.45548
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.92430    8.88380   0.04050    0.45589
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.65740    9.60830   0.04910    0.51102
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.18000    9.13330   0.04670    0.51132
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.13980   15.13960   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.23000   35.02000   0.21000    0.59966
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.85000    8.81000   0.04000    0.45403
元大實質多重資產基金-美元                                           8.35200    8.31300   0.03900    0.46914
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.45000   16.47000  -0.02000   -0.12143
元大摩臺基金                                                       36.13000   35.92000   0.21000    0.58463
元大標普500基金                                                    26.02000   26.03000  -0.01000   -0.03842
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.60000   32.60000   0.00000    0.00000
元大標智滬深300基金                                                18.41000   18.41000   0.00000    0.00000
元大歐洲50基金                                                     23.91000   23.84000   0.07000    0.29362
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.28900    9.35300  -0.06400   -0.68427
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25530   10.25490   0.00040    0.00390
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.96000   14.85000   0.11000    0.74074
日盛上選基金                                                       31.99000   31.67000   0.32000    1.01042
日盛小而美基金                                                     17.25000   17.22000   0.03000    0.17422
日盛中國內需動力基金                                                9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.00930   11.99220   0.01710    0.14259
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78890    9.77500   0.01390    0.14220
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.23840   12.22190   0.01650    0.13500
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.96930    9.95580   0.01350    0.13560
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.02270   11.00490   0.01780    0.16175
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.96220    8.94770   0.01450    0.16205
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
日盛日盛基金                                                       12.74000   12.67000   0.07000    0.55249
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.26040   10.26720  -0.00680   -0.06623
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.36390    9.37010  -0.00620   -0.06617
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.02330   10.02700  -0.00370   -0.03690
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.14830    9.15170  -0.00340   -0.03715
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.45680    2.45330   0.00350    0.14266
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65340    1.65110   0.00230    0.13930
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37850    0.37800   0.00050    0.13228
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25540    0.25500   0.00040    0.15686
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.48470   12.46570   0.01900    0.15242
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.29180    8.27910   0.01270    0.15340
日盛亞洲機會基金                                                    6.81000    6.80000   0.01000    0.14706
日盛首選基金                                                       16.66000   16.53000   0.13000    0.78645
日盛高科技基金                                                     17.50000   17.37000   0.13000    0.74842
日盛貨幣市場基金                                                   14.80820   14.80800   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.67000   37.42000   0.25000    0.66809
日盛精選五虎基金                                                   34.92000   34.78000   0.14000    0.40253
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.52160   13.52140   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.93000   29.84000   0.09000    0.30161
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         11.80000   11.61000   0.19000    1.63652
台新MSCI中國基金                                                   21.21000   21.03000   0.18000    0.85592
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19860   14.19840   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.33370   10.33480  -0.00110   -0.01064
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.69910   10.69770   0.00140    0.01309
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.27850   10.27150   0.00700    0.06815
台新中國通基金                                                     42.14000   42.00000   0.14000    0.33333
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52320    0.52100   0.00220    0.42226
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.11300   16.03600   0.07700    0.48017
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31680    0.31380   0.00300    0.95602
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.78000    9.68000   0.10000    1.03306
台新主流基金                                                       22.94000   22.85000   0.09000    0.39387
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.34000   21.23000   0.11000    0.51813
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.69570    0.69260   0.00310    0.44759
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.46000   15.38000   0.08000    0.52016
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50330    0.50100   0.00230    0.45908
台新台灣中小基金                                                   32.83000   32.87000  -0.04000   -0.12169
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.77000    9.74830   0.02170    0.22260
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.28930    9.26910   0.02020    0.21793
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.56700   10.54420   0.02280    0.21623
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.87880    9.90270  -0.02390   -0.24135
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.87820   10.90450  -0.02630   -0.24118
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
台新印度基金                                                       13.99000   13.60000   0.39000    2.86765
台新亞美短期債券基金                                               11.37610   11.36900   0.00710    0.06245
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.57890    8.56540   0.01350    0.15761
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28360    0.28340   0.00020    0.07057
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.28620   12.26690   0.01930    0.15733
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40080    0.40040   0.00040    0.09990
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11510   11.11500   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.07520   29.92530   0.14990    0.50091
台新智慧生活基金-美元                                              10.20240   10.20510  -0.00270   -0.02646
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.36410    8.37550  -0.01140   -0.13611
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.55200    8.55890  -0.00690   -0.08062
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.26470    9.27730  -0.01260   -0.13582
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.48270    9.49040  -0.00770   -0.08113
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.07580   11.09370  -0.01790   -0.16135
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35390    0.35470  -0.00080   -0.22554
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.03560    8.04860  -0.01300   -0.16152
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27050    0.27110  -0.00060   -0.22132
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.47000    5.43000   0.04000    0.73665
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.13000   21.13000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               20.07000   19.70000   0.37000    1.87817
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.59580   12.59560   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.27240   11.27160   0.00080    0.00710
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.29360   10.30130  -0.00770   -0.07475
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.12780    9.12300   0.00480    0.05261
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.58740   10.58190   0.00550    0.05198
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.90060    7.90330  -0.00270   -0.03416
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.22800    9.23120  -0.00320   -0.03467
永豐中小基金                                                       51.11000   50.84000   0.27000    0.53108
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.73460    1.73010   0.00450    0.26010
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.36740    2.36120   0.00620    0.26258
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.09200    8.07760   0.01440    0.17827
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.71510   10.69610   0.01900    0.17763
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.72000    4.68000   0.04000    0.85470
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.72000   21.55000   0.17000    0.78886
永豐主流品牌基金                                                   17.87000   17.92000  -0.05000   -0.27902
永豐永豐基金                                                       33.09000   32.96000   0.13000    0.39442
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.21540    9.18740   0.02800    0.30477
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.52820    9.49930   0.02890    0.30423
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.08000    9.04970   0.03030    0.33482
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.38980    9.35840   0.03140    0.33553
永豐亞洲民生消費基金                                               12.12000   12.00000   0.12000    1.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             13.66330   13.65410   0.00920    0.06738
永豐高科技基金                                                     22.87000   22.87000   0.00000    0.00000
永豐貨幣市場基金                                                   13.91640   13.91620   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.06700    2.06400   0.00300    0.14535
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50550    2.50180   0.00370    0.14789
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76060    7.75570   0.00490    0.06318
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.68140   10.67470   0.00670    0.06277
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05490    7.05910  -0.00420   -0.05950
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.12860   11.13520  -0.00660   -0.05927
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.46000    8.44000   0.02000    0.23697
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.43000   19.36000   0.07000    0.36157
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.23000   50.98000   0.25000    0.49039
永豐領航科技基金                                                   37.51000   37.34000   0.17000    0.45528
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
永豐趨勢平衡基金                                                   40.71000   40.69000   0.02000    0.04915
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.77420   11.77330   0.00090    0.00764
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.66940    9.66320   0.00620    0.06416
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.12960   10.12320   0.00640    0.06322
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.68850    9.68280   0.00570    0.05887
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.00520    9.99930   0.00590    0.05900
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.72380    9.71730   0.00650    0.06689
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.31270   10.30580   0.00690    0.06695
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.69670    9.69070   0.00600    0.06192
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.09810   10.09180   0.00630    0.06243
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.29000   14.33000  -0.04000   -0.27913
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.22000   19.28000  -0.06000   -0.31120
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.16000   19.22000  -0.06000   -0.31217
兆豐國際生命科學基金                                               15.67000   15.67000   0.00000    0.00000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.16410   10.16130   0.00280    0.02756
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.42160   10.42220  -0.00060   -0.00576
兆豐國際全球基金                                                   30.72000   30.79000  -0.07000   -0.22735
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.40000   10.39920   0.00080    0.00769
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.07270   10.07030   0.00240    0.02383
兆豐國際國民基金                                                   21.93000   21.88000   0.05000    0.22852
兆豐國際第一基金                                                   12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.33080   10.31420   0.01660    0.16094
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.02290    8.01000   0.01290    0.16105
兆豐國際萬全基金                                                   20.19000   20.17000   0.02000    0.09916
兆豐國際電子基金                                                   25.07000   24.90000   0.17000    0.68273
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.92000   20.76000   0.16000    0.77071
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.60000   16.67000  -0.07000   -0.41992
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.28000   33.08000   0.20000    0.60459
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53380   12.53360   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.32870   10.33340  -0.00470   -0.04548
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.18690   10.19260  -0.00570   -0.05592
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.31450   10.31940  -0.00490   -0.04748
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.22960   10.23360  -0.00400   -0.03909
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.28060   10.28630  -0.00570   -0.05541
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.24930   10.25420  -0.00490   -0.04779
合庫台灣基金                                                       10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.30200   11.30010   0.00190    0.01681
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.28650   12.28560   0.00090    0.00733
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.94490   10.94570  -0.00080   -0.00731
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.73650   11.73760  -0.00110   -0.00937
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.04110    8.03980   0.00130    0.01617
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.38860    9.38780   0.00080    0.00852
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.98870    8.98940  -0.00070   -0.00779
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.81170    8.81260  -0.00090   -0.01021
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.19300    9.19370  -0.00070   -0.00761
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
合庫全球新興市場基金                                                9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
合庫貨幣市場基金                                                   10.15520   10.15510   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.66660    9.67110  -0.00450   -0.04653
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.90290    9.90750  -0.00460   -0.04643
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.17030   10.17240  -0.00210   -0.02064
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.69640   11.69990  -0.00350   -0.02991
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.44670   14.46270  -0.01600   -0.11063
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65040    8.65460  -0.00420   -0.04853
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.40820    9.41310  -0.00490   -0.05206
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.79930    7.80090  -0.00160   -0.02051
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.66090    8.66340  -0.00250   -0.02886
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.31130   10.32460  -0.01330   -0.12882
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.14150   11.14070   0.00080    0.00718
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.29840   10.31410  -0.01570   -0.15222
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.15590   10.16580  -0.00990   -0.09739
安聯中國東協基金                                                   15.78000   15.76000   0.02000    0.12690
安聯中國策略基金-美元                                              11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.28000   15.23000   0.05000    0.32830
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.97000   13.96000   0.01000    0.07163
安聯中華新思路基金-美元                                            13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.52000   12.53000  -0.01000   -0.07981
安聯台灣大壩基金                                                   28.66000   28.50000   0.16000    0.56140
安聯台灣科技基金                                                   46.78000   46.73000   0.05000    0.10700
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52430   12.52410   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.61000   31.45000   0.16000    0.50874
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.31730   10.31790  -0.00060   -0.00582
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.23200   15.23200   0.00000    0.00000
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.58500    9.58500   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.63510   12.63950  -0.00440   -0.03481
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.34420   10.34920  -0.00500   -0.04831
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.39020   12.39670  -0.00650   -0.05243
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.34200    9.34470  -0.00270   -0.02889
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.25920    9.26380  -0.00460   -0.04966
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.86770    8.87230  -0.00460   -0.05185
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.08140   12.08040   0.00100    0.00828
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.98110   10.98200  -0.00090   -0.00820
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.61880   10.61930  -0.00050   -0.00471
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.55990    8.55910   0.00080    0.00935
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.40660    8.40730  -0.00070   -0.00833
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.10280    8.10320  -0.00040   -0.00494
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.07470   10.07520  -0.00050   -0.00496
安聯全球人口趨勢基金                                               11.66000   11.67000  -0.01000   -0.08569
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        36.34000   36.46000  -0.12000   -0.32913
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.10030   12.09530   0.00500    0.04134
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.34230   10.33810   0.00420    0.04063
安聯全球新興市場基金                                               17.46000   17.46000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.72000    8.76000  -0.04000   -0.45662
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               22.05000   22.01000   0.04000    0.18174
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.33630   10.33470   0.00160    0.01548
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.98110    9.97950   0.00160    0.01603
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               86.86840   86.77380   0.09460    0.10902
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.94720   12.93560   0.01160    0.08968
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               66.47240   66.39650   0.07590    0.11431
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.81060    9.80180   0.00880    0.08978
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.65760    2.65650   0.00110    0.04141
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.83580   10.83370   0.00210    0.01938
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.21610    2.21430   0.00180    0.08129
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89560    8.89350   0.00210    0.02361
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                  9.95570    9.96000  -0.00430   -0.04317
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                      9.97670    9.98650  -0.00980   -0.09813
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.17060   10.18240  -0.01180   -0.11589
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                            9.93160    9.94230  -0.01070   -0.10762
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.01140   10.02190  -0.01050   -0.10477
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                  9.95570    9.96000  -0.00430   -0.04317
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                      9.97670    9.98650  -0.00980   -0.09813
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.17060   10.18240  -0.01180   -0.11589
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                            9.93160    9.94230  -0.01070   -0.10762
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.01140   10.02190  -0.01050   -0.10477
宏利台灣動力基金                                                   28.67000   28.60000   0.07000    0.24476
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.94430    9.93640   0.00790    0.07951
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.75390    9.73980   0.01410    0.14477
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.62550    7.61940   0.00610    0.08006
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.58390    7.57450   0.00940    0.12410
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                               13.22360   13.22180   0.00180    0.01361
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.87210    2.86970   0.00240    0.08363
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.99760   11.98710   0.01050    0.08759
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.73930    8.73210   0.00720    0.08245
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41300    2.40930   0.00370    0.15357
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.10100   11.08570   0.01530    0.13802
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.34810    3.34520   0.00290    0.08669
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53530    0.53480   0.00050    0.09349
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.98750   11.99550  -0.00800   -0.06669
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.62360   10.63150  -0.00790   -0.07431
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.21660   10.22200  -0.00540   -0.05283
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.72740    8.73350  -0.00610   -0.06985
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.35610    8.36230  -0.00620   -0.07414
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.22160    8.22600  -0.00440   -0.05349
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.18680    8.19230  -0.00550   -0.06714
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.86850    2.87060  -0.00210   -0.07316
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41610    0.41650  -0.00040   -0.09604
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.55300   12.56150  -0.00850   -0.06767
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.94910    0.94990  -0.00080   -0.08422
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35950    7.36450  -0.00500   -0.06789
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04420    2.04570  -0.00150   -0.07332
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29490    0.29510  -0.00020   -0.06777
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98010    8.98610  -0.00600   -0.06677
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32700    0.32730  -0.00030   -0.09166
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66840   13.66830   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.58000    2.58000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
宏利臺灣股息收益基金                                               24.20000   24.22000  -0.02000   -0.08258
宏利澳幣保本基金                                                   12.40900   12.40950  -0.00050   -0.00403
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.85000   11.87000  -0.02000   -0.16849
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.96950    9.95630   0.01320    0.13258
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.47380    9.45860   0.01520    0.16070
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.91520    8.89600   0.01920    0.21583
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.00600   10.98220   0.02380    0.21671
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
貝萊德新台幣基金                                                   12.95410   12.95400   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.49000   25.38000   0.11000    0.43341
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42570   11.42410   0.00160    0.01401
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.24800   10.24070   0.00730    0.07128
保德信大中華基金-人民幣                                             9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
保德信大中華基金-美元                                              10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
保德信大中華基金-新台幣                                            29.87000   29.76000   0.11000    0.36962
保德信中小型股基金                                                 45.68000   45.39000   0.29000    0.63891
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.18000    9.01000   0.17000    1.88679
保德信中國中小基金-美元                                             9.07000    8.90000   0.17000    1.91011
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.76000    8.59000   0.17000    1.97905
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.75480    9.72860   0.02620    0.26931
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.80060    9.77350   0.02710    0.27728
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.86450    9.83820   0.02630    0.26733
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.81040   10.78160   0.02880    0.26712
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
保德信中國品牌基金-美元                                             9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
保德信台商全方位基金                                               34.07000   33.96000   0.11000    0.32391
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.73000   27.78000  -0.05000   -0.17999
保德信全球消費商機基金                                             18.05000   18.00000   0.05000    0.27778
保德信全球基礎建設基金                                             12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  7.53000    7.53000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.87000   33.79000   0.08000    0.23676
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.35660   10.28430   0.07230    0.70301
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.48140   10.40820   0.07320    0.70329
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.33210   10.23600   0.09610    0.93884
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.45650   10.35930   0.09720    0.93829
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.51170    9.50930   0.00240    0.02524
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.51150   10.50880   0.00270    0.02569
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.03210    9.02480   0.00730    0.08089
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.96670    9.95860   0.00810    0.08134
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.99460    7.99650  -0.00190   -0.02376
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.87740   10.88000  -0.00260   -0.02390
保德信亞太基金                                                     20.75000   20.71000   0.04000    0.19314
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.52120    8.51710   0.00410    0.04814
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.57640   11.57070   0.00570    0.04926
保德信店頭市場基金                                                 33.00000   32.90000   0.10000    0.30395
保德信金平衡基金                                                   29.19000   29.06000   0.13000    0.44735
保德信金滿意基金                                                   41.53000   41.41000   0.12000    0.28979
保德信科技島基金                                                   25.68000   25.67000   0.01000    0.03896
保德信高成長基金                                                   90.83000   90.49000   0.34000    0.37573
保德信第一基金                                                     24.60000   24.51000   0.09000    0.36720
保德信貨幣市場基金                                                 15.80960   15.80940   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.44930   10.44460   0.00470    0.04500
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.62580   10.61520   0.01060    0.09986
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.69960   10.69650   0.00310    0.02898
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.18760   10.17900   0.00860    0.08449
保德信新世紀基金                                                    9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99210    7.99490  -0.00280   -0.03502
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.13850   11.14240  -0.00390   -0.03500
保德信新興趨勢組合基金                                             11.09000   10.98000   0.11000    1.00182
保德信瑞騰基金                                                     15.58600   15.58610  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.84250    9.85040  -0.00790   -0.08020
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.24190   10.25010  -0.00820   -0.08000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.75700    9.76240  -0.00540   -0.05531
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.97300    9.97870  -0.00570   -0.05712
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.87440    9.87920  -0.00480   -0.04859
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.14850   10.15340  -0.00490   -0.04826
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78330    9.78960  -0.00630   -0.06435
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99460   10.00100  -0.00640   -0.06399
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.24590   10.24960  -0.00370   -0.03610
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.21450   10.22300  -0.00850   -0.08315
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34520   10.35380  -0.00860   -0.08306
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.10940   10.11880  -0.00940   -0.09290
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.22440   10.23210  -0.00770   -0.07525
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.07360   10.08080  -0.00720   -0.07142
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.35680   10.36310  -0.00630   -0.06079
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.96470    9.97270  -0.00800   -0.08022
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.16400   10.17210  -0.00810   -0.07963
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.92220    9.92830  -0.00610   -0.06144
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.75840    9.76710  -0.00870   -0.08907
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.21740   10.22950  -0.01210   -0.11829
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34250   10.35470  -0.01220   -0.11782
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.35660   10.37000  -0.01340   -0.12922
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.63560   10.64900  -0.01340   -0.12583
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.19710   10.21040  -0.01330   -0.13026
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.30140   10.31490  -0.01350   -0.13088
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.08660   10.09070  -0.00410   -0.04063
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.14720   10.15240  -0.00520   -0.05122
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.10860   10.10820   0.00040    0.00396
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型              9.94190    9.95270  -0.01080   -0.10851
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型              9.94300    9.95390  -0.01090   -0.10950
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.12170   10.14130  -0.01960   -0.19327
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.12210   10.13890  -0.01680   -0.16570
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.90980    9.92320  -0.01340   -0.13504
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型                9.90980    9.92320  -0.01340   -0.13504
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94900    1.95620  -0.00720   -0.36806
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.74700    2.74490   0.00210    0.07651
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29670    0.29800  -0.00130   -0.43624
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45280    0.45270   0.00010    0.02209
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43580    8.46920  -0.03340   -0.39437
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.11080   12.10310   0.00770    0.06362
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.50060    9.52900  -0.02840   -0.29804
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.91010   11.90240   0.00770    0.06469
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.68610    8.71490  -0.02880   -0.33047
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.94000   10.93790   0.00210    0.01920
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.49110   10.50260  -0.01150   -0.10950
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.34150   10.35050  -0.00900   -0.08695
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.43000   18.31000   0.12000    0.65538
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4238.49000 4211.77000  26.72000    0.63441
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.21510   10.22020  -0.00510   -0.04990
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.94690   10.95240  -0.00550   -0.05022
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.08890   10.09170  -0.00280   -0.02775
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.85130    9.86020  -0.00890   -0.09026
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.31580   10.32500  -0.00920   -0.08910
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.81240    9.81870  -0.00630   -0.06416
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.10020   10.10700  -0.00680   -0.06728
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.11170   10.17080  -0.05910   -0.58108
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.06470    6.10510  -0.04040   -0.66174
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.85270   10.85970  -0.00700   -0.06446
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.86070   10.83560   0.02510    0.23164
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.94690   11.92300   0.02390    0.20045
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.12910   11.10830   0.02080    0.18725
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.46590    9.44410   0.02180    0.23083
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.86360    9.84400   0.01960    0.19911
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.70860    9.69050   0.01810    0.18678
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.86170   10.83670   0.02500    0.23070
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.40970   11.38690   0.02280    0.20023
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.37170   11.35050   0.02120    0.18678
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.00000    6.99000   0.01000    0.14306
柏瑞巨人基金                                                       12.05000   11.98000   0.07000    0.58431
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.68000   13.67980   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.94000   15.98000  -0.04000   -0.25031
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.77150   13.77560  -0.00410   -0.02976
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.18820   12.19470  -0.00650   -0.05330
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.77190   12.77980  -0.00790   -0.06182
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.57420    8.57680  -0.00260   -0.03031
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.68070    6.68270  -0.00200   -0.02993
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.61300    8.61760  -0.00460   -0.05338
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.38310    8.39000  -0.00690   -0.08224
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.62870   10.63520  -0.00650   -0.06112
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.29020    8.29530  -0.00510   -0.06148
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.36900   12.37560  -0.00660   -0.05333
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.93080   11.93440  -0.00360   -0.03016
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.47600   12.48630  -0.01030   -0.08249
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.62650   11.63370  -0.00720   -0.06189
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.85470    8.85740  -0.00270   -0.03048
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.62580    9.63100  -0.00520   -0.05399
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.58060    9.58840  -0.00780   -0.08135
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.45090    9.45680  -0.00590   -0.06239
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.32870    9.33450  -0.00580   -0.06214
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.35170   10.33720   0.01450    0.14027
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.27140   10.25840   0.01300    0.12673
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.13420   10.12310   0.01110    0.10965
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.20000   10.18870   0.01130    0.11091
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74470    9.73110   0.01360    0.13976
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.50440    9.49230   0.01210    0.12747
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.42000   10.41600   0.00400    0.03840
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.52860    9.51810   0.01050    0.11032
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.59580    9.58530   0.01050    0.10954
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.33230   10.31790   0.01440    0.13956
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.27150   10.25850   0.01300    0.12672
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.13440   10.12330   0.01110    0.10965
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.20020   10.18890   0.01130    0.11091
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74450    9.73090   0.01360    0.13976
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.50450    9.49240   0.01210    0.12747
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.59040   10.58640   0.00400    0.03778
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.52840    9.51790   0.01050    0.11032
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.59610    9.58550   0.01060    0.11058
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.07870   11.06640   0.01230    0.11115
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.38400   12.37130   0.01270    0.10266
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.75340   11.74290   0.01050    0.08942
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.02830    9.01820   0.01010    0.11200
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.71050    9.70060   0.00990    0.10206
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.63650    9.62790   0.00860    0.08932
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.78040   10.76840   0.01200    0.11144
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.53110   11.51930   0.01180    0.10244
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.35450   11.34440   0.01010    0.08903
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.02850    9.01850   0.01000    0.11088
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.71090    9.70100   0.00990    0.10205
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.63700    9.62840   0.00860    0.08932
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.26000   13.25000   0.01000    0.07547
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.08000   14.08000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.36000   13.32000   0.04000    0.30030
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.61000   13.56000   0.05000    0.36873
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.53660   11.53350   0.00310    0.02688
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.40870    7.40680   0.00190    0.02565
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.68520   11.68050   0.00470    0.04024
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.40310   11.40100   0.00210    0.01842
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.48020   10.47910   0.00110    0.01050
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.29870    8.29530   0.00340    0.04099
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.33490    9.33310   0.00180    0.01929
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.39380    9.39290   0.00090    0.00958
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.96920   10.96710   0.00210    0.01915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.26140   10.25730   0.00410    0.03997
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.46260   10.46150   0.00110    0.01051
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.66940    9.66760   0.00180    0.01862
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.96660    8.96300   0.00360    0.04017
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.89940    8.90000  -0.00060   -0.00674
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.41900    9.41810   0.00090    0.00956
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.22750   12.23100  -0.00350   -0.02862
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.72270   11.72840  -0.00570   -0.04860
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.11860   11.12530  -0.00670   -0.06022
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.01490    7.01690  -0.00200   -0.02850
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75490    8.75910  -0.00420   -0.04795
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.41040    9.41600  -0.00560   -0.05947
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.51110   10.51410  -0.00300   -0.02853
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.13620   11.14290  -0.00670   -0.06013
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.47940    9.48400  -0.00460   -0.04850
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.94880    8.95140  -0.00260   -0.02905
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.61140    9.61710  -0.00570   -0.05927
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.49260   11.48020   0.01240    0.10801
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.16810   12.15680   0.01130    0.09295
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.13710   11.12770   0.00940    0.08447
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.11070    9.10090   0.00980    0.10768
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.67980    9.67070   0.00910    0.09410
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.69930    9.69110   0.00820    0.08461
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.46910   11.45840   0.01070    0.09338
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.25380   10.24270   0.01110    0.10837
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.61230   10.60330   0.00900    0.08488
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.60390    9.59350   0.01040    0.10841
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.26860    9.25860   0.01000    0.10801
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.90780    9.89850   0.00930    0.09395
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.45300    9.44500   0.00800    0.08470
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.14000   18.17000  -0.03000   -0.16511
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.02000   17.06000  -0.04000   -0.23447
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.93130   12.94160  -0.01030   -0.07959
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.43890   10.43370   0.00520    0.04984
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.44340   11.43680   0.00660    0.05771
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.22600   12.23060  -0.00460   -0.03761
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.98770   10.98500   0.00270    0.02458
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.22530    9.22060   0.00470    0.05097
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.77780    9.77220   0.00560    0.05731
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.65530    9.65900  -0.00370   -0.03831
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.74690    9.74450   0.00240    0.02463
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.36080    9.35610   0.00470    0.05023
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.57820    9.57260   0.00560    0.05850
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.49780   11.50210  -0.00430   -0.03738
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.68920    9.68680   0.00240    0.02478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        31.15000   31.18000  -0.03000   -0.09622
國泰大中華基金                                                     18.51000   18.37000   0.14000    0.76211
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.62000   14.57000   0.05000    0.34317
國泰中小成長基金-台幣級別                                          41.35000   41.04000   0.31000    0.75536
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.13520    4.11510   0.02010    0.48844
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       19.03000   18.92000   0.11000    0.58140
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.71820    0.71450   0.00370    0.51784
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.67370    0.67030   0.00340    0.50724
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21440    2.21340   0.00100    0.04518
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.94630    9.93500   0.01130    0.11374
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.15030    8.17900  -0.02870   -0.35090
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.32570    0.32550   0.00020    0.06144
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.69790   11.69710   0.00080    0.00684
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.74010    1.73950   0.00060    0.03449
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.43660   10.42530   0.01130    0.10839
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.34400    0.34380   0.00020    0.05817
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.36870    4.31530   0.05340    1.23746
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       20.09000   19.83000   0.26000    1.31114
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.64590    0.63790   0.00800    1.25412
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.25570    3.21000   0.04570    1.42368
國泰中港台基金台幣級別                                             14.98000   14.76000   0.22000    1.49051
國泰中港台基金美元級別                                              0.48730    0.48040   0.00690    1.43630
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.59000   26.76000  -0.17000   -0.63528
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.62000   12.52000   0.10000    0.79872
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.52000   33.03000  -0.51000   -1.54405
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.53220   10.52030   0.01190    0.11311
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.11560   10.14400  -0.02840   -0.27997
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.14210   10.17030  -0.02820   -0.27728
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.34110    0.34090   0.00020    0.05867
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32740    0.32850  -0.00110   -0.33486
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32810    0.32920  -0.00110   -0.33414
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43880   12.43870   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37450    2.37760  -0.00310   -0.13038
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35440    0.35480  -0.00040   -0.11274
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50280    0.50280   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.26000   13.28000  -0.02000   -0.15060
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45700    0.45790  -0.00090   -0.19655
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.29000    5.30000  -0.01000   -0.18868
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16890    0.16920  -0.00030   -0.17730
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40480    0.40510  -0.00030   -0.07406
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36140    0.36210  -0.00070   -0.19332
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43100    0.43130  -0.00030   -0.06956
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51660    0.51640   0.00020    0.03873
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.94000   20.94000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.34000   21.27000   0.07000    0.32910
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.42960    2.42820   0.00140    0.05766
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.19160   11.17710   0.01450    0.12973
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.77560    9.80350  -0.02790   -0.28459
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36360    0.36330   0.00030    0.08258
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31760    0.31870  -0.00110   -0.34515
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.51250    0.51150   0.00100    0.19550
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38860    0.38780   0.00080    0.20629
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.51000   18.52000  -0.01000   -0.05400
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60010    0.60050  -0.00040   -0.06661
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.25000   18.30000  -0.05000   -0.27322
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.84720    0.84680   0.00040    0.04724
國泰科技生化基金                                                   31.87000   31.60000   0.27000    0.85443
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.97000   27.97000   0.00000    0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.56940   39.52290   0.04650    0.11765
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.27080   19.28450  -0.01370   -0.07104
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.10100   19.06990   0.03110    0.16308
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.98330   39.97760   0.00570    0.01426
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.60660   41.60150   0.00510    0.01226
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.36770   43.37620  -0.00850   -0.01960
國泰紐幣2021保本基金                                               12.52610   12.52380   0.00230    0.01837
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.85680   12.85460   0.00220    0.01711
國泰紐幣保本基金                                                   12.63950   12.63800   0.00150    0.01187
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.79000   21.60000   0.19000    0.87963
國泰國泰基金台幣級別                                               21.79000   21.60000   0.19000    0.87963
國泰富時中國A50基金                                                21.20000   21.17000   0.03000    0.14171
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   42.24960   42.22560   0.02400    0.05684
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33590    0.33590   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48350    0.48310   0.00040    0.08280
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.86760   10.85950   0.00810    0.07459
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.51640    7.54120  -0.02480   -0.32886
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.36870    0.36860   0.00010    0.02713
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24370    0.24460  -0.00090   -0.36795
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.36120    2.33750   0.02370    1.01390
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.82080   10.70370   0.11710    1.09401
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.34980    0.34620   0.00360    1.03986
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.61930   42.64070  -0.02140   -0.05019
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            22.20000   22.04000   0.16000    0.72595
國泰新興市場基金台幣級別                                           12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
國泰新興市場基金美元級別                                            0.39500    0.39490   0.00010    0.02532
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28630    2.28680  -0.00050   -0.02186
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44550    1.45430  -0.00880   -0.60510
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.35170    0.35170   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34660    0.34670  -0.00010   -0.02884
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22460    0.22590  -0.00130   -0.57548
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.69110   10.68900   0.00210    0.01965
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.63200    6.66970  -0.03770   -0.56524
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       39.89440   39.84390   0.05050    0.12674
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           39.95970   39.96060  -0.00090   -0.00225
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               39.99050   39.97770   0.01280    0.03202
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.05000   14.11000  -0.06000   -0.42523
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.96000   32.66000   0.30000    0.91855
國泰價值卓越基金                                                   13.72000   13.61000   0.11000    0.80823
國泰標普北美科技ETF基金                                            21.61000   21.59000   0.02000    0.09264
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32460    0.32490  -0.00030   -0.09234
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.37280   40.38420  -0.01140   -0.02823
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.40000   21.46000  -0.06000   -0.27959
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.71000   19.61000   0.10000    0.50994
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.42000   17.42000   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.19810   12.20150  -0.00340   -0.02787
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.40340    0.40360  -0.00020   -0.04955
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.36130   10.35530   0.00600    0.05794
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.23750   10.23200   0.00550    0.05375
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.21630   10.20490   0.01140    0.11171
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.34180   10.33580   0.00600    0.05805
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.24080   10.23530   0.00550    0.05374
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.20440   10.19330   0.01110    0.10890
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35540   11.35480   0.00060    0.00528
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.21270   10.22360  -0.01090   -0.10662
第一金大中華基金                                                   24.54000   24.46000   0.08000    0.32706
第一金小型精選基金                                                 30.82000   30.65000   0.17000    0.55465
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.82000   12.84000  -0.02000   -0.15576
第一金中國世紀基金-美元                                             8.21020    8.21860  -0.00840   -0.10221
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.21080    8.21920  -0.00840   -0.10220
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.60860    9.60820   0.00040    0.00416
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35920    8.35450   0.00470    0.05626
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.96140   10.96080   0.00060    0.00547
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.68220    9.67670   0.00550    0.05684
第一金中概平衡基金                                                 25.05000   24.91000   0.14000    0.56202
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29250   15.29230   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.31200  178.30900   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.34700   14.32230   0.02470    0.17246
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.34730   14.32250   0.02480    0.17315
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            13.78000   13.75000   0.03000    0.21818
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          13.79000   13.75000   0.04000    0.29091
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.20950   10.20830   0.00120    0.01176
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.20990   10.20830   0.00160    0.01567
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.81710    9.81760  -0.00050   -0.00509
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.81720    9.81770  -0.00050   -0.00509
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.46520   13.51430  -0.04910   -0.36332
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.48270   13.53190  -0.04920   -0.36359
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.71000   12.75000  -0.04000   -0.31373
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.73000   12.77000  -0.04000   -0.31323
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.64930    9.65120  -0.00190   -0.01969
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.64890    9.65160  -0.00270   -0.02797
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.25870    9.25880  -0.00010   -0.00108
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.28240    9.28240   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.36640   10.36940  -0.00300   -0.02893
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.97110    9.97110   0.00000    0.00000
第一金全球大趨勢基金                                               23.25000   23.27000  -0.02000   -0.08595
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.73960    8.72710   0.01250    0.14323
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.12670    6.11800   0.00870    0.14220
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.77860    9.76270   0.01590    0.16286
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.78020    9.76420   0.01600    0.16386
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.45370   10.43680   0.01690    0.16193
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.45560   10.43860   0.01700    0.16286
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.37770    8.37900  -0.00130   -0.01551
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.13590   10.13750  -0.00160   -0.01578
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.21480    9.22070  -0.00590   -0.06399
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.21730    9.21960  -0.00230   -0.02495
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.67580    7.68060  -0.00480   -0.06250
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.67220    7.67710  -0.00490   -0.06383
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.46140    8.46560  -0.00420   -0.04961
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.46200    8.46620  -0.00420   -0.04961
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17940   11.18640  -0.00700   -0.06258
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.18020   11.18720  -0.00700   -0.06257
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.97580    9.98210  -0.00630   -0.06311
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.66040   14.66760  -0.00720   -0.04909
第一金亞洲科技基金                                                 17.82000   17.90000  -0.08000   -0.44693
第一金亞洲新興市場基金                                             12.80000   12.79000   0.01000    0.07819
第一金店頭市場基金                                                  8.20000    8.12000   0.08000    0.98522
第一金創新趨勢基金                                                 20.94000   20.83000   0.11000    0.52808
第一金電子基金                                                     30.78000   30.53000   0.25000    0.81887
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.06000   17.88000   0.18000    1.00671
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.40000   19.49000  -0.09000   -0.46178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.99000   19.86000   0.13000    0.65458
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.98000    7.90000   0.08000    1.01266
統一大中華中小基金(美元)                                            7.49000    7.41000   0.08000    1.07962
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.06000   10.95000   0.11000    1.00457
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
統一大滿貫基金-A類型                                               32.19000   32.04000   0.15000    0.46816
統一大滿貫基金-I類型                                               32.19000   32.04000   0.15000    0.46816
統一大龍印基金                                                     14.08000   14.04000   0.04000    0.28490
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.82000    8.74000   0.08000    0.91533
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.01000    9.92000   0.09000    0.90726
統一中小基金                                                       23.87000   23.72000   0.15000    0.63238
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.69530    9.67910   0.01620    0.16737
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.25410    9.25050   0.00360    0.03892
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94610    8.93980   0.00630    0.07047
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.85380   11.83400   0.01980    0.16731
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.25960   11.25530   0.00430    0.03820
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.85600   10.84840   0.00760    0.07006
統一台灣動力基金                                                   17.02000   16.91000   0.11000    0.65050
統一全天候基金-A類型                                              108.31000  107.85000   0.46000    0.42652
統一全天候基金-I類型                                              108.67000  108.20000   0.47000    0.43438
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.87170    7.84150   0.03020    0.38513
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.79130    7.77150   0.01980    0.25478
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.77160    7.74750   0.02410    0.31107
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.32830    8.29640   0.03190    0.38450
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.25070    8.22970   0.02100    0.25517
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.22280    8.19740   0.02540    0.30985
統一全球債券組合基金                                               12.06830   12.07240  -0.00410   -0.03396
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.90000   14.87000   0.03000    0.20175
統一全球新科技基金(美元)                                           14.38000   14.37000   0.01000    0.06959
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.78000   13.76000   0.02000    0.14535
統一亞太基金                                                       24.29000   24.32000  -0.03000   -0.12336
統一亞洲大金磚基金                                                 12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
統一奔騰基金                                                       56.08000   55.91000   0.17000    0.30406
統一強棒貨幣市場基金                                               16.70160   16.70130   0.00030    0.00180
統一強漢基金(人民幣)                                               10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                                  9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
統一強漢基金(新台幣)                                               24.43000   24.45000  -0.02000   -0.08180
統一統信基金                                                       28.79000   28.62000   0.17000    0.59399
統一黑馬基金                                                       56.38000   56.22000   0.16000    0.28460
統一新亞洲科技能源基金                                             15.82000   15.81000   0.01000    0.06325
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.88820    7.88750   0.00070    0.00887
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.27740   10.27650   0.00090    0.00876
統一經建基金                                                       45.62000   45.44000   0.18000    0.39613
統一龍馬基金                                                       63.42000   62.95000   0.47000    0.74662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.88000   17.72000   0.16000    0.90293
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.05000   43.96000   0.09000    0.20473
野村中國機會基金                                                   13.77000   13.74000   0.03000    0.21834
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.00270    9.99850   0.00420    0.04201
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.00610   10.00360   0.00250    0.02499
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.00300    9.99400   0.00900    0.09005
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.17000   11.26000  -0.09000   -0.79929
野村台灣高股息基金                                                 23.92000   23.87000   0.05000    0.20947
野村台灣運籌基金                                                   34.57000   34.43000   0.14000    0.40662
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.64010    9.63000   0.01010    0.10488
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.61280    9.60410   0.00870    0.09059
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.65900    9.65180   0.00720    0.07460
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.07000   10.05950   0.01050    0.10438
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.94700    9.93800   0.00900    0.09056
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.80220    9.79490   0.00730    0.07453
野村平衡基金                                                       18.43000   18.38000   0.05000    0.27203
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.76000   13.72000   0.04000    0.29155
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
野村全球生技醫療基金                                               17.07000   17.09000  -0.02000   -0.11703
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.08750   10.07800   0.00950    0.09426
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.05860   10.04970   0.00890    0.08856
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.97620    9.96560   0.01060    0.10637
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.22790   10.21830   0.00960    0.09395
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.17260   10.16360   0.00900    0.08855
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.09030   10.07960   0.01070    0.10616
野村全球品牌基金                                                   27.02000   27.09000  -0.07000   -0.25840
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.21000   19.22000  -0.01000   -0.05203
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.57120   10.56940   0.00180    0.01703
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.64330   10.64420  -0.00090   -0.00846
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.45740   10.45810  -0.00070   -0.00669
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.96110    8.96630  -0.00520   -0.05799
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.74580    8.75140  -0.00560   -0.06399
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.31610    8.32000  -0.00390   -0.04688
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.03020   11.03670  -0.00650   -0.05889
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.49750   10.50430  -0.00680   -0.06474
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.06040   10.06520  -0.00480   -0.04769
野村成長基金                                                       28.34000   28.21000   0.13000    0.46083
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.47910    8.46940   0.00970    0.11453
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.49890    8.49050   0.00840    0.09893
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.66310    8.65100   0.01210    0.13987
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.38870    9.37800   0.01070    0.11410
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.28010    9.27090   0.00920    0.09924
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.45290    9.43970   0.01320    0.13983
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.56000   12.58000  -0.02000   -0.15898
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.42300    9.42010   0.00290    0.03079
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48000    9.47690   0.00310    0.03271
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.56920    9.56270   0.00650    0.06797
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.32430   10.32200   0.00230    0.02228
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.21870   10.21540   0.00330    0.03230
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.31780   10.31080   0.00700    0.06789
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.52180    8.51410   0.00770    0.09044
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.11730    9.10920   0.00810    0.08892
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.00670    8.99970   0.00700    0.07778
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.42170   13.40960   0.01210    0.09023
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.53090   12.51980   0.01110    0.08866
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.18180   10.17380   0.00800    0.07863
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.27500   10.26760   0.00740    0.07207
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.27980   10.27350   0.00630    0.06132
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.25740   10.25280   0.00460    0.04487
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.35500   10.34760   0.00740    0.07151
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.34870   10.34240   0.00630    0.06091
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.31060   10.30600   0.00460    0.04463
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.18100   10.17330   0.00770    0.07569
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.15900   10.15220   0.00680    0.06698
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.18000   10.16700   0.01300    0.12786
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.98670    9.99530  -0.00860   -0.08604
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.92860    9.93650  -0.00790   -0.07950
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.58420    9.59310  -0.00890   -0.09278
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07490    9.08280  -0.00790   -0.08698
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.21270   11.22260  -0.00990   -0.08821
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.99710    9.99500   0.00210    0.02101
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.11450   11.11330   0.00120    0.01080
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.57110   10.57090   0.00020    0.00189
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.32610   10.32390   0.00220    0.02131
野村泰國基金                                                       40.97000   40.72000   0.25000    0.61395
野村高科技基金                                                      9.36000    9.27000   0.09000    0.97087
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.20230   10.18720   0.01510    0.14823
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.05060   10.03850   0.01210    0.12054
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.54170   10.55180  -0.01010   -0.09572
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.47460    9.46460   0.01000    0.10566
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.40690    9.39320   0.01370    0.14585
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.54900    9.53210   0.01690    0.17730
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.81450   11.80020   0.01430    0.12118
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.52800   13.55060  -0.02260   -0.16678
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.77940   10.76810   0.01130    0.10494
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.71000   10.69450   0.01550    0.14493
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.04420   11.02470   0.01950    0.17688
野村貨幣市場基金                                                   16.30870   16.30840   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.25000   15.30000  -0.05000   -0.32680
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.19200   10.19130   0.00070    0.00687
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.36100   10.36850  -0.00750   -0.07233
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40320   10.40500  -0.00180   -0.01730
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.05160   10.04120   0.01040    0.10357
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.03330   10.02440   0.00890    0.08878
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.00080    9.99310   0.00770    0.07705
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.25350   10.24290   0.01060    0.10349
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.19670   10.18770   0.00900    0.08834
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.25010   10.24220   0.00790    0.07713
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.01870   10.04320  -0.02450   -0.24395
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.03700   10.06480  -0.02780   -0.27621
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.93230    9.95960  -0.02730   -0.27411
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.29050   10.31560  -0.02510   -0.24332
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.27180   10.30030  -0.02850   -0.27669
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.16610   10.19410  -0.02800   -0.27467
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.23030   10.24050  -0.01020   -0.09960
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.85520    7.86310  -0.00790   -0.10047
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.90740   11.91940  -0.01200   -0.10068
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.83000    7.83000   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.00120    0.00000  10.00120    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                               12.09960   12.09950   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.70000    7.70000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   11.99000   11.93000   0.06000    0.50293
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.13000   32.99000   0.14000    0.42437
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.43160   10.43590  -0.00430   -0.04120
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.53260    8.53480  -0.00220   -0.02578
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87780    7.88090  -0.00310   -0.03934
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.73560    7.73880  -0.00320   -0.04135
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.96190   11.96500  -0.00310   -0.02591
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.72930   10.73350  -0.00420   -0.03913
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.57150   10.57590  -0.00440   -0.04160
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
野村環球基金-人民幣計價                                            16.22000   16.20000   0.02000    0.12346
野村環球基金-美元計價                                              12.67000   12.66000   0.01000    0.07899
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.75000   17.72000   0.03000    0.16930
野村鴻利基金                                                       21.92000   21.84000   0.08000    0.36630
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88440   16.88420   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.77000   18.69000   0.08000    0.42804
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.28000   10.44000  -0.16000   -1.53257
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.00000   12.70000   0.30000    2.36220
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.78000   14.80000  -0.02000   -0.13514
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.28550   10.29120  -0.00570   -0.05539
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.48070   13.48830  -0.00760   -0.05635
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.25070   10.24810   0.00260    0.02537
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45020   10.44510   0.00510    0.04883
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.01840   10.01520   0.00320    0.03195
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.18320   10.17750   0.00570    0.05601
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.91520    9.91370   0.00150    0.01513
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.00640   10.00540   0.00100    0.00999
凱基台商天下基金                                                   12.98000   13.03000  -0.05000   -0.38373
凱基台灣精五門基金                                                 19.99000   19.83000   0.16000    0.80686
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.32310   40.30490   0.01820    0.04516
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   41.14810   41.12990   0.01820    0.04425
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.75990   42.82140  -0.06150   -0.14362
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.56660   10.56270   0.00390    0.03692
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   39.89210   39.88330   0.00880    0.02206
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         40.25010   40.21770   0.03240    0.08056
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             39.74050   39.69050   0.05000    0.12597
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.73000   12.78000  -0.05000   -0.39124
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.78860   11.83400  -0.04540   -0.38364
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.63000   11.67000  -0.04000   -0.34276
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57340   11.57320   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.86000   26.68000   0.18000    0.67466
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.65000   21.68000  -0.03000   -0.13838
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.95710   20.99970  -0.04260   -0.20286
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.06000   17.03000   0.03000    0.17616
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.27490   16.26310   0.01180    0.07256
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.60000    7.56000   0.04000    0.52910
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.20940   11.24300  -0.03360   -0.29885
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.87010   11.88240  -0.01230   -0.10351
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.33000   12.34000  -0.01000   -0.08104
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.06370   12.08140  -0.01770   -0.14651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.03820   10.06000  -0.02180   -0.21670
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.01740   10.04350  -0.02610   -0.25987
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.02410   10.04700  -0.02290   -0.22793
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.03820   10.06000  -0.02180   -0.21670
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.01740   10.04350  -0.02610   -0.25987
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.02410   10.04700  -0.02290   -0.22793
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.63000   13.66000  -0.03000   -0.21962
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.71000   31.53000   0.18000    0.57088
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.24000   30.20000   0.04000    0.13245
富邦上証180基金                                                    32.32000   32.10000   0.22000    0.68536
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19830    0.19710   0.00120    0.60883
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.12000    6.08000   0.04000    0.65789
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.53000    6.54000  -0.01000   -0.15291
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   43.35000   43.39000  -0.04000   -0.09219
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.94710   11.89380   0.05330    0.44813
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.13950   11.08830   0.05120    0.46175
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.86560   10.80800   0.05760    0.53294
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.25440   10.20860   0.04580    0.44864
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.48100    9.43740   0.04360    0.46199
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.25670    9.20770   0.04900    0.53216
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        21.51750   21.55500  -0.03750   -0.17397
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.53400   11.53310   0.00090    0.00780
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.81740   10.80770   0.00970    0.08975
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.37720   13.35790   0.01930    0.14448
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.96450    1.96170   0.00280    0.14273
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.41600    9.40240   0.01360    0.14464
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43200    1.43000   0.00200    0.13986
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.00780   12.00390   0.00390    0.03249
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.75870    1.75830   0.00040    0.02275
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.19080   10.18750   0.00330    0.03239
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51230    1.51190   0.00040    0.02646
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.47310   10.46850   0.00460    0.04394
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.40910   10.40820   0.00090    0.00865
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.14000   15.06000   0.08000    0.53121
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.66000   19.84000  -0.18000   -0.90726
富邦日本東証基金                                                   20.61000   20.68000  -0.07000   -0.33849
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.68000   43.51000   0.17000    0.39071
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.92000   44.65000   0.27000    0.60470
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.15000   48.87000   0.28000    0.57295
富邦台灣心基金                                                     20.70000   20.67000   0.03000    0.14514
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.90000   43.66000   0.24000    0.54970
富邦台灣科技指數基金                                               51.48000   51.20000   0.28000    0.54688
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   42.06570   42.09340  -0.02770   -0.06581
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.31560   41.34060  -0.02500   -0.06047
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29910    0.29830   0.00080    0.26819
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52300    2.52170   0.00130    0.05155
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34570    0.34550   0.00020    0.05789
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.70290   10.70090   0.00200    0.01869
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17170    2.17060   0.00110    0.05068
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32830    0.32820   0.00010    0.03047
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.14920    9.14750   0.00170    0.01858
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.83000   22.27000   0.56000    2.51459
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.51000   14.75000  -0.24000   -1.62712
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.52000   27.53000   0.99000    3.59608
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.67920   15.67900   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.55080   41.62450  -0.07370   -0.17706
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.92750   40.90980   0.01770    0.04327
富邦長紅基金                                                       58.18000   58.09000   0.09000    0.15493
富邦科技基金                                                       22.40000   22.31000   0.09000    0.40341
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.87020   40.84790   0.02230    0.05459
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.96140   39.90980   0.05160    0.12929
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          37.50910   37.48030   0.02880    0.07684
富邦恒生國企ETF基金                                                21.79000   21.77000   0.02000    0.09187
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              12.85000   12.88000  -0.03000   -0.23292
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              30.91000   30.77000   0.14000    0.45499
富邦高成長基金                                                     22.33000   22.29000   0.04000    0.17945
富邦基金A類型                                                      12.54000   12.49000   0.05000    0.40032
富邦基金I類型                                                      12.54000   12.49000   0.05000    0.40032
富邦深証100基金                                                    10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.01000   20.00000   0.01000    0.05000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41560    0.41560   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.31150   12.31930  -0.00780   -0.06332
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.32020    9.32600  -0.00580   -0.06219
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30030    0.30030   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.58960    8.59500  -0.00540   -0.06283
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.80590    9.72220   0.08370    0.86092
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.35750   10.24510   0.11240    1.09711
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.36180    9.28190   0.07990    0.86082
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.88380    9.77650   0.10730    1.09753
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.45000   18.34000   0.11000    0.59978
富邦精準基金                                                       43.09000   42.98000   0.11000    0.25593
富邦精銳中小基金                                                   10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.03000   16.95000   0.08000    0.47198
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.31000   20.20000   0.11000    0.54455
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.62000    7.65000  -0.03000   -0.39216
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.28000   14.15000   0.13000    0.91873
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.59000   19.51000   0.08000    0.41005
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.19000   10.15340   0.03660    0.36047
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.38450   10.34510   0.03940    0.38086
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.50740   10.46130   0.04610    0.44067
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.78700    9.75190   0.03510    0.35993
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.92850    9.89080   0.03770    0.38116
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.03010    9.98600   0.04410    0.44162
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   29.67000   29.50000   0.17000    0.57627
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.89410    9.92070  -0.02660   -0.26813
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.90150    9.92850  -0.02700   -0.27194
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.81700    9.84530  -0.02830   -0.28745
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.04670   10.03170   0.01500    0.14953
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.06770   10.05310   0.01460    0.14523
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.98240    9.96950   0.01290    0.12939
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.52160    8.57640  -0.05480   -0.63896
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.17990    9.22310  -0.04320   -0.46839
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.81840    8.86330  -0.04490   -0.50658
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.99430    9.97750   0.01680    0.16838
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.08480   10.06820   0.01660    0.16488
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.70530    9.69060   0.01470    0.15169
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.81580    9.80050   0.01530    0.15611
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.45470    8.49710  -0.04240   -0.49899
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.66530    9.69570  -0.03040   -0.31354
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.04270    9.07510  -0.03240   -0.35702
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.95300   10.93940   0.01360    0.12432
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.80550   10.79260   0.01290    0.11953
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.20870   10.19780   0.01090    0.10689
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.20840    9.24040  -0.03200   -0.34631
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.10410   10.09290   0.01120    0.11097
富達卓越領航全球組合基金                                           14.93000   14.89000   0.04000    0.26864
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.68700    8.73040  -0.04340   -0.49711
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.53540    9.56710  -0.03170   -0.33134
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.12640    9.15990  -0.03350   -0.36572
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.26450   10.25310   0.01140    0.11119
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.32140   10.31030   0.01110    0.10766
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.92740    9.91810   0.00930    0.09377
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.23960    9.27250  -0.03290   -0.35481
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.04440   10.03460   0.00980    0.09766
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.57000   10.47000   0.10000    0.95511
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.29000    9.20000   0.09000    0.97826
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.44000    7.42000   0.02000    0.26954
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.86280    9.85810   0.00470    0.04768
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.40390    9.39940   0.00450    0.04788
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.93850    8.93330   0.00520    0.05821
富蘭克林華美中華基金                                               11.72000   11.67000   0.05000    0.42845
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.63000   20.57000   0.06000    0.29169
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.24000   20.08000   0.16000    0.79681
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.76430    7.76250   0.00180    0.02319
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.87100    8.87190  -0.00090   -0.01014
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.74010    9.74110  -0.00100   -0.01027
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.24460    9.24250   0.00210    0.02272
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.28510   11.28820  -0.00310   -0.02746
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.62320    8.62550  -0.00230   -0.02667
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.86670    8.86910  -0.00240   -0.02706
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.70200   13.71090  -0.00890   -0.06491
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.05660   10.06310  -0.00650   -0.06459
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.31820   10.32050  -0.00230   -0.02229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.56870    7.57040  -0.00170   -0.02246
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94410    8.94620  -0.00210   -0.02347
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.86890   10.86840   0.00050    0.00460
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.44420    7.44380   0.00040    0.00537
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.81750    8.81700   0.00050    0.00567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.59040   10.59240  -0.00200   -0.01888
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.59380    7.59520  -0.00140   -0.01843
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.03490    8.03580  -0.00090   -0.01120
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.09760    9.10020  -0.00260   -0.02857
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.05040   10.05330  -0.00290   -0.02885
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.63620   12.63750  -0.00130   -0.01029
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.02000    8.03000  -0.01000   -0.12453
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.28000    8.33000  -0.05000   -0.60024
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.59000   11.65000  -0.06000   -0.51502
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.36000    8.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.80010   12.81730  -0.01720   -0.13419
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
富蘭克林華美第一富基金                                             36.68000   36.44000   0.24000    0.65862
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.33130   10.33120   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.71000   13.69000   0.02000    0.14609
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.07000   13.05000   0.02000    0.15326
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.95280    6.97540  -0.02260   -0.32400
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.58840   10.58590   0.00250    0.02362
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.39060    9.39670  -0.00610   -0.06492
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.14170   11.14900  -0.00730   -0.06548
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68920    6.69160  -0.00240   -0.03587
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.86260    8.86810  -0.00550   -0.06202
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.27430   10.28060  -0.00630   -0.06128
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.61470   10.61840  -0.00370   -0.03485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    63.50000   63.47000   0.03000    0.04727
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    62.73000   62.73000   0.00000    0.00000
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.53000   20.53000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.79150   11.79080   0.00070    0.00594
復華人生目標基金                                                   37.09800   37.09430   0.00370    0.00997
復華大中華中小策略基金                                              8.59000    8.57000   0.02000    0.23337
復華中小精選基金                                                   64.52000   64.21000   0.31000    0.48279
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.58320   53.63100  -0.04780   -0.08913
復華中國特選信用債券ETF基金                                        60.86970   60.83570   0.03400    0.05589
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.35000    8.37000  -0.02000   -0.23895
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
復華全方位基金                                                     27.92000   27.69000   0.23000    0.83062
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.39000   12.41000  -0.02000   -0.16116
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.45000   19.46000  -0.01000   -0.05139
復華全球平衡基金-美元                                               9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.40000   19.37000   0.03000    0.15488
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.58000   14.60000  -0.02000   -0.13699
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.00000   14.02000  -0.02000   -0.14265
復華全球原物料基金                                                  8.51000    8.52000  -0.01000   -0.11737
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.27000   12.29000  -0.02000   -0.16273
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.68580   11.67870   0.00710    0.06079
復華全球債券基金                                                   13.71030   13.70640   0.00390    0.02845
復華全球債券組合基金                                               14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.34000   14.30000   0.04000    0.27972
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
復華有利貨幣市場基金                                               13.46950   13.46930   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
復華亞太成長基金                                                   12.76000   12.78000  -0.02000   -0.15649
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
復華東協世紀基金                                                   12.23000   12.30000  -0.07000   -0.56911
復華南非幣長期收益基金A                                            13.70000   13.61000   0.09000    0.66128
復華南非幣長期收益基金B                                             8.11000    8.06000   0.05000    0.62035
復華南非幣短期收益基金A                                            14.16000   14.14000   0.02000    0.14144
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      60.18570   60.10840   0.07730    0.12860
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.75000   20.78000  -0.03000   -0.14437
復華美國新星基金-美元                                              12.05000   12.06000  -0.01000   -0.08292
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.19000   12.19000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                       21.83000   21.77000   0.06000    0.27561
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.14000    8.18000  -0.04000   -0.48900
復華恒生單日正向二倍基金                                           33.09000   32.78000   0.31000    0.94570
復華神盾基金                                                       24.30390   24.28420   0.01970    0.08112
復華高成長基金                                                     64.67000   64.28000   0.39000    0.60672
復華高益策略組合基金                                               13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.43160   14.43140   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.30000   18.31000  -0.01000   -0.05461
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.20000   47.94000   0.26000    0.54234
復華復華基金                                                       20.17000   20.05000   0.12000    0.59850
復華華人世紀基金                                                   16.78000   16.68000   0.10000    0.59952
復華傳家二號基金                                                   29.53680   29.51080   0.02600    0.08810
復華傳家基金                                                       20.62840   20.61260   0.01580    0.07665
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.16000   15.15000   0.01000    0.06601
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.82000   13.83000  -0.01000   -0.07231
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
復華新興人民幣債券基金A                                            12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.77000   19.79000  -0.02000   -0.10106
復華新興市場企業債券ETF基金                                        63.48000   63.47000   0.01000    0.01576
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.42000    5.42000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.22000   12.22000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.09000   12.10000  -0.01000   -0.08264
復華新興市場短期收益基金                                           11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
復華滬深300 A股基金                                                24.04000   23.88000   0.16000    0.67002
復華數位經濟基金                                                   45.73000   45.54000   0.19000    0.41722
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.64890    9.64860   0.00030    0.00311
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.48160    9.48070   0.00090    0.00949
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.16930   10.16890   0.00040    0.00393
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.86170    9.86080   0.00090    0.00913
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.79720    9.79650   0.00070    0.00715
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.31510   10.30870   0.00640    0.06208
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55920    9.55530   0.00390    0.04082
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.08590   10.07620   0.00970    0.09627
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.90070    9.89660   0.00410    0.04143
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.42980   10.41980   0.01000    0.09597
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.32960   10.33320  -0.00360   -0.03484
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.28320   10.28180   0.00140    0.01362
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.29720   10.29010   0.00710    0.06900
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.13080   10.13330  -0.00250   -0.02467
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.10610   11.05500   0.05110    0.46223
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.08930   10.08720   0.00210    0.02082
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.30360   10.30610  -0.00250   -0.02426
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.41580   11.36320   0.05260    0.46290
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.22450   10.22230   0.00220    0.02152
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.27400   10.26610   0.00790    0.07695
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.03910   10.04670  -0.00760   -0.07565
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.12000   10.07640   0.04360    0.43269
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.05310   10.05560  -0.00250   -0.02486
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.03730   10.04500  -0.00770   -0.07666
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.11870   10.07510   0.04360    0.43275
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.04950   10.05200  -0.00250   -0.02487
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.01880   10.02440  -0.00560   -0.05586
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                          9.98470    9.98590  -0.00120   -0.01202
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.01880   10.02440  -0.00560   -0.05586
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                          9.98470    9.98590  -0.00120   -0.01202
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.42240   10.42970  -0.00730   -0.06999
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.41480   10.41740  -0.00260   -0.02496
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.41680   10.41370   0.00310    0.02977
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05460    9.05170   0.00290    0.03204
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.34400    8.34280   0.00120    0.01438
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31710    8.31140   0.00570    0.06858
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.60900   11.60520   0.00380    0.03274
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.73290   10.73130   0.00160    0.01491
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.82280   10.81530   0.00750    0.06935
景順主流基金                                                       16.66000   16.60000   0.06000    0.36145
景順台灣科技基金                                                   29.05000   28.91000   0.14000    0.48426
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   22.16000   22.07000   0.09000    0.40779
景順全球康健基金                                                   19.37000   19.32000   0.05000    0.25880
景順貨幣市場基金                                                   15.96920   15.96910   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       30.73000   30.67000   0.06000    0.19563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.30000   14.26000   0.04000    0.28050
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.36000   13.32000   0.04000    0.30030
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.60750    8.60690   0.00060    0.00697
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.10990    8.10690   0.00300    0.03701
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.25190   11.25110   0.00080    0.00711
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57800   10.57410   0.00390    0.03688
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.34000    8.30000   0.04000    0.48193
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.21000    8.16000   0.05000    0.61275
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.05000   11.98000   0.07000    0.58431
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.48170    9.48190  -0.00020   -0.00211
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.67520    9.67010   0.00510    0.05274
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.92230    9.92250  -0.00020   -0.00202
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.12850   10.12310   0.00540    0.05334
華南永昌永昌基金                                                   19.16000   19.13000   0.03000    0.15682
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.49050   14.49670  -0.00620   -0.04277
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
華南永昌全球精品基金                                               15.84000   15.88000  -0.04000   -0.25189
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.85000   12.85000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
華南永昌物聯網精選基金                                             11.76000   11.79000  -0.03000   -0.25445
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.24860   16.24830   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.19800   24.20540  -0.00740   -0.03057
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96750   11.96730   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.55000   10.54380   0.00620    0.05880
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.72140   10.70650   0.01490    0.13917
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.98380    9.97800   0.00580    0.05813
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.10500   10.09110   0.01390    0.13775
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.37040   10.36280   0.00760    0.07334
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.48270   10.46630   0.01640    0.15669
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.91180    9.90460   0.00720    0.07269
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                         10.00570    9.99050   0.01520    0.15214
華頓中小型基金                                                     21.06000   20.89000   0.17000    0.81379
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.65660   11.60930   0.04730    0.40743
華頓台灣基金                                                       23.95000   23.76000   0.19000    0.79966
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54820   11.54800   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               16.56000   16.57000  -0.01000   -0.06035
華頓全球高收益債券基金A                                            13.64620   13.64510   0.00110    0.00806
華頓全球高收益債券基金B                                             8.13540    8.13480   0.00060    0.00738
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.03000    5.04000  -0.01000   -0.19841
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.77200    2.75750   0.01450    0.52584
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.74300   12.67170   0.07130    0.56267
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41310    0.41100   0.00210    0.51095
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.85920   11.83470   0.02450    0.20702
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.55620   10.53520   0.02100    0.19933
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.83830   10.81190   0.02640    0.24418
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.62260    9.59910   0.02350    0.24481
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.05830   11.03740   0.02090    0.18936
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.85040    9.83290   0.01750    0.17797
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.34000   11.14000   0.20000    1.79533
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.04000    9.86000   0.18000    1.82556
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.77000   10.58000   0.19000    1.79584
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.54430    2.54260   0.00170    0.06686
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.00130    2.00050   0.00080    0.03999
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.13240   12.12680   0.00560    0.04618
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.56570    9.56120   0.00450    0.04707
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37850    0.37830   0.00020    0.05287
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30400    0.30400   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.42000    3.43000  -0.01000   -0.29155
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.74000   15.74000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.35000   23.22000   0.13000    0.55986
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.29000   12.26000   0.03000    0.24470
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
匯豐安富基金                                                       25.00000   24.92000   0.08000    0.32103
匯豐成功基金                                                       41.80000   41.49000   0.31000    0.74717
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57760    2.57520   0.00240    0.09320
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.28370    2.28130   0.00240    0.10520
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.73570   11.72470   0.01100    0.09382
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.91230    7.90110   0.01120    0.14175
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38490    0.38460   0.00030    0.07800
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33430    0.33400   0.00030    0.08982
匯豐金磚動力基金                                                   14.77000   14.69000   0.08000    0.54459
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99860   14.99850   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.16000    5.15000   0.01000    0.19417
匯豐新鑽動力基金                                                   10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.42030    5.40320   0.01710    0.31648
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.18200    9.16510   0.01690    0.18440
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.35000   50.05000   0.30000    0.59940
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.35000   50.05000   0.30000    0.59940
匯豐龍騰電子基金                                                   35.18000   35.02000   0.16000    0.45688
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.33360   12.34210  -0.00850   -0.06887
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.40000   17.34000   0.06000    0.34602
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.68000    9.56000   0.12000    1.25523
新光中國成長基金(美元)                                              9.98000    9.86000   0.12000    1.21704
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.94000    9.81000   0.13000    1.32518
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.69590   10.69030   0.00560    0.05238
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.04100   10.04260  -0.00160   -0.01593
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.36130   10.35490   0.00640    0.06181
新光台灣富貴基金                                                   22.54000   22.45000   0.09000    0.40089
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.13000   20.14000  -0.01000   -0.04965
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.16810   40.18880  -0.02070   -0.05151
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    39.55300   39.46030   0.09270    0.23492
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.23650   10.23720  -0.00070   -0.00684
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.00810   10.00090   0.00720    0.07199
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.74710    9.74780  -0.00070   -0.00718
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.51560    9.50880   0.00680    0.07151
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.88000    8.66000   0.22000    2.54042
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.50000   10.25000   0.25000    2.43902
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.81000    9.61000   0.20000    2.08117
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.70000    9.51000   0.19000    1.99790
新光吉星貨幣市場基金                                               15.47980   15.47960   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.29000    9.12000   0.17000    1.86404
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.70000    8.55000   0.15000    1.75439
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.08000    8.92000   0.16000    1.79372
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.87000    8.71000   0.16000    1.83697
新光亞洲精選基金-美金                                              21.89000   21.93000  -0.04000   -0.18240
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.19000   22.21000  -0.02000   -0.09005
新光兩岸優勢基金                                                   11.47000   11.35000   0.12000    1.05727
新光店頭基金                                                       22.81000   22.76000   0.05000    0.21968
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.35000   19.25000   0.10000    0.51948
新光創新科技基金                                                   13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.09780   10.08930   0.00850    0.08425
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.29810   10.28560   0.01250    0.12153
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.85890    9.84750   0.01140    0.11577
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.35650    9.34860   0.00790    0.08450
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54890    9.53730   0.01160    0.12163
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13580    9.12500   0.01080    0.11836
新光澳幣八年期保本基金                                             10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
新光澳幣十年期保本基金                                             10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
新光澳幣保本基金                                                   12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.32890   10.33300  -0.00410   -0.03968
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52070    9.52450  -0.00380   -0.03990
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.47690    9.48110  -0.00420   -0.04430
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.15210   10.15650  -0.00440   -0.04332
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.16910   10.17510  -0.00600   -0.05897
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.48800    9.49360  -0.00560   -0.05899
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.46540    9.47130  -0.00590   -0.06229
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.14510   10.15150  -0.00640   -0.06304
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.22000    7.25000  -0.03000   -0.41379
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.33820   10.32100   0.01720    0.16665
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.52110    9.50510   0.01600    0.16833
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.21920   10.20390   0.01530    0.14994
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.51920    9.50460   0.01460    0.15361
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.60730    9.59210   0.01520    0.15846
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.36540   10.34900   0.01640    0.15847
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.44460   14.41820   0.02640    0.18310
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.59970    8.58400   0.01570    0.18290
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.74740   41.78540  -0.03800   -0.09094
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.29470   38.27490   0.01980    0.05173
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.36670   40.29570   0.07100    0.17620
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.77630   38.75270   0.02360    0.06090
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 41.76630   41.74760   0.01870    0.04479
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                42.67810   42.76520  -0.08710   -0.20367
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.82240   40.80860   0.01380    0.03382
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.19840   10.21770  -0.01930   -0.18889
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.42040   39.36510   0.05530    0.14048
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.37510   11.37430   0.00080    0.00703
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.37440   10.38620  -0.01180   -0.11361
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.40760   12.30750   0.10010    0.81333
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.51340    9.45270   0.06070    0.64214
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
群益大印度基金-人民幣                                              12.38680   12.11260   0.27420    2.26376
群益大印度基金-美元                                                11.95020   11.72000   0.23020    1.96416
群益大印度基金-新臺幣                                              11.33000   11.09000   0.24000    2.16411
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.38150   11.38760  -0.00610   -0.05357
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.25950   11.28470  -0.02520   -0.22331
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.31520   10.32070  -0.00550   -0.05329
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.30980    9.33060  -0.02080   -0.22292
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.13480    9.13970  -0.00490   -0.05361
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.27830    8.29680  -0.01850   -0.22298
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.61290    8.61750  -0.00460   -0.05338
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.06770    8.08580  -0.01810   -0.22385
群益中小型股基金                                                   43.62000   43.21000   0.41000    0.94885
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.10640   10.04590   0.06050    0.60224
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.62520    9.58390   0.04130    0.43093
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.02940    8.98570   0.04370    0.48633
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.72710    8.67480   0.05230    0.60290
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.31070    8.27500   0.03570    0.43142
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.79720    7.75940   0.03780    0.48715
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.26820   10.25710   0.01110    0.10822
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.29490   11.28260   0.01230    0.10902
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.96560   10.95670   0.00890    0.08123
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.11720   10.10550   0.01170    0.11578
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.65220    8.53180   0.12040    1.41119
群益中國新機會基金N-美元                                            8.15030    8.05060   0.09970    1.23842
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.71000    8.60000   0.11000    1.27907
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.67330    7.56650   0.10680    1.41148
群益中國新機會基金-美元                                             8.71440    8.60780   0.10660    1.23841
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.31000    8.21000   0.10000    1.21803
群益平衡王基金                                                     19.49270   19.47110   0.02160    0.11093
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.12000    6.11000   0.01000    0.16367
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.15350   11.10910   0.04440    0.39967
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.92110   10.89620   0.02490    0.22852
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.75500    9.71620   0.03880    0.39933
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.55100    9.52920   0.02180    0.22877
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.23900   10.20620   0.03280    0.32137
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.01300    9.98210   0.03090    0.30955
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.29220    9.26250   0.02970    0.32065
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23560    9.20710   0.02850    0.30954
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.29840   10.26550   0.03290    0.32049
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.32720   10.29530   0.03190    0.30985
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.45610    9.42590   0.03020    0.32039
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88170    9.85120   0.03050    0.30961
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.56130   10.55380   0.00750    0.07106
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.44630    7.44100   0.00530    0.07123
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.36020   10.35940   0.00080    0.00772
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.21820   10.21940  -0.00120   -0.01174
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.31730   10.31550   0.00180    0.01745
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.88660    9.88580   0.00080    0.00809
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.81690    9.81810  -0.00120   -0.01222
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.91220    9.91050   0.00170    0.01715
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.36030   10.35960   0.00070    0.00676
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.21810   10.21940  -0.00130   -0.01272
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.31740   10.31570   0.00170    0.01648
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.88660    9.88590   0.00070    0.00708
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.81680    9.81800  -0.00120   -0.01222
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.91220    9.91050   0.00170    0.01715
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.75510    9.76150  -0.00640   -0.06556
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.96210   15.97270  -0.01060   -0.06636
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.75000   15.75000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.18580    9.87860   0.30720    3.10975
群益印度中小基金N-美元                                              8.77160    8.53210   0.23950    2.80705
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.29000    8.04000   0.25000    3.10945
群益印度中小基金-人民幣                                            13.78920   13.37330   0.41590    3.10993
群益印度中小基金-美元                                              12.54570   12.20320   0.34250    2.80664
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.51000   14.08000   0.43000    3.05398
群益多利策略組合基金                                               11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.65000   13.64000   0.01000    0.07331
群益多重資產組合基金                                               15.13000   15.13000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       24.13660   24.02560   0.11100    0.46201
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12660   16.12640   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.20000   23.30000  -0.10000   -0.42918
群益亞太中小基金                                                   10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.10000   16.09000   0.01000    0.06215
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.01740   10.01390   0.00350    0.03495
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.53420    7.53160   0.00260    0.03452
群益店頭市場基金                                                   89.61000   88.51000   1.10000    1.24280
群益東方盛世基金                                                    8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
群益東協成長基金-人民幣                                            12.60960   12.66960  -0.06000   -0.47357
群益東協成長基金-美元                                              11.35410   11.42750  -0.07340   -0.64231
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.12180   11.11830   0.00350    0.03148
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.53230   10.53350  -0.00120   -0.01139
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.95670    9.95420   0.00250    0.02512
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.40000    9.39700   0.00300    0.03193
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.90470    8.90570  -0.00100   -0.01123
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.41620    8.41410   0.00210    0.02496
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.29560   10.29300   0.00260    0.02526
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.19890    9.19600   0.00290    0.03154
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.06300    9.06410  -0.00110   -0.01214
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.40200    9.39970   0.00230    0.02447
群益長安基金                                                       26.83000   26.70000   0.13000    0.48689
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.94750    9.95220  -0.00470   -0.04723
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.04780   15.05510  -0.00730   -0.04849
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                     15.98700   15.99840  -0.01140   -0.07126
群益馬拉松基金                                                    111.92000  111.24000   0.68000    0.61129
群益深証中小板基金                                                 13.17000   13.07000   0.10000    0.76511
群益創新科技基金                                                   32.32000   31.93000   0.39000    1.22142
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.25690    9.24060   0.01630    0.17640
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.73980    8.73920   0.00060    0.00687
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.08080   10.06300   0.01780    0.17689
群益華夏盛世基金-美元                                               9.63670    9.63610   0.00060    0.00623
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.89000   15.88000   0.01000    0.06297
群益奧斯卡基金                                                     27.47000   27.16000   0.31000    1.14138
群益新興金鑽基金-美元                                              11.66360   11.66530  -0.00170   -0.01457
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     23.36000   23.08000   0.28000    1.21317
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.78000   20.72000   0.06000    0.28958
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.31000    8.35000  -0.04000   -0.47904
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.55000   12.44000   0.11000    0.88424
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.49860   10.49660   0.00200    0.01905
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.60660   10.61380  -0.00720   -0.06784
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.62040   10.62170  -0.00130   -0.01224
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.49850   10.49650   0.00200    0.01905
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.60660   10.61380  -0.00720   -0.06784
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.62040   10.62170  -0.00130   -0.01224
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.49850   10.49660   0.00190    0.01810
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.60660   10.61380  -0.00720   -0.06784
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.49840   10.49650   0.00190    0.01810
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.60660   10.61370  -0.00710   -0.06689
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.34240   12.35740  -0.01500   -0.12138
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.43340   11.43750  -0.00410   -0.03585
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.35890   11.36260  -0.00370   -0.03256
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60060    8.61110  -0.01050   -0.12194
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.95540    8.95860  -0.00320   -0.03572
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.52330    8.52610  -0.00280   -0.03284
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.90880    9.91230  -0.00350   -0.03531
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
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德信大發基金                                                       28.00000   27.93000   0.07000    0.25063
德信中國精選成長基金                                               12.23000   12.12000   0.11000    0.90759
德信台灣主流中小基金                                               18.07000   17.96000   0.11000    0.61247
德信新興股票組合基金                                               10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96200   11.96180   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.81740   10.81630   0.00110    0.01017
德信數位時代基金                                                   29.12000   29.06000   0.06000    0.20647
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.41140   10.40840   0.00300    0.02882
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.34890   10.34630   0.00260    0.02513
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69160   11.69140   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.86000   14.72000   0.14000    0.95109
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.00000   18.02000  -0.02000   -0.11099
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.29970   10.29210   0.00760    0.07384
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.25200   15.24070   0.01130    0.07414
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.22720    8.21640   0.01080    0.13144
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11700   11.10630   0.01070    0.09634
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.83090   11.82160   0.00930    0.07867
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.66070   13.64130   0.01940    0.14222
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摩根大歐洲基金                                                     16.85000   16.86000  -0.01000   -0.05931
摩根中小基金                                                       22.65000   22.49000   0.16000    0.71143
摩根中國A股基金                                                    14.56000   14.51000   0.05000    0.34459
摩根中國A股基金(美元)                                              11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
摩根中國亮點基金                                                   13.39000   13.31000   0.08000    0.60105
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.58840   11.60130  -0.01290   -0.11119
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.65760   12.67690  -0.01930   -0.15225
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.86080    9.87520  -0.01440   -0.14582
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.27490   13.28970  -0.01480   -0.11136
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.09140   15.11510  -0.02370   -0.15680
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.27000   19.14000   0.13000    0.67921
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.27000   19.14000   0.13000    0.67921
摩根台灣增長基金                                                   48.34000   48.06000   0.28000    0.58261
摩根平衡基金                                                       27.30000   27.18000   0.12000    0.44150
摩根全球α基金                                                     18.36000   18.39000  -0.03000   -0.16313
摩根全球平衡基金                                                   15.38930   15.37360   0.01570    0.10212
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.45410    9.46260  -0.00850   -0.08983
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.46670   10.47610  -0.00940   -0.08973
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.93930    9.94810  -0.00880   -0.08846
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.37410   11.38420  -0.01010   -0.08872
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.09980   10.10880  -0.00900   -0.08903
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.72300   10.74450  -0.02150   -0.20010
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.99490   14.02290  -0.02800   -0.19967
摩根亞洲基金                                                       57.32000   57.28000   0.04000    0.06983
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45670    8.44480   0.01190    0.14092
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.90280    9.88930   0.01350    0.13651
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.79710    8.78510   0.01200    0.13659
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.59020   12.57260   0.01760    0.13999
摩根東方內需機會基金                                               18.16000   18.15000   0.01000    0.05510
摩根東方科技基金                                                   32.09000   31.89000   0.20000    0.62716
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.93000   11.97000  -0.04000   -0.33417
摩根金龍收成基金                                                   21.98000   21.92000   0.06000    0.27372
摩根第一貨幣市場基金                                               15.11020   15.11000   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.17000   13.26000  -0.09000   -0.67873
摩根新金磚五國基金                                                 11.88000   11.82000   0.06000    0.50761
摩根新絲路基金                                                      9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
摩根新興35基金                                                     13.56000   13.52000   0.04000    0.29586
摩根新興日本基金                                                   22.41000   22.56000  -0.15000   -0.66489
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.28280    7.30450  -0.02170   -0.29708
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.52060    9.55250  -0.03190   -0.33394
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.38690    9.41440  -0.02750   -0.29211
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.87240   10.90470  -0.03230   -0.29620
摩根新興科技基金                                                   52.93000   52.49000   0.44000    0.83825
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.65050    8.66700  -0.01650   -0.19038
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.34670    9.36810  -0.02140   -0.22843
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.84820    8.86890  -0.02070   -0.23340
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.12690   10.14620  -0.01930   -0.19022
摩根龍揚基金                                                       32.83000   32.75000   0.08000    0.24427
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.25450    9.25030   0.00420    0.04540
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.31610   11.31090   0.00520    0.04597
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.09400   10.08490   0.00910    0.09023
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.37620   10.37570   0.00050    0.00482
聯邦中國龍基金                                                     24.86000   24.81000   0.05000    0.20153
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.26710   12.25490   0.01220    0.09955
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.42800   11.41670   0.01130    0.09898
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.34990   10.33620   0.01370    0.13254
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.34210   10.33160   0.01050    0.10163
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.69160    9.68200   0.00960    0.09915
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.77120    8.75960   0.01160    0.13243
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.95320    9.93580   0.01740    0.17512
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.01460    9.99160   0.02300    0.23019
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.64010    9.67420  -0.03410   -0.35248
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.79110    9.82030  -0.02920   -0.29734
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.26410    9.29690  -0.03280   -0.35281
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.40700    9.43510  -0.02810   -0.29782
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.14900   11.15880  -0.00980   -0.08782
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.88960   10.89810  -0.00850   -0.07800
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.07670   10.07960  -0.00290   -0.02877
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.41940   10.42840  -0.00900   -0.08630
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.15950   10.16740  -0.00790   -0.07770
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.40380    9.40650  -0.00270   -0.02870
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.37990   22.39710  -0.01720   -0.07680
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.36710    9.38680  -0.01970   -0.20987
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.67540    9.69030  -0.01490   -0.15376
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.33740    9.35700  -0.01960   -0.20947
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.65180    9.66670  -0.01490   -0.15414
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19620   13.19600   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.42000   12.40000   0.02000    0.16129
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.30940   16.30750   0.00190    0.01165
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.32470   12.34490  -0.02020   -0.16363
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.71960   11.72940  -0.00980   -0.08355
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.19070   11.20010  -0.00940   -0.08393
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.03840   12.03700   0.00140    0.01163
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.16550   11.15990   0.00560    0.05018
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.47990   10.47880   0.00110    0.01050
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.53160    8.52730   0.00430    0.05043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.44000   34.17000   0.27000    0.79017
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.76000   17.53000   0.23000    1.31204
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.33000   18.11000   0.22000    1.21480
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.12000   11.97000   0.15000    1.25313
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.81000   15.82000  -0.01000   -0.06321
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.04000   12.05000  -0.01000   -0.08299
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.78000   12.78000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.99000   14.96000   0.03000    0.20053
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.53000   14.52000   0.01000    0.06887
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.28000   15.26000   0.02000    0.13106
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.19000   20.18000   0.01000    0.04955
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.28000   18.27000   0.01000    0.05473
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.66000   14.65000   0.01000    0.06826
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.48000   15.47000   0.01000    0.06464
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.53000   14.52000   0.01000    0.06887
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.80000   18.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.57000   17.57000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.93000   13.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.94000   12.95000  -0.01000   -0.07722
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.82000   12.82000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.12000   14.12000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.01980   15.01970   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.61720   10.61310   0.00410    0.03863
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.58630   13.58350   0.00280    0.02061
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.37400    7.37120   0.00280    0.03799
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.94000   13.93000   0.01000    0.07179
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.03000   14.02000   0.01000    0.07133
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.61220    9.60970   0.00250    0.02602
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                        9.99820    9.99150   0.00670    0.06706
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.71720    9.72040  -0.00320   -0.03292
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.72090    9.72100  -0.00010   -0.00103
瀚亞中小型股基金                                                   20.88000   20.73000   0.15000    0.72359
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.03000   11.97000   0.06000    0.50125
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.93000   12.87000   0.06000    0.46620
瀚亞外銷基金                                                       39.52000   39.35000   0.17000    0.43202
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.73910   10.74280  -0.00370   -0.03444
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.48220   10.48950  -0.00730   -0.06959
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.33200   12.33790  -0.00590   -0.04782
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.33610   10.35580  -0.01970   -0.19023
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.20850    7.21090  -0.00240   -0.03328
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.89210    7.89760  -0.00550   -0.06964
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.99420    7.99800  -0.00380   -0.04751
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.01160    7.02490  -0.01330   -0.18933
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.65350    8.65760  -0.00410   -0.04736
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.86800    8.87090  -0.00290   -0.03269
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.22760    9.23390  -0.00630   -0.06823
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.01990    9.02420  -0.00430   -0.04765
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.07180    9.99260   0.07920    0.79259
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.49920    9.40030   0.09890    1.05209
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.65190    9.59420   0.05770    0.60141
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.69230    9.61610   0.07620    0.79242
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.58000   13.19000   0.39000    2.95679
瀚亞印度基金-美元                                                  13.13000   12.81000   0.32000    2.49805
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.13000   28.35000   0.78000    2.75132
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.10000    9.96000   0.14000    1.40562
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.12000    9.96000   0.16000    1.60643
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.63000    9.47000   0.16000    1.68955
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.83000    9.70000   0.13000    1.34021
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.70000   0.15000    1.54639
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.64000    9.48000   0.16000    1.68776
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.83000    9.69000   0.14000    1.44479
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.70000   0.15000    1.54639
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.66000   12.65000   0.01000    0.07905
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.02000   15.02000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.92000   11.84000   0.08000    0.67568
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.00670   11.97080   0.03590    0.29990
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.10800   14.12030  -0.01230   -0.08711
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.17520   11.15050   0.02470    0.22151
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.92760   10.89960   0.02800    0.25689
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.40000   12.38490   0.01510    0.12192
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.99350    8.96670   0.02680    0.29888
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.96100    9.95960   0.00140    0.01406
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.08200    9.06190   0.02010    0.22181
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.87000    8.84730   0.02270    0.25658
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.37800    9.36690   0.01110    0.11850
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.35130   14.34670   0.00460    0.03206
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.32460   10.31630   0.00830    0.08046
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.31240   12.30840   0.00400    0.03250
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.06000   11.16000  -0.10000   -0.89606
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.84000   19.89000  -0.05000   -0.25138
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59700   13.59680   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.61000   26.65000  -0.04000   -0.15009
瀚亞高科技基金                                                     57.64000   57.42000   0.22000    0.38314
瀚亞理財通基金                                                     26.13000   26.01000   0.12000    0.46136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.49000    9.32000   0.17000    1.82403
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.57000    8.40000   0.17000    2.02381
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.48000    8.34000   0.14000    1.67866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.64000    8.49000   0.15000    1.76678
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.52000    8.35000   0.17000    2.03593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.52000    8.38000   0.14000    1.67064
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.65000    8.50000   0.15000    1.76471
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.65000    8.56000   0.09000    1.05140
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.72000    8.65000   0.07000    0.80925
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.66000    9.58000   0.08000    0.83507
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.63000    8.54000   0.09000    1.05386
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.67000    8.61000   0.06000    0.69686
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
瀚亞菁華基金                                                       21.67000   21.61000   0.06000    0.27765
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.63390   13.57040   0.06350    0.46793
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.27510    9.23190   0.04320    0.46794
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.35200   10.32360   0.02840    0.27510
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.09010   11.14690  -0.05680   -0.50956
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.44870   10.43070   0.01800    0.17257
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.87950    9.85710   0.02240    0.22725
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.37000   10.36100   0.00900    0.08686
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.96750    7.94560   0.02190    0.27562
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.05860    8.09990  -0.04130   -0.50988
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.74430    8.72920   0.01510    0.17298
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.15250    8.13400   0.01850    0.22744
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.92490    7.91810   0.00680    0.08588
瀚亞電通網基金                                                     14.65000   14.59000   0.06000    0.41124
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.63840   13.63780   0.00060    0.00440
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.10830   10.09920   0.00910    0.09011
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.68420    9.68550  -0.00130   -0.01342
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.28880   11.28830   0.00050    0.00443
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
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