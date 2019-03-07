[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/03/06 108/03/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.99620 9.99940 -0.00320 -0.03200 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.99620 9.99940 -0.00320 -0.03200 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.04110 10.04550 -0.00440 -0.04380 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.04110 10.04550 -0.00440 -0.04380 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.28790 10.29420 -0.00630 -0.06120 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.09580 10.10200 -0.00620 -0.06137 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.19270 10.20220 -0.00950 -0.09312 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.08920 10.09870 -0.00950 -0.09407 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.98000 23.75000 0.23000 0.96842 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 28.06000 27.56000 0.50000 1.81422 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.51250 9.52060 -0.00810 -0.08508 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.93050 9.93650 -0.00600 -0.06038 中國信託台灣活力基金 13.99000 13.91000 0.08000 0.57513 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.97950 9.97620 0.00330 0.03308 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10730 9.10430 0.00300 0.03295 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.35740 10.35900 -0.00160 -0.01545 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.42080 9.42230 -0.00150 -0.01592 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.60140 10.57330 0.02810 0.26576 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.09370 9.06960 0.02410 0.26572 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20360 11.20530 -0.00170 -0.01517 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90790 9.90940 -0.00150 -0.01514 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.50900 40.48970 0.01930 0.04767 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.91300 40.87890 0.03410 0.08342 中國信託智能運動基金-台幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01480 11.01460 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.67260 9.67160 0.00100 0.01034 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.08300 9.08210 0.00090 0.00991 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.88380 9.88380 0.00000 0.00000 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27590 9.27590 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 59.05000 58.68000 0.37000 0.63054 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.98110 40.95110 0.03000 0.07326 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.96670 38.94350 0.02320 0.05957 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.22000 21.15000 0.07000 0.33097 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.59990 11.59910 0.00080 0.00690 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97120 10.96190 0.00930 0.08484 元大上證50基金 32.86000 32.79000 0.07000 0.21348 元大大中華TMT基金-人民幣 11.53000 11.24000 0.29000 2.58007 元大大中華TMT基金-新台幣 10.55000 10.27000 0.28000 2.72639 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928 元大大中華價值指數基金-美元 12.96600 13.01300 -0.04700 -0.36118 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.50700 17.56100 -0.05400 -0.30750 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.68400 10.61400 0.07000 0.65951 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.54500 10.46800 0.07700 0.73558 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.01000 0.01000 0.33223 元大中國平衡基金-新台幣 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.38470 48.25430 -0.86960 -1.80212 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.63460 10.63160 0.00300 0.02822 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.75070 9.74800 0.00270 0.02770 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03940 10.02870 0.01070 0.10669 元大巴菲特基金 25.07000 24.93000 0.14000 0.56157 元大日經225基金 27.17000 27.33000 -0.16000 -0.58544 元大台商收成基金 21.23000 21.14000 0.09000 0.42573 元大台灣50單日反向1倍基金 12.40000 12.46000 -0.06000 -0.48154 元大台灣50單日正向2倍基金 35.56000 35.22000 0.34000 0.96536 元大台灣中型100基金 31.09000 30.96000 0.13000 0.41990 元大台灣加權股價指數基金 24.37300 24.25600 0.11700 0.48235 元大台灣卓越50基金 77.23000 76.81000 0.42000 0.54680 元大台灣金融基金 17.11000 17.07000 0.04000 0.23433 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.92000 29.79000 0.13000 0.43639 元大台灣高股息基金 26.17000 26.09000 0.08000 0.30663 元大台灣電子科技基金 33.30000 33.12000 0.18000 0.54348 元大全球ETF成長組合基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 元大全球ETF穩健組合基金 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841 元大全球人工智慧ETF基金 22.09000 22.12000 -0.03000 -0.13562 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.98000 12.87000 0.11000 0.85470 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.43000 12.33000 0.10000 0.81103 元大全球不動產證券化基金-美元 11.96800 11.87300 0.09500 0.80013 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.94000 6.91000 0.03000 0.43415 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.56000 6.54000 0.02000 0.30581 元大全球股票入息基金-美元配息 8.60900 8.61000 -0.00100 -0.01161 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 元大全球農業商機基金 16.54000 16.61000 -0.07000 -0.42143 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.49400 9.54300 -0.04900 -0.51347 元大印度指數基金 9.65300 9.39700 0.25600 2.72427 元大印度基金 12.05000 11.82000 0.23000 1.94585 元大多多基金 16.28000 16.26000 0.02000 0.12300 元大多福基金 50.36000 50.09000 0.27000 0.53903 元大亞太成長基金 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.94890 8.94830 0.00060 0.00671 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25170 7.25110 0.00060 0.00827 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.15000 9.19500 -0.04500 -0.48940 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.93100 9.96900 -0.03800 -0.38118 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.27470 10.27030 0.00440 0.04284 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.14060 10.13640 0.00420 0.04143 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14070 10.13650 0.00420 0.04143 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.12940 10.11970 0.00970 0.09585 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.12940 10.11960 0.00980 0.09684 元大卓越基金 42.29000 42.07000 0.22000 0.52294 元大店頭基金 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063 元大泛歐成長基金 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.38930 10.38860 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.71780 9.71560 0.00220 0.02264 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.96620 31.94830 0.01790 0.05603 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.96700 38.17000 -0.20300 -0.53183 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.85680 18.87030 -0.01350 -0.07154 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.75710 18.72490 0.03220 0.17196 元大美國政府7至10年期債券基金 40.21050 40.17840 0.03210 0.07989 元大高科技基金 18.35000 18.31000 0.04000 0.21846 元大得利貨幣市場基金 16.29730 16.29710 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01250 12.01240 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 12.23000 12.19000 0.04000 0.32814 元大華夏中小基金 7.32000 7.25000 0.07000 0.96552 元大新中國基金-人民幣 9.57000 9.48000 0.09000 0.94937 元大新中國基金-美元 9.20400 9.11700 0.08700 0.95426 元大新中國基金-新台幣 9.17000 9.08000 0.09000 0.99119 元大新主流基金 22.92000 22.87000 0.05000 0.21863 元大新東協平衡基金-美元 9.38800 9.40500 -0.01700 -0.18075 元大新東協平衡基金-新台幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.34450 10.31560 0.02890 0.28016 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.81250 9.78260 0.02990 0.30564 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.84780 10.80890 0.03890 0.35989 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.15930 9.12640 0.03290 0.36049 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.05320 10.04970 0.00350 0.03483 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46930 9.46610 0.00320 0.03380 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.21310 10.20400 0.00910 0.08918 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.62660 9.61800 0.00860 0.08942 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.68330 9.68070 0.00260 0.02686 元大新興亞洲基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.39540 9.35280 0.04260 0.45548 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.92430 8.88380 0.04050 0.45589 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.65740 9.60830 0.04910 0.51102 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.18000 9.13330 0.04670 0.51132 元大萬泰貨幣市場基金 15.13980 15.13960 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.23000 35.02000 0.21000 0.59966 元大實質多重資產基金-人民幣 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403 元大實質多重資產基金-美元 8.35200 8.31300 0.03900 0.46914 元大實質多重資產基金-新台幣 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 元大滬深300單日反向1倍基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 元大滬深300單日正向2倍基金 16.45000 16.47000 -0.02000 -0.12143 元大摩臺基金 36.13000 35.92000 0.21000 0.58463 元大標普500基金 26.02000 26.03000 -0.01000 -0.03842 元大標普500單日反向1倍基金 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 元大標普500單日正向2倍基金 32.60000 32.60000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 18.41000 18.41000 0.00000 0.00000 元大歐洲50基金 23.91000 23.84000 0.07000 0.29362 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.28900 9.35300 -0.06400 -0.68427 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25530 10.25490 0.00040 0.00390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.96000 14.85000 0.11000 0.74074 日盛上選基金 31.99000 31.67000 0.32000 1.01042 日盛小而美基金 17.25000 17.22000 0.03000 0.17422 日盛中國內需動力基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.00930 11.99220 0.01710 0.14259 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78890 9.77500 0.01390 0.14220 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.23840 12.22190 0.01650 0.13500 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.96930 9.95580 0.01350 0.13560 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.02270 11.00490 0.01780 0.16175 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.96220 8.94770 0.01450 0.16205 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 日盛日盛基金 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249 日盛目標收益組合基金(美元) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.26040 10.26720 -0.00680 -0.06623 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.36390 9.37010 -0.00620 -0.06617 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.02330 10.02700 -0.00370 -0.03690 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.14830 9.15170 -0.00340 -0.03715 日盛全球智能車基金(美元) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.45680 2.45330 0.00350 0.14266 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65340 1.65110 0.00230 0.13930 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37850 0.37800 0.00050 0.13228 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25540 0.25500 0.00040 0.15686 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.48470 12.46570 0.01900 0.15242 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.29180 8.27910 0.01270 0.15340 日盛亞洲機會基金 6.81000 6.80000 0.01000 0.14706 日盛首選基金 16.66000 16.53000 0.13000 0.78645 日盛高科技基金 17.50000 17.37000 0.13000 0.74842 日盛貨幣市場基金 14.80820 14.80800 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.67000 37.42000 0.25000 0.66809 日盛精選五虎基金 34.92000 34.78000 0.14000 0.40253 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52160 13.52140 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.93000 29.84000 0.09000 0.30161 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.80000 11.61000 0.19000 1.63652 台新MSCI中國基金 21.21000 21.03000 0.18000 0.85592 台新大眾貨幣市場基金 14.19860 14.19840 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.33370 10.33480 -0.00110 -0.01064 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69910 10.69770 0.00140 0.01309 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27850 10.27150 0.00700 0.06815 台新中國通基金 42.14000 42.00000 0.14000 0.33333 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52320 0.52100 0.00220 0.42226 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.11300 16.03600 0.07700 0.48017 台新中國精選中小基金-美元 0.31680 0.31380 0.00300 0.95602 台新中國精選中小基金-新台幣 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306 台新主流基金 22.94000 22.85000 0.09000 0.39387 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.34000 21.23000 0.11000 0.51813 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.69570 0.69260 0.00310 0.44759 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.46000 15.38000 0.08000 0.52016 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50330 0.50100 0.00230 0.45908 台新台灣中小基金 32.83000 32.87000 -0.04000 -0.12169 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.77000 9.74830 0.02170 0.22260 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.28930 9.26910 0.02020 0.21793 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.56700 10.54420 0.02280 0.21623 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.87880 9.90270 -0.02390 -0.24135 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.87820 10.90450 -0.02630 -0.24118 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 台新印度基金 13.99000 13.60000 0.39000 2.86765 台新亞美短期債券基金 11.37610 11.36900 0.00710 0.06245 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57890 8.56540 0.01350 0.15761 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28360 0.28340 0.00020 0.07057 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.28620 12.26690 0.01930 0.15733 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40080 0.40040 0.00040 0.09990 台新真吉利貨幣市場基金 11.11510 11.11500 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.07520 29.92530 0.14990 0.50091 台新智慧生活基金-美元 10.20240 10.20510 -0.00270 -0.02646 台新智慧生活基金-新台幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.36410 8.37550 -0.01140 -0.13611 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55200 8.55890 -0.00690 -0.08062 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.26470 9.27730 -0.01260 -0.13582 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48270 9.49040 -0.00770 -0.08113 台新新興市場債券基金(A類型) 11.07580 11.09370 -0.01790 -0.16135 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35390 0.35470 -0.00080 -0.22554 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03560 8.04860 -0.01300 -0.16152 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27050 0.27110 -0.00060 -0.22132 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.47000 5.43000 0.04000 0.73665 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.13000 21.13000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 20.07000 19.70000 0.37000 1.87817 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59580 12.59560 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.27240 11.27160 0.00080 0.00710 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29360 10.30130 -0.00770 -0.07475 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.12780 9.12300 0.00480 0.05261 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58740 10.58190 0.00550 0.05198 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90060 7.90330 -0.00270 -0.03416 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.22800 9.23120 -0.00320 -0.03467 永豐中小基金 51.11000 50.84000 0.27000 0.53108 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.73460 1.73010 0.00450 0.26010 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36740 2.36120 0.00620 0.26258 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.09200 8.07760 0.01440 0.17827 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.71510 10.69610 0.01900 0.17763 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.72000 4.68000 0.04000 0.85470 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.72000 21.55000 0.17000 0.78886 永豐主流品牌基金 17.87000 17.92000 -0.05000 -0.27902 永豐永豐基金 33.09000 32.96000 0.13000 0.39442 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.21540 9.18740 0.02800 0.30477 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.52820 9.49930 0.02890 0.30423 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.08000 9.04970 0.03030 0.33482 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.38980 9.35840 0.03140 0.33553 永豐亞洲民生消費基金 12.12000 12.00000 0.12000 1.00000 永豐南非幣2021保本基金 13.66330 13.65410 0.00920 0.06738 永豐高科技基金 22.87000 22.87000 0.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.91640 13.91620 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06700 2.06400 0.00300 0.14535 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50550 2.50180 0.00370 0.14789 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76060 7.75570 0.00490 0.06318 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.68140 10.67470 0.00670 0.06277 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05490 7.05910 -0.00420 -0.05950 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12860 11.13520 -0.00660 -0.05927 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.43000 19.36000 0.07000 0.36157 永豐臺灣加權ETF基金 51.23000 50.98000 0.25000 0.49039 永豐領航科技基金 37.51000 37.34000 0.17000 0.45528 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 永豐趨勢平衡基金 40.71000 40.69000 0.02000 0.04915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.77420 11.77330 0.00090 0.00764 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.66940 9.66320 0.00620 0.06416 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.12960 10.12320 0.00640 0.06322 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.68850 9.68280 0.00570 0.05887 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.00520 9.99930 0.00590 0.05900 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.72380 9.71730 0.00650 0.06689 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.31270 10.30580 0.00690 0.06695 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69670 9.69070 0.00600 0.06192 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.09810 10.09180 0.00630 0.06243 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.29000 14.33000 -0.04000 -0.27913 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.22000 19.28000 -0.06000 -0.31120 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.16000 19.22000 -0.06000 -0.31217 兆豐國際生命科學基金 15.67000 15.67000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.16410 10.16130 0.00280 0.02756 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.42160 10.42220 -0.00060 -0.00576 兆豐國際全球基金 30.72000 30.79000 -0.07000 -0.22735 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.40000 10.39920 0.00080 0.00769 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.07270 10.07030 0.00240 0.02383 兆豐國際國民基金 21.93000 21.88000 0.05000 0.22852 兆豐國際第一基金 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.33080 10.31420 0.01660 0.16094 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02290 8.01000 0.01290 0.16105 兆豐國際萬全基金 20.19000 20.17000 0.02000 0.09916 兆豐國際電子基金 25.07000 24.90000 0.17000 0.68273 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.92000 20.76000 0.16000 0.77071 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.60000 16.67000 -0.07000 -0.41992 兆豐國際豐台灣基金 33.28000 33.08000 0.20000 0.60459 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53380 12.53360 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.32870 10.33340 -0.00470 -0.04548 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.18690 10.19260 -0.00570 -0.05592 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.31450 10.31940 -0.00490 -0.04748 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.22960 10.23360 -0.00400 -0.03909 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.28060 10.28630 -0.00570 -0.05541 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.24930 10.25420 -0.00490 -0.04779 合庫台灣基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.30200 11.30010 0.00190 0.01681 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.28650 12.28560 0.00090 0.00733 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.94490 10.94570 -0.00080 -0.00731 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.73650 11.73760 -0.00110 -0.00937 合庫全球高收益債券基金B類型 8.04110 8.03980 0.00130 0.01617 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.38860 9.38780 0.00080 0.00852 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.98870 8.98940 -0.00070 -0.00779 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.81170 8.81260 -0.00090 -0.01021 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.19300 9.19370 -0.00070 -0.00761 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 合庫全球新興市場基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 合庫貨幣市場基金 10.15520 10.15510 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.66660 9.67110 -0.00450 -0.04653 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.90290 9.90750 -0.00460 -0.04643 合庫新興多重收益基金A類型 10.17030 10.17240 -0.00210 -0.02064 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.69640 11.69990 -0.00350 -0.02991 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.44670 14.46270 -0.01600 -0.11063 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65040 8.65460 -0.00420 -0.04853 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.40820 9.41310 -0.00490 -0.05206 合庫新興多重收益基金B類型 7.79930 7.80090 -0.00160 -0.02051 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66090 8.66340 -0.00250 -0.02886 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.31130 10.32460 -0.01330 -0.12882 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 安本標準兩岸價值基金 美元 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14150 11.14070 0.00080 0.00718 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.29840 10.31410 -0.01570 -0.15222 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15590 10.16580 -0.00990 -0.09739 安聯中國東協基金 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690 安聯中國策略基金-美元 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 安聯中國策略基金-新臺幣 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830 安聯中華新思路基金-人民幣 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 安聯中華新思路基金-美元 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981 安聯台灣大壩基金 28.66000 28.50000 0.16000 0.56140 安聯台灣科技基金 46.78000 46.73000 0.05000 0.10700 安聯台灣貨幣市場基金 12.52430 12.52410 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.61000 31.45000 0.16000 0.50874 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.31730 10.31790 -0.00060 -0.00582 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.23200 15.23200 0.00000 0.00000 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58500 9.58500 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-美元 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.63510 12.63950 -0.00440 -0.03481 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.34420 10.34920 -0.00500 -0.04831 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.39020 12.39670 -0.00650 -0.05243 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34200 9.34470 -0.00270 -0.02889 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.25920 9.26380 -0.00460 -0.04966 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.86770 8.87230 -0.00460 -0.05185 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.08140 12.08040 0.00100 0.00828 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98110 10.98200 -0.00090 -0.00820 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61880 10.61930 -0.00050 -0.00471 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55990 8.55910 0.00080 0.00935 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40660 8.40730 -0.00070 -0.00833 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10280 8.10320 -0.00040 -0.00494 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.07470 10.07520 -0.00050 -0.00496 安聯全球人口趨勢基金 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.34000 36.46000 -0.12000 -0.32913 安聯全球油礦金趨勢基金 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.10030 12.09530 0.00500 0.04134 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.34230 10.33810 0.00420 0.04063 安聯全球新興市場基金 17.46000 17.46000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 安聯全球綠能趨勢基金 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.05000 22.01000 0.04000 0.18174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.33630 10.33470 0.00160 0.01548 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.98110 9.97950 0.00160 0.01603 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.86840 86.77380 0.09460 0.10902 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.94720 12.93560 0.01160 0.08968 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.47240 66.39650 0.07590 0.11431 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.81060 9.80180 0.00880 0.08978 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65760 2.65650 0.00110 0.04141 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83580 10.83370 0.00210 0.01938 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.21610 2.21430 0.00180 0.08129 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89560 8.89350 0.00210 0.02361 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.95570 9.96000 -0.00430 -0.04317 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.97670 9.98650 -0.00980 -0.09813 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.17060 10.18240 -0.01180 -0.11589 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.93160 9.94230 -0.01070 -0.10762 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.01140 10.02190 -0.01050 -0.10477 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.95570 9.96000 -0.00430 -0.04317 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.97670 9.98650 -0.00980 -0.09813 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.17060 10.18240 -0.01180 -0.11589 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.93160 9.94230 -0.01070 -0.10762 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.01140 10.02190 -0.01050 -0.10477 宏利台灣動力基金 28.67000 28.60000 0.07000 0.24476 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.94430 9.93640 0.00790 0.07951 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.75390 9.73980 0.01410 0.14477 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.62550 7.61940 0.00610 0.08006 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.58390 7.57450 0.00940 0.12410 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.22360 13.22180 0.00180 0.01361 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87210 2.86970 0.00240 0.08363 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.99760 11.98710 0.01050 0.08759 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.73930 8.73210 0.00720 0.08245 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41300 2.40930 0.00370 0.15357 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.10100 11.08570 0.01530 0.13802 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.34810 3.34520 0.00290 0.08669 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53530 0.53480 0.00050 0.09349 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.98750 11.99550 -0.00800 -0.06669 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.62360 10.63150 -0.00790 -0.07431 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21660 10.22200 -0.00540 -0.05283 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.72740 8.73350 -0.00610 -0.06985 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35610 8.36230 -0.00620 -0.07414 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22160 8.22600 -0.00440 -0.05349 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18680 8.19230 -0.00550 -0.06714 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86850 2.87060 -0.00210 -0.07316 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41610 0.41650 -0.00040 -0.09604 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.55300 12.56150 -0.00850 -0.06767 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94910 0.94990 -0.00080 -0.08422 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35950 7.36450 -0.00500 -0.06789 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04420 2.04570 -0.00150 -0.07332 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29490 0.29510 -0.00020 -0.06777 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98010 8.98610 -0.00600 -0.06677 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32700 0.32730 -0.00030 -0.09166 宏利萬利貨幣市場基金 13.66840 13.66830 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.58000 2.58000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 宏利臺灣股息收益基金 24.20000 24.22000 -0.02000 -0.08258 宏利澳幣保本基金 12.40900 12.40950 -0.00050 -0.00403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.96950 9.95630 0.01320 0.13258 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.47380 9.45860 0.01520 0.16070 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.91520 8.89600 0.01920 0.21583 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.00600 10.98220 0.02380 0.21671 貝萊德亞美利加收益基金 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 貝萊德新台幣基金 12.95410 12.95400 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.49000 25.38000 0.11000 0.43341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42570 11.42410 0.00160 0.01401 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24800 10.24070 0.00730 0.07128 保德信大中華基金-人民幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 保德信大中華基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 保德信大中華基金-新台幣 29.87000 29.76000 0.11000 0.36962 保德信中小型股基金 45.68000 45.39000 0.29000 0.63891 保德信中國中小基金-人民幣 9.18000 9.01000 0.17000 1.88679 保德信中國中小基金-美元 9.07000 8.90000 0.17000 1.91011 保德信中國中小基金-新臺幣 8.76000 8.59000 0.17000 1.97905 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.75480 9.72860 0.02620 0.26931 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.80060 9.77350 0.02710 0.27728 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.86450 9.83820 0.02630 0.26733 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.81040 10.78160 0.02880 0.26712 保德信中國品牌基金-人民幣 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 保德信中國品牌基金-美元 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 保德信台商全方位基金 34.07000 33.96000 0.11000 0.32391 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.73000 27.78000 -0.05000 -0.17999 保德信全球消費商機基金 18.05000 18.00000 0.05000 0.27778 保德信全球基礎建設基金 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.87000 33.79000 0.08000 0.23676 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.35660 10.28430 0.07230 0.70301 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.48140 10.40820 0.07320 0.70329 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.33210 10.23600 0.09610 0.93884 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.45650 10.35930 0.09720 0.93829 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.51170 9.50930 0.00240 0.02524 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.51150 10.50880 0.00270 0.02569 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.03210 9.02480 0.00730 0.08089 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.96670 9.95860 0.00810 0.08134 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.99460 7.99650 -0.00190 -0.02376 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87740 10.88000 -0.00260 -0.02390 保德信亞太基金 20.75000 20.71000 0.04000 0.19314 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52120 8.51710 0.00410 0.04814 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.57640 11.57070 0.00570 0.04926 保德信店頭市場基金 33.00000 32.90000 0.10000 0.30395 保德信金平衡基金 29.19000 29.06000 0.13000 0.44735 保德信金滿意基金 41.53000 41.41000 0.12000 0.28979 保德信科技島基金 25.68000 25.67000 0.01000 0.03896 保德信高成長基金 90.83000 90.49000 0.34000 0.37573 保德信第一基金 24.60000 24.51000 0.09000 0.36720 保德信貨幣市場基金 15.80960 15.80940 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.44930 10.44460 0.00470 0.04500 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.62580 10.61520 0.01060 0.09986 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.69960 10.69650 0.00310 0.02898 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.18760 10.17900 0.00860 0.08449 保德信新世紀基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99210 7.99490 -0.00280 -0.03502 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.13850 11.14240 -0.00390 -0.03500 保德信新興趨勢組合基金 11.09000 10.98000 0.11000 1.00182 保德信瑞騰基金 15.58600 15.58610 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84250 9.85040 -0.00790 -0.08020 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.24190 10.25010 -0.00820 -0.08000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.75700 9.76240 -0.00540 -0.05531 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.97300 9.97870 -0.00570 -0.05712 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87440 9.87920 -0.00480 -0.04859 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14850 10.15340 -0.00490 -0.04826 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78330 9.78960 -0.00630 -0.06435 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99460 10.00100 -0.00640 -0.06399 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.24590 10.24960 -0.00370 -0.03610 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21450 10.22300 -0.00850 -0.08315 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34520 10.35380 -0.00860 -0.08306 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.10940 10.11880 -0.00940 -0.09290 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.22440 10.23210 -0.00770 -0.07525 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07360 10.08080 -0.00720 -0.07142 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35680 10.36310 -0.00630 -0.06079 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96470 9.97270 -0.00800 -0.08022 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.16400 10.17210 -0.00810 -0.07963 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92220 9.92830 -0.00610 -0.06144 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75840 9.76710 -0.00870 -0.08907 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21740 10.22950 -0.01210 -0.11829 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34250 10.35470 -0.01220 -0.11782 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.35660 10.37000 -0.01340 -0.12922 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.63560 10.64900 -0.01340 -0.12583 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.19710 10.21040 -0.01330 -0.13026 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.30140 10.31490 -0.01350 -0.13088 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08660 10.09070 -0.00410 -0.04063 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.14720 10.15240 -0.00520 -0.05122 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.10860 10.10820 0.00040 0.00396 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.94190 9.95270 -0.01080 -0.10851 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.94300 9.95390 -0.01090 -0.10950 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.12170 10.14130 -0.01960 -0.19327 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.12210 10.13890 -0.01680 -0.16570 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.90980 9.92320 -0.01340 -0.13504 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.90980 9.92320 -0.01340 -0.13504 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94900 1.95620 -0.00720 -0.36806 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74700 2.74490 0.00210 0.07651 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29670 0.29800 -0.00130 -0.43624 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45280 0.45270 0.00010 0.02209 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43580 8.46920 -0.03340 -0.39437 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.11080 12.10310 0.00770 0.06362 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50060 9.52900 -0.02840 -0.29804 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.91010 11.90240 0.00770 0.06469 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68610 8.71490 -0.02880 -0.33047 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.94000 10.93790 0.00210 0.01920 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.49110 10.50260 -0.01150 -0.10950 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.34150 10.35050 -0.00900 -0.08695 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.43000 18.31000 0.12000 0.65538 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4238.49000 4211.77000 26.72000 0.63441 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21510 10.22020 -0.00510 -0.04990 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.94690 10.95240 -0.00550 -0.05022 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08890 10.09170 -0.00280 -0.02775 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.85130 9.86020 -0.00890 -0.09026 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31580 10.32500 -0.00920 -0.08910 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.81240 9.81870 -0.00630 -0.06416 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10020 10.10700 -0.00680 -0.06728 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.11170 10.17080 -0.05910 -0.58108 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06470 6.10510 -0.04040 -0.66174 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.85270 10.85970 -0.00700 -0.06446 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.86070 10.83560 0.02510 0.23164 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.94690 11.92300 0.02390 0.20045 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.12910 11.10830 0.02080 0.18725 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.46590 9.44410 0.02180 0.23083 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.86360 9.84400 0.01960 0.19911 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.70860 9.69050 0.01810 0.18678 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.86170 10.83670 0.02500 0.23070 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.40970 11.38690 0.02280 0.20023 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.37170 11.35050 0.02120 0.18678 柏瑞五國金勢力建設基金 7.00000 6.99000 0.01000 0.14306 柏瑞巨人基金 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68000 13.67980 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.94000 15.98000 -0.04000 -0.25031 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.77150 13.77560 -0.00410 -0.02976 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.18820 12.19470 -0.00650 -0.05330 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.77190 12.77980 -0.00790 -0.06182 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.57420 8.57680 -0.00260 -0.03031 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.68070 6.68270 -0.00200 -0.02993 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61300 8.61760 -0.00460 -0.05338 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.38310 8.39000 -0.00690 -0.08224 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.62870 10.63520 -0.00650 -0.06112 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29020 8.29530 -0.00510 -0.06148 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.36900 12.37560 -0.00660 -0.05333 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.93080 11.93440 -0.00360 -0.03016 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.47600 12.48630 -0.01030 -0.08249 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.62650 11.63370 -0.00720 -0.06189 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.85470 8.85740 -0.00270 -0.03048 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62580 9.63100 -0.00520 -0.05399 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.58060 9.58840 -0.00780 -0.08135 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.45090 9.45680 -0.00590 -0.06239 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.32870 9.33450 -0.00580 -0.06214 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.35170 10.33720 0.01450 0.14027 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.27140 10.25840 0.01300 0.12673 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.13420 10.12310 0.01110 0.10965 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.20000 10.18870 0.01130 0.11091 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74470 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.61140 9.61710 -0.00570 -0.05927 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.49260 11.48020 0.01240 0.10801 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.16810 12.15680 0.01130 0.09295 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.13710 11.12770 0.00940 0.08447 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.11070 9.10090 0.00980 0.10768 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67980 9.67070 0.00910 0.09410 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.69930 9.69110 0.00820 0.08461 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.46910 11.45840 0.01070 0.09338 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.25380 10.24270 0.01110 0.10837 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.61230 10.60330 0.00900 0.08488 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.60390 9.59350 0.01040 0.10841 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26860 9.25860 0.01000 0.10801 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.90780 9.89850 0.00930 0.09395 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.45300 9.44500 0.00800 0.08470 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.14000 18.17000 -0.03000 -0.16511 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.02000 17.06000 -0.04000 -0.23447 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.93130 12.94160 -0.01030 -0.07959 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.43890 10.43370 0.00520 0.04984 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.44340 11.43680 0.00660 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國泰中國內需增長基金美元I級別 0.71820 0.71450 0.00370 0.51784 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67370 0.67030 0.00340 0.50724 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21440 2.21340 0.00100 0.04518 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.94630 9.93500 0.01130 0.11374 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.15030 8.17900 -0.02870 -0.35090 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32570 0.32550 0.00020 0.06144 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.69790 11.69710 0.00080 0.00684 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74010 1.73950 0.00060 0.03449 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.43660 10.42530 0.01130 0.10839 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34400 0.34380 0.00020 0.05817 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.36870 4.31530 0.05340 1.23746 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.09000 19.83000 0.26000 1.31114 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64590 0.63790 0.00800 1.25412 國泰中港台基金人民幣級別 3.25570 3.21000 0.04570 1.42368 國泰中港台基金台幣級別 14.98000 14.76000 0.22000 1.49051 國泰中港台基金美元級別 0.48730 0.48040 0.00690 1.43630 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.59000 26.76000 -0.17000 -0.63528 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.62000 12.52000 0.10000 0.79872 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.52000 33.03000 -0.51000 -1.54405 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.53220 10.52030 0.01190 0.11311 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.11560 10.14400 -0.02840 -0.27997 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.14210 10.17030 -0.02820 -0.27728 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34110 0.34090 0.00020 0.05867 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32740 0.32850 -0.00110 -0.33486 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32810 0.32920 -0.00110 -0.33414 國泰台灣貨幣市場基金 12.43880 12.43870 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37450 2.37760 -0.00310 -0.13038 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35440 0.35480 -0.00040 -0.11274 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50280 0.50280 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45700 0.45790 -0.00090 -0.19655 國泰全球資源基金台幣級別 5.29000 5.30000 -0.01000 -0.18868 國泰全球資源基金美元級別 0.16890 0.16920 -0.00030 -0.17730 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40480 0.40510 -0.00030 -0.07406 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36140 0.36210 -0.00070 -0.19332 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43100 0.43130 -0.00030 -0.06956 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51660 0.51640 0.00020 0.03873 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.94000 20.94000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.34000 21.27000 0.07000 0.32910 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42960 2.42820 0.00140 0.05766 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.19160 11.17710 0.01450 0.12973 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.77560 9.80350 -0.02790 -0.28459 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36360 0.36330 0.00030 0.08258 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31760 0.31870 -0.00110 -0.34515 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51250 0.51150 0.00100 0.19550 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38860 0.38780 0.00080 0.20629 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.51000 18.52000 -0.01000 -0.05400 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60010 0.60050 -0.00040 -0.06661 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.25000 18.30000 -0.05000 -0.27322 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.84720 0.84680 0.00040 0.04724 國泰科技生化基金 31.87000 31.60000 0.27000 0.85443 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.97000 27.97000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.56940 39.52290 0.04650 0.11765 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27080 19.28450 -0.01370 -0.07104 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.10100 19.06990 0.03110 0.16308 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.98330 39.97760 0.00570 0.01426 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.60660 41.60150 0.00510 0.01226 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.36770 43.37620 -0.00850 -0.01960 國泰紐幣2021保本基金 12.52610 12.52380 0.00230 0.01837 國泰紐幣八年期保本基金 12.85680 12.85460 0.00220 0.01711 國泰紐幣保本基金 12.63950 12.63800 0.00150 0.01187 國泰國泰基金台幣I級別 21.79000 21.60000 0.19000 0.87963 國泰國泰基金台幣級別 21.79000 21.60000 0.19000 0.87963 國泰富時中國A50基金 21.20000 21.17000 0.03000 0.14171 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.24960 42.22560 0.02400 0.05684 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33590 0.33590 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48350 0.48310 0.00040 0.08280 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.86760 10.85950 0.00810 0.07459 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.51640 7.54120 -0.02480 -0.32886 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36870 0.36860 0.00010 0.02713 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24370 0.24460 -0.00090 -0.36795 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.36120 2.33750 0.02370 1.01390 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.82080 10.70370 0.11710 1.09401 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34980 0.34620 0.00360 1.03986 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.61930 42.64070 -0.02140 -0.05019 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.20000 22.04000 0.16000 0.72595 國泰新興市場基金台幣級別 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 國泰新興市場基金美元級別 0.39500 0.39490 0.00010 0.02532 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28630 2.28680 -0.00050 -0.02186 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44550 1.45430 -0.00880 -0.60510 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35170 0.35170 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34660 0.34670 -0.00010 -0.02884 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22460 0.22590 -0.00130 -0.57548 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.69110 10.68900 0.00210 0.01965 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63200 6.66970 -0.03770 -0.56524 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 39.89440 39.84390 0.05050 0.12674 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 39.95970 39.96060 -0.00090 -0.00225 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 39.99050 39.97770 0.01280 0.03202 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.05000 14.11000 -0.06000 -0.42523 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.96000 32.66000 0.30000 0.91855 國泰價值卓越基金 13.72000 13.61000 0.11000 0.80823 國泰標普北美科技ETF基金 21.61000 21.59000 0.02000 0.09264 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32460 0.32490 -0.00030 -0.09234 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.37280 40.38420 -0.01140 -0.02823 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.40000 21.46000 -0.06000 -0.27959 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.71000 19.61000 0.10000 0.50994 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.42000 17.42000 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.19810 12.20150 -0.00340 -0.02787 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40340 0.40360 -0.00020 -0.04955 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.36130 10.35530 0.00600 0.05794 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.23750 10.23200 0.00550 0.05375 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.21630 10.20490 0.01140 0.11171 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.34180 10.33580 0.00600 0.05805 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.24080 10.23530 0.00550 0.05374 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.20440 10.19330 0.01110 0.10890 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35540 11.35480 0.00060 0.00528 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21270 10.22360 -0.01090 -0.10662 第一金大中華基金 24.54000 24.46000 0.08000 0.32706 第一金小型精選基金 30.82000 30.65000 0.17000 0.55465 第一金中國世紀基金-人民幣 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576 第一金中國世紀基金-美元 8.21020 8.21860 -0.00840 -0.10221 第一金中國世紀基金-美元-N 8.21080 8.21920 -0.00840 -0.10220 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60860 9.60820 0.00040 0.00416 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35920 8.35450 0.00470 0.05626 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.96140 10.96080 0.00060 0.00547 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.68220 9.67670 0.00550 0.05684 第一金中概平衡基金 25.05000 24.91000 0.14000 0.56202 第一金台灣貨幣市場基金 15.29250 15.29230 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.31200 178.30900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.34700 14.32230 0.02470 0.17246 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.34730 14.32250 0.02480 0.17315 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.79000 13.75000 0.04000 0.29091 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.20950 10.20830 0.00120 0.01176 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.20990 10.20830 0.00160 0.01567 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.81710 9.81760 -0.00050 -0.00509 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.81720 9.81770 -0.00050 -0.00509 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.46520 13.51430 -0.04910 -0.36332 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.48270 13.53190 -0.04920 -0.36359 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.71000 12.75000 -0.04000 -0.31373 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.64930 9.65120 -0.00190 -0.01969 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.64890 9.65160 -0.00270 -0.02797 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.25870 9.25880 -0.00010 -0.00108 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.28240 9.28240 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.36640 10.36940 -0.00300 -0.02893 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97110 9.97110 0.00000 0.00000 第一金全球大趨勢基金 23.25000 23.27000 -0.02000 -0.08595 第一金全球不動產證券化基金A 8.73960 8.72710 0.01250 0.14323 第一金全球不動產證券化基金B 6.12670 6.11800 0.00870 0.14220 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.77860 9.76270 0.01590 0.16286 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.78020 9.76420 0.01600 0.16386 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.45370 10.43680 0.01690 0.16193 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.45560 10.43860 0.01700 0.16286 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.37770 8.37900 -0.00130 -0.01551 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13590 10.13750 -0.00160 -0.01578 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21480 9.22070 -0.00590 -0.06399 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21730 9.21960 -0.00230 -0.02495 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67580 7.68060 -0.00480 -0.06250 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.67220 7.67710 -0.00490 -0.06383 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.46140 8.46560 -0.00420 -0.04961 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.46200 8.46620 -0.00420 -0.04961 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17940 11.18640 -0.00700 -0.06258 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18020 11.18720 -0.00700 -0.06257 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97580 9.98210 -0.00630 -0.06311 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66040 14.66760 -0.00720 -0.04909 第一金亞洲科技基金 17.82000 17.90000 -0.08000 -0.44693 第一金亞洲新興市場基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819 第一金店頭市場基金 8.20000 8.12000 0.08000 0.98522 第一金創新趨勢基金 20.94000 20.83000 0.11000 0.52808 第一金電子基金 30.78000 30.53000 0.25000 0.81887 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.06000 17.88000 0.18000 1.00671 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.40000 19.49000 -0.09000 -0.46178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.99000 19.86000 0.13000 0.65458 統一大中華中小基金(人民幣) 7.98000 7.90000 0.08000 1.01266 統一大中華中小基金(美元) 7.49000 7.41000 0.08000 1.07962 統一大中華中小基金(新台幣) 11.06000 10.95000 0.11000 1.00457 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 統一大東協高股息基金(美元) 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 統一大滿貫基金-A類型 32.19000 32.04000 0.15000 0.46816 統一大滿貫基金-I類型 32.19000 32.04000 0.15000 0.46816 統一大龍印基金 14.08000 14.04000 0.04000 0.28490 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774 統一大龍騰中國基金(美元) 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726 統一中小基金 23.87000 23.72000 0.15000 0.63238 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.69530 9.67910 0.01620 0.16737 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.25410 9.25050 0.00360 0.03892 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94610 8.93980 0.00630 0.07047 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.85380 11.83400 0.01980 0.16731 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.25960 11.25530 0.00430 0.03820 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.85600 10.84840 0.00760 0.07006 統一台灣動力基金 17.02000 16.91000 0.11000 0.65050 統一全天候基金-A類型 108.31000 107.85000 0.46000 0.42652 統一全天候基金-I類型 108.67000 108.20000 0.47000 0.43438 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.87170 7.84150 0.03020 0.38513 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.79130 7.77150 0.01980 0.25478 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.77160 7.74750 0.02410 0.31107 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.32830 8.29640 0.03190 0.38450 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.25070 8.22970 0.02100 0.25517 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.22280 8.19740 0.02540 0.30985 統一全球債券組合基金 12.06830 12.07240 -0.00410 -0.03396 統一全球新科技基金(人民幣) 14.90000 14.87000 0.03000 0.20175 統一全球新科技基金(美元) 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959 統一全球新科技基金(新台幣) 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535 統一亞太基金 24.29000 24.32000 -0.03000 -0.12336 統一亞洲大金磚基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 統一奔騰基金 56.08000 55.91000 0.17000 0.30406 統一強棒貨幣市場基金 16.70160 16.70130 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(美元) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 統一強漢基金(新台幣) 24.43000 24.45000 -0.02000 -0.08180 統一統信基金 28.79000 28.62000 0.17000 0.59399 統一黑馬基金 56.38000 56.22000 0.16000 0.28460 統一新亞洲科技能源基金 15.82000 15.81000 0.01000 0.06325 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.88820 7.88750 0.00070 0.00887 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27740 10.27650 0.00090 0.00876 統一經建基金 45.62000 45.44000 0.18000 0.39613 統一龍馬基金 63.42000 62.95000 0.47000 0.74662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.88000 17.72000 0.16000 0.90293 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.05000 43.96000 0.09000 0.20473 野村中國機會基金 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00270 9.99850 0.00420 0.04201 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.00610 10.00360 0.00250 0.02499 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.00300 9.99400 0.00900 0.09005 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.17000 11.26000 -0.09000 -0.79929 野村台灣高股息基金 23.92000 23.87000 0.05000 0.20947 野村台灣運籌基金 34.57000 34.43000 0.14000 0.40662 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.64010 9.63000 0.01010 0.10488 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.61280 9.60410 0.00870 0.09059 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.65900 9.65180 0.00720 0.07460 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.07000 10.05950 0.01050 0.10438 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.94700 9.93800 0.00900 0.09056 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80220 9.79490 0.00730 0.07453 野村平衡基金 18.43000 18.38000 0.05000 0.27203 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 野村全球生技醫療基金 17.07000 17.09000 -0.02000 -0.11703 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.08750 10.07800 0.00950 0.09426 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.05860 10.04970 0.00890 0.08856 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97620 9.96560 0.01060 0.10637 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.22790 10.21830 0.00960 0.09395 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.17260 10.16360 0.00900 0.08855 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.09030 10.07960 0.01070 0.10616 野村全球品牌基金 27.02000 27.09000 -0.07000 -0.25840 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.21000 19.22000 -0.01000 -0.05203 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.57120 10.56940 0.00180 0.01703 野村全球短期收益基金-美元計價 10.64330 10.64420 -0.00090 -0.00846 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.45740 10.45810 -0.00070 -0.00669 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.96110 8.96630 -0.00520 -0.05799 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.74580 8.75140 -0.00560 -0.06399 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.31610 8.32000 -0.00390 -0.04688 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03020 11.03670 -0.00650 -0.05889 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49750 10.50430 -0.00680 -0.06474 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06040 10.06520 -0.00480 -0.04769 野村成長基金 28.34000 28.21000 0.13000 0.46083 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.47910 8.46940 0.00970 0.11453 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.49890 8.49050 0.00840 0.09893 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.66310 8.65100 0.01210 0.13987 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.38870 9.37800 0.01070 0.11410 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.28010 9.27090 0.00920 0.09924 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.45290 9.43970 0.01320 0.13983 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.56000 12.58000 -0.02000 -0.15898 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.42300 9.42010 0.00290 0.03079 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48000 9.47690 0.00310 0.03271 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.56920 9.56270 0.00650 0.06797 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.32430 10.32200 0.00230 0.02228 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.21870 10.21540 0.00330 0.03230 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.31780 10.31080 0.00700 0.06789 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.52180 8.51410 0.00770 0.09044 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11730 9.10920 0.00810 0.08892 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00670 8.99970 0.00700 0.07778 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.42170 13.40960 0.01210 0.09023 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.53090 12.51980 0.01110 0.08866 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.18180 10.17380 0.00800 0.07863 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.27500 10.26760 0.00740 0.07207 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.27980 10.27350 0.00630 0.06132 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25740 10.25280 0.00460 0.04487 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.35500 10.34760 0.00740 0.07151 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.34870 10.34240 0.00630 0.06091 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.31060 10.30600 0.00460 0.04463 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.18100 10.17330 0.00770 0.07569 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.15900 10.15220 0.00680 0.06698 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.18000 10.16700 0.01300 0.12786 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.98670 9.99530 -0.00860 -0.08604 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92860 9.93650 -0.00790 -0.07950 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.58420 9.59310 -0.00890 -0.09278 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07490 9.08280 -0.00790 -0.08698 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.21270 11.22260 -0.00990 -0.08821 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99710 9.99500 0.00210 0.02101 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.11450 11.11330 0.00120 0.01080 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.57110 10.57090 0.00020 0.00189 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32610 10.32390 0.00220 0.02131 野村泰國基金 40.97000 40.72000 0.25000 0.61395 野村高科技基金 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20230 10.18720 0.01510 0.14823 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.05060 10.03850 0.01210 0.12054 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.54170 10.55180 -0.01010 -0.09572 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.47460 9.46460 0.01000 0.10566 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.40690 9.39320 0.01370 0.14585 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.54900 9.53210 0.01690 0.17730 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.81450 11.80020 0.01430 0.12118 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.52800 13.55060 -0.02260 -0.16678 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.77940 10.76810 0.01130 0.10494 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71000 10.69450 0.01550 0.14493 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.04420 11.02470 0.01950 0.17688 野村貨幣市場基金 16.30870 16.30840 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.25000 15.30000 -0.05000 -0.32680 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.19200 10.19130 0.00070 0.00687 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.36100 10.36850 -0.00750 -0.07233 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40320 10.40500 -0.00180 -0.01730 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.05160 10.04120 0.01040 0.10357 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.03330 10.02440 0.00890 0.08878 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.00080 9.99310 0.00770 0.07705 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.25350 10.24290 0.01060 0.10349 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.19670 10.18770 0.00900 0.08834 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.25010 10.24220 0.00790 0.07713 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.01870 10.04320 -0.02450 -0.24395 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.03700 10.06480 -0.02780 -0.27621 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.93230 9.95960 -0.02730 -0.27411 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.29050 10.31560 -0.02510 -0.24332 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.27180 10.30030 -0.02850 -0.27669 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.16610 10.19410 -0.02800 -0.27467 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.23030 10.24050 -0.01020 -0.09960 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.85520 7.86310 -0.00790 -0.10047 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.90740 11.91940 -0.01200 -0.10068 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.00120 0.00000 10.00120 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.09960 12.09950 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 野村歐洲高股息基金季配型 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.13000 32.99000 0.14000 0.42437 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.43160 10.43590 -0.00430 -0.04120 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53260 8.53480 -0.00220 -0.02578 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87780 7.88090 -0.00310 -0.03934 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73560 7.73880 -0.00320 -0.04135 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.96190 11.96500 -0.00310 -0.02591 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.72930 10.73350 -0.00420 -0.03913 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.57150 10.57590 -0.00440 -0.04160 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 野村環球基金-人民幣計價 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346 野村環球基金-美元計價 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.75000 17.72000 0.03000 0.16930 野村鴻利基金 21.92000 21.84000 0.08000 0.36630 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88440 16.88420 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.77000 18.69000 0.08000 0.42804 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.28000 10.44000 -0.16000 -1.53257 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.00000 12.70000 0.30000 2.36220 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.78000 14.80000 -0.02000 -0.13514 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.28550 10.29120 -0.00570 -0.05539 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.48070 13.48830 -0.00760 -0.05635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.25070 10.24810 0.00260 0.02537 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45020 10.44510 0.00510 0.04883 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01840 10.01520 0.00320 0.03195 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.18320 10.17750 0.00570 0.05601 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91520 9.91370 0.00150 0.01513 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.00640 10.00540 0.00100 0.00999 凱基台商天下基金 12.98000 13.03000 -0.05000 -0.38373 凱基台灣精五門基金 19.99000 19.83000 0.16000 0.80686 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.32310 40.30490 0.01820 0.04516 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.14810 41.12990 0.01820 0.04425 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.75990 42.82140 -0.06150 -0.14362 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.56660 10.56270 0.00390 0.03692 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 39.89210 39.88330 0.00880 0.02206 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.25010 40.21770 0.03240 0.08056 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 39.74050 39.69050 0.05000 0.12597 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.78860 11.83400 -0.04540 -0.38364 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57340 11.57320 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.86000 26.68000 0.18000 0.67466 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.65000 21.68000 -0.03000 -0.13838 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.95710 20.99970 -0.04260 -0.20286 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.06000 17.03000 0.03000 0.17616 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.27490 16.26310 0.01180 0.07256 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.60000 7.56000 0.04000 0.52910 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.20940 11.24300 -0.03360 -0.29885 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.87010 11.88240 -0.01230 -0.10351 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104 凱基護城河基金-美元計價B 12.06370 12.08140 -0.01770 -0.14651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03820 10.06000 -0.02180 -0.21670 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.01740 10.04350 -0.02610 -0.25987 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.02410 10.04700 -0.02290 -0.22793 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.03820 10.06000 -0.02180 -0.21670 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.01740 10.04350 -0.02610 -0.25987 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.02410 10.04700 -0.02290 -0.22793 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.63000 13.66000 -0.03000 -0.21962 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.71000 31.53000 0.18000 0.57088 富邦NASDAQ-100基金 30.24000 30.20000 0.04000 0.13245 富邦上証180基金 32.32000 32.10000 0.22000 0.68536 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19830 0.19710 0.00120 0.60883 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.12000 6.08000 0.04000 0.65789 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.53000 6.54000 -0.01000 -0.15291 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.35000 43.39000 -0.04000 -0.09219 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.94710 11.89380 0.05330 0.44813 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.13950 11.08830 0.05120 0.46175 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86560 10.80800 0.05760 0.53294 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.25440 10.20860 0.04580 0.44864 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.48100 9.43740 0.04360 0.46199 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.25670 9.20770 0.04900 0.53216 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.51750 21.55500 -0.03750 -0.17397 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.53400 11.53310 0.00090 0.00780 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81740 10.80770 0.00970 0.08975 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.37720 13.35790 0.01930 0.14448 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96450 1.96170 0.00280 0.14273 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41600 9.40240 0.01360 0.14464 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43200 1.43000 0.00200 0.13986 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.00780 12.00390 0.00390 0.03249 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75870 1.75830 0.00040 0.02275 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19080 10.18750 0.00330 0.03239 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51230 1.51190 0.00040 0.02646 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.47310 10.46850 0.00460 0.04394 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.40910 10.40820 0.00090 0.00865 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.14000 15.06000 0.08000 0.53121 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.66000 19.84000 -0.18000 -0.90726 富邦日本東証基金 20.61000 20.68000 -0.07000 -0.33849 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.68000 43.51000 0.17000 0.39071 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.92000 44.65000 0.27000 0.60470 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.15000 48.87000 0.28000 0.57295 富邦台灣心基金 20.70000 20.67000 0.03000 0.14514 富邦台灣釆吉50基金 43.90000 43.66000 0.24000 0.54970 富邦台灣科技指數基金 51.48000 51.20000 0.28000 0.54688 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.06570 42.09340 -0.02770 -0.06581 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.31560 41.34060 -0.02500 -0.06047 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29910 0.29830 0.00080 0.26819 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52300 2.52170 0.00130 0.05155 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34570 0.34550 0.00020 0.05789 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70290 10.70090 0.00200 0.01869 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17170 2.17060 0.00110 0.05068 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32830 0.32820 0.00010 0.03047 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.14920 9.14750 0.00170 0.01858 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.83000 22.27000 0.56000 2.51459 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.51000 14.75000 -0.24000 -1.62712 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.52000 27.53000 0.99000 3.59608 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67920 15.67900 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.55080 41.62450 -0.07370 -0.17706 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.92750 40.90980 0.01770 0.04327 富邦長紅基金 58.18000 58.09000 0.09000 0.15493 富邦科技基金 22.40000 22.31000 0.09000 0.40341 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.87020 40.84790 0.02230 0.05459 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.96140 39.90980 0.05160 0.12929 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.50910 37.48030 0.02880 0.07684 富邦恒生國企ETF基金 21.79000 21.77000 0.02000 0.09187 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.85000 12.88000 -0.03000 -0.23292 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.91000 30.77000 0.14000 0.45499 富邦高成長基金 22.33000 22.29000 0.04000 0.17945 富邦基金A類型 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032 富邦基金I類型 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032 富邦深証100基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 富邦富時歐洲ETF基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41560 0.41560 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31150 12.31930 -0.00780 -0.06332 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.32020 9.32600 -0.00580 -0.06219 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30030 0.30030 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.58960 8.59500 -0.00540 -0.06283 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.80590 9.72220 0.08370 0.86092 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.35750 10.24510 0.11240 1.09711 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.36180 9.28190 0.07990 0.86082 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88380 9.77650 0.10730 1.09753 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.45000 18.34000 0.11000 0.59978 富邦精準基金 43.09000 42.98000 0.11000 0.25593 富邦精銳中小基金 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.03000 16.95000 0.08000 0.47198 富邦臺灣公司治理100基金 20.31000 20.20000 0.11000 0.54455 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.62000 7.65000 -0.03000 -0.39216 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.28000 14.15000 0.13000 0.91873 富邦標普美國特別股ETF基金 19.59000 19.51000 0.08000 0.41005 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.19000 10.15340 0.03660 0.36047 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.38450 10.34510 0.03940 0.38086 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.50740 10.46130 0.04610 0.44067 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.78700 9.75190 0.03510 0.35993 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.92850 9.89080 0.03770 0.38116 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03010 9.98600 0.04410 0.44162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.67000 29.50000 0.17000 0.57627 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.89410 9.92070 -0.02660 -0.26813 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.90150 9.92850 -0.02700 -0.27194 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.81700 9.84530 -0.02830 -0.28745 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.04670 10.03170 0.01500 0.14953 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.06770 10.05310 0.01460 0.14523 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98240 9.96950 0.01290 0.12939 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52160 8.57640 -0.05480 -0.63896 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.17990 9.22310 -0.04320 -0.46839 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81840 8.86330 -0.04490 -0.50658 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99430 9.97750 0.01680 0.16838 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.08480 10.06820 0.01660 0.16488 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70530 9.69060 0.01470 0.15169 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.81580 9.80050 0.01530 0.15611 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.45470 8.49710 -0.04240 -0.49899 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.66530 9.69570 -0.03040 -0.31354 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04270 9.07510 -0.03240 -0.35702 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.95300 10.93940 0.01360 0.12432 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.80550 10.79260 0.01290 0.11953 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.20870 10.19780 0.01090 0.10689 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.20840 9.24040 -0.03200 -0.34631 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.10410 10.09290 0.01120 0.11097 富達卓越領航全球組合基金 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68700 8.73040 -0.04340 -0.49711 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.53540 9.56710 -0.03170 -0.33134 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12640 9.15990 -0.03350 -0.36572 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.26450 10.25310 0.01140 0.11119 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.32140 10.31030 0.01110 0.10766 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.92740 9.91810 0.00930 0.09377 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.23960 9.27250 -0.03290 -0.35481 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04440 10.03460 0.00980 0.09766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.44000 7.42000 0.02000 0.26954 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.86280 9.85810 0.00470 0.04768 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40390 9.39940 0.00450 0.04788 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93850 8.93330 0.00520 0.05821 富蘭克林華美中華基金 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.63000 20.57000 0.06000 0.29169 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.24000 20.08000 0.16000 0.79681 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.76430 7.76250 0.00180 0.02319 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.87100 8.87190 -0.00090 -0.01014 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74010 9.74110 -0.00100 -0.01027 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24460 9.24250 0.00210 0.02272 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.28510 11.28820 -0.00310 -0.02746 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.62320 8.62550 -0.00230 -0.02667 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.86670 8.86910 -0.00240 -0.02706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.70200 13.71090 -0.00890 -0.06491 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.05660 10.06310 -0.00650 -0.06459 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.31820 10.32050 -0.00230 -0.02229 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.56870 7.57040 -0.00170 -0.02246 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94410 8.94620 -0.00210 -0.02347 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.86890 10.86840 0.00050 0.00460 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.44420 7.44380 0.00040 0.00537 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.81750 8.81700 0.00050 0.00567 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.59040 10.59240 -0.00200 -0.01888 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.59380 7.59520 -0.00140 -0.01843 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.03490 8.03580 -0.00090 -0.01120 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.09760 9.10020 -0.00260 -0.02857 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.05040 10.05330 -0.00290 -0.02885 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63620 12.63750 -0.00130 -0.01029 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.28000 8.33000 -0.05000 -0.60024 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.59000 11.65000 -0.06000 -0.51502 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.80010 12.81730 -0.01720 -0.13419 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 富蘭克林華美第一富基金 36.68000 36.44000 0.24000 0.65862 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33130 10.33120 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.95280 6.97540 -0.02260 -0.32400 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.58840 10.58590 0.00250 0.02362 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.39060 9.39670 -0.00610 -0.06492 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.14170 11.14900 -0.00730 -0.06548 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68920 6.69160 -0.00240 -0.03587 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86260 8.86810 -0.00550 -0.06202 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.27430 10.28060 -0.00630 -0.06128 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.61470 10.61840 -0.00370 -0.03485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.50000 63.47000 0.03000 0.04727 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.73000 62.73000 0.00000 0.00000 復華1至5年期高收益債券基金 20.53000 20.53000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華人民幣貨幣市場基金 11.79150 11.79080 0.00070 0.00594 復華人生目標基金 37.09800 37.09430 0.00370 0.00997 復華大中華中小策略基金 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337 復華中小精選基金 64.52000 64.21000 0.31000 0.48279 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.58320 53.63100 -0.04780 -0.08913 復華中國特選信用債券ETF基金 60.86970 60.83570 0.03400 0.05589 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 復華六年到期新興市場債券基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 復華全方位基金 27.92000 27.69000 0.23000 0.83062 復華全球大趨勢基金-美元 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.45000 19.46000 -0.01000 -0.05139 復華全球平衡基金-美元 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 復華全球平衡基金-新臺幣 19.40000 19.37000 0.03000 0.15488 復華全球物聯網科技基金-美元 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265 復華全球原物料基金 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737 復華全球消費基金-新臺幣 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.68580 11.67870 0.00710 0.06079 復華全球債券基金 13.71030 13.70640 0.00390 0.02845 復華全球債券組合基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 復華全球戰略配置強基金-美元 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 復華有利貨幣市場基金 13.46950 13.46930 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 復華亞太成長基金 12.76000 12.78000 -0.02000 -0.15649 復華亞太神龍科技基金-美元 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 復華東協世紀基金 12.23000 12.30000 -0.07000 -0.56911 復華南非幣長期收益基金A 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 復華南非幣短期收益基金A 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.18570 60.10840 0.07730 0.12860 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.75000 20.78000 -0.03000 -0.14437 復華美國新星基金-美元 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 復華美國新星基金-新臺幣 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 21.83000 21.77000 0.06000 0.27561 復華恒生單日反向一倍基金 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900 復華恒生單日正向二倍基金 33.09000 32.78000 0.31000 0.94570 復華神盾基金 24.30390 24.28420 0.01970 0.08112 復華高成長基金 64.67000 64.28000 0.39000 0.60672 復華高益策略組合基金 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.43160 14.43140 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461 復華富時台灣高股息低波動基金 48.20000 47.94000 0.26000 0.54234 復華復華基金 20.17000 20.05000 0.12000 0.59850 復華華人世紀基金 16.78000 16.68000 0.10000 0.59952 復華傳家二號基金 29.53680 29.51080 0.02600 0.08810 復華傳家基金 20.62840 20.61260 0.01580 0.07665 復華奧林匹克全球組合基金 15.16000 15.15000 0.01000 0.06601 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 復華新興人民幣短期收益基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 復華新興人民幣債券基金A 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.77000 19.79000 -0.02000 -0.10106 復華新興市場企業債券ETF基金 63.48000 63.47000 0.01000 0.01576 復華新興市場高收益債券基金A 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 復華新興市場短期收益基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 復華滬深300 A股基金 24.04000 23.88000 0.16000 0.67002 復華數位經濟基金 45.73000 45.54000 0.19000 0.41722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64890 9.64860 0.00030 0.00311 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.48160 9.48070 0.00090 0.00949 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.16930 10.16890 0.00040 0.00393 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.86170 9.86080 0.00090 0.00913 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.79720 9.79650 0.00070 0.00715 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.31510 10.30870 0.00640 0.06208 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55920 9.55530 0.00390 0.04082 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.08590 10.07620 0.00970 0.09627 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.90070 9.89660 0.00410 0.04143 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.42980 10.41980 0.01000 0.09597 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.32960 10.33320 -0.00360 -0.03484 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.28320 10.28180 0.00140 0.01362 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.29720 10.29010 0.00710 0.06900 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.13080 10.13330 -0.00250 -0.02467 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.10610 11.05500 0.05110 0.46223 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.08930 10.08720 0.00210 0.02082 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.30360 10.30610 -0.00250 -0.02426 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.41580 11.36320 0.05260 0.46290 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.22450 10.22230 0.00220 0.02152 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.27400 10.26610 0.00790 0.07695 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.03910 10.04670 -0.00760 -0.07565 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.12000 10.07640 0.04360 0.43269 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.05310 10.05560 -0.00250 -0.02486 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.03730 10.04500 -0.00770 -0.07666 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.11870 10.07510 0.04360 0.43275 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.04950 10.05200 -0.00250 -0.02487 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.01880 10.02440 -0.00560 -0.05586 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.98470 9.98590 -0.00120 -0.01202 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.01880 10.02440 -0.00560 -0.05586 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.98470 9.98590 -0.00120 -0.01202 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.42240 10.42970 -0.00730 -0.06999 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.41480 10.41740 -0.00260 -0.02496 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.41680 10.41370 0.00310 0.02977 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05460 9.05170 0.00290 0.03204 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.34400 8.34280 0.00120 0.01438 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31710 8.31140 0.00570 0.06858 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.60900 11.60520 0.00380 0.03274 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.73290 10.73130 0.00160 0.01491 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.82280 10.81530 0.00750 0.06935 景順主流基金 16.66000 16.60000 0.06000 0.36145 景順台灣科技基金 29.05000 28.91000 0.14000 0.48426 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.16000 22.07000 0.09000 0.40779 景順全球康健基金 19.37000 19.32000 0.05000 0.25880 景順貨幣市場基金 15.96920 15.96910 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.73000 30.67000 0.06000 0.19563 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.30000 14.26000 0.04000 0.28050 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60750 8.60690 0.00060 0.00697 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10990 8.10690 0.00300 0.03701 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.25190 11.25110 0.00080 0.00711 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57800 10.57410 0.00390 0.03688 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.34000 8.30000 0.04000 0.48193 華南永昌中國A股基金(美元) 8.21000 8.16000 0.05000 0.61275 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48170 9.48190 -0.00020 -0.00211 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.67520 9.67010 0.00510 0.05274 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.92230 9.92250 -0.00020 -0.00202 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.12850 10.12310 0.00540 0.05334 華南永昌永昌基金 19.16000 19.13000 0.03000 0.15682 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.49050 14.49670 -0.00620 -0.04277 華南永昌全球神農水資源基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 華南永昌全球精品基金 15.84000 15.88000 -0.04000 -0.25189 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 華南永昌物聯網精選基金 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24860 16.24830 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.19800 24.20540 -0.00740 -0.03057 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96750 11.96730 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.55000 10.54380 0.00620 0.05880 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.72140 10.70650 0.01490 0.13917 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.98380 9.97800 0.00580 0.05813 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.10500 10.09110 0.01390 0.13775 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.37040 10.36280 0.00760 0.07334 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.48270 10.46630 0.01640 0.15669 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.91180 9.90460 0.00720 0.07269 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.00570 9.99050 0.01520 0.15214 華頓中小型基金 21.06000 20.89000 0.17000 0.81379 華頓中國多重機會平衡基金 11.65660 11.60930 0.04730 0.40743 華頓台灣基金 23.95000 23.76000 0.19000 0.79966 華頓平安貨幣市場基金 11.54820 11.54800 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.56000 16.57000 -0.01000 -0.06035 華頓全球高收益債券基金A 13.64620 13.64510 0.00110 0.00806 華頓全球高收益債券基金B 8.13540 8.13480 0.00060 0.00738 華頓全球黑鑽油源基金 5.03000 5.04000 -0.01000 -0.19841 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77200 2.75750 0.01450 0.52584 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.74300 12.67170 0.07130 0.56267 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41310 0.41100 0.00210 0.51095 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.85920 11.83470 0.02450 0.20702 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55620 10.53520 0.02100 0.19933 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83830 10.81190 0.02640 0.24418 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.62260 9.59910 0.02350 0.24481 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.05830 11.03740 0.02090 0.18936 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.85040 9.83290 0.01750 0.17797 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.34000 11.14000 0.20000 1.79533 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.04000 9.86000 0.18000 1.82556 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.77000 10.58000 0.19000 1.79584 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.54430 2.54260 0.00170 0.06686 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00130 2.00050 0.00080 0.03999 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.13240 12.12680 0.00560 0.04618 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.56570 9.56120 0.00450 0.04707 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37850 0.37830 0.00020 0.05287 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30400 0.30400 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.43000 -0.01000 -0.29155 匯豐中國動力基金(台幣) 15.74000 15.74000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.35000 23.22000 0.13000 0.55986 匯豐全球趨勢組合基金 12.29000 12.26000 0.03000 0.24470 匯豐全球關鍵資源基金 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 匯豐安富基金 25.00000 24.92000 0.08000 0.32103 匯豐成功基金 41.80000 41.49000 0.31000 0.74717 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57760 2.57520 0.00240 0.09320 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28370 2.28130 0.00240 0.10520 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73570 11.72470 0.01100 0.09382 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.91230 7.90110 0.01120 0.14175 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38490 0.38460 0.00030 0.07800 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33430 0.33400 0.00030 0.08982 匯豐金磚動力基金 14.77000 14.69000 0.08000 0.54459 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99860 14.99850 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.15000 0.01000 0.19417 匯豐新鑽動力基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42030 5.40320 0.01710 0.31648 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18200 9.16510 0.01690 0.18440 匯豐龍鳳基金-A類型 50.35000 50.05000 0.30000 0.59940 匯豐龍鳳基金-I類型 50.35000 50.05000 0.30000 0.59940 匯豐龍騰電子基金 35.18000 35.02000 0.16000 0.45688 匯豐雙高收益債券組合基金 12.33360 12.34210 -0.00850 -0.06887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.40000 17.34000 0.06000 0.34602 新光中國成長基金(人民幣) 9.68000 9.56000 0.12000 1.25523 新光中國成長基金(美元) 9.98000 9.86000 0.12000 1.21704 新光中國成長基金(新臺幣) 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.69590 10.69030 0.00560 0.05238 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.04100 10.04260 -0.00160 -0.01593 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.36130 10.35490 0.00640 0.06181 新光台灣富貴基金 22.54000 22.45000 0.09000 0.40089 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.13000 20.14000 -0.01000 -0.04965 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.16810 40.18880 -0.02070 -0.05151 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.55300 39.46030 0.09270 0.23492 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 新光全球AI新創產業基金美元 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 新光全球生技醫療基金(美元) 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 新光全球債券基金(A累積)美元 10.23650 10.23720 -0.00070 -0.00684 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.00810 10.00090 0.00720 0.07199 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74710 9.74780 -0.00070 -0.00718 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.51560 9.50880 0.00680 0.07151 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.88000 8.66000 0.22000 2.54042 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.25000 0.25000 2.43902 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.61000 0.20000 2.08117 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.51000 0.19000 1.99790 新光吉星貨幣市場基金 15.47980 15.47960 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.29000 9.12000 0.17000 1.86404 新光多重資產基金(A累積)美元 8.70000 8.55000 0.15000 1.75439 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.08000 8.92000 0.16000 1.79372 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.87000 8.71000 0.16000 1.83697 新光亞洲精選基金-美金 21.89000 21.93000 -0.04000 -0.18240 新光亞洲精選基金-新台幣 22.19000 22.21000 -0.02000 -0.09005 新光兩岸優勢基金 11.47000 11.35000 0.12000 1.05727 新光店頭基金 22.81000 22.76000 0.05000 0.21968 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.35000 19.25000 0.10000 0.51948 新光創新科技基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.09780 10.08930 0.00850 0.08425 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.29810 10.28560 0.01250 0.12153 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.85890 9.84750 0.01140 0.11577 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.35650 9.34860 0.00790 0.08450 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54890 9.53730 0.01160 0.12163 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13580 9.12500 0.01080 0.11836 新光澳幣八年期保本基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 新光澳幣十年期保本基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 新光澳幣保本基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.32890 10.33300 -0.00410 -0.03968 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52070 9.52450 -0.00380 -0.03990 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47690 9.48110 -0.00420 -0.04430 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.15210 10.15650 -0.00440 -0.04332 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.16910 10.17510 -0.00600 -0.05897 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48800 9.49360 -0.00560 -0.05899 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.46540 9.47130 -0.00590 -0.06229 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.14510 10.15150 -0.00640 -0.06304 瑞銀全球創新趨勢基金 7.22000 7.25000 -0.03000 -0.41379 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.33820 10.32100 0.01720 0.16665 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52110 9.50510 0.01600 0.16833 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.21920 10.20390 0.01530 0.14994 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51920 9.50460 0.01460 0.15361 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.60730 9.59210 0.01520 0.15846 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.36540 10.34900 0.01640 0.15847 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.44460 14.41820 0.02640 0.18310 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.59970 8.58400 0.01570 0.18290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.74740 41.78540 -0.03800 -0.09094 群益10年期以上金融債ETF基金 38.29470 38.27490 0.01980 0.05173 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.36670 40.29570 0.07100 0.17620 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.77630 38.75270 0.02360 0.06090 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.76630 41.74760 0.01870 0.04479 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.67810 42.76520 -0.08710 -0.20367 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.82240 40.80860 0.01380 0.03382 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.19840 10.21770 -0.01930 -0.18889 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.42040 39.36510 0.05530 0.14048 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37510 11.37430 0.00080 0.00703 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37440 10.38620 -0.01180 -0.11361 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.40760 12.30750 0.10010 0.81333 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.51340 9.45270 0.06070 0.64214 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 群益大印度基金-人民幣 12.38680 12.11260 0.27420 2.26376 群益大印度基金-美元 11.95020 11.72000 0.23020 1.96416 群益大印度基金-新臺幣 11.33000 11.09000 0.24000 2.16411 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.38150 11.38760 -0.00610 -0.05357 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.25950 11.28470 -0.02520 -0.22331 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.31520 10.32070 -0.00550 -0.05329 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.30980 9.33060 -0.02080 -0.22292 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.13480 9.13970 -0.00490 -0.05361 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.27830 8.29680 -0.01850 -0.22298 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.61290 8.61750 -0.00460 -0.05338 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.06770 8.08580 -0.01810 -0.22385 群益中小型股基金 43.62000 43.21000 0.41000 0.94885 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.10640 10.04590 0.06050 0.60224 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.62520 9.58390 0.04130 0.43093 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02940 8.98570 0.04370 0.48633 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.72710 8.67480 0.05230 0.60290 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.31070 8.27500 0.03570 0.43142 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.79720 7.75940 0.03780 0.48715 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.26820 10.25710 0.01110 0.10822 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.29490 11.28260 0.01230 0.10902 群益中國高收益債券基金-美元 10.96560 10.95670 0.00890 0.08123 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.11720 10.10550 0.01170 0.11578 群益中國新機會基金N-人民幣 8.65220 8.53180 0.12040 1.41119 群益中國新機會基金N-美元 8.15030 8.05060 0.09970 1.23842 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.71000 8.60000 0.11000 1.27907 群益中國新機會基金-人民幣 7.67330 7.56650 0.10680 1.41148 群益中國新機會基金-美元 8.71440 8.60780 0.10660 1.23841 群益中國新機會基金-新臺幣 8.31000 8.21000 0.10000 1.21803 群益平衡王基金 19.49270 19.47110 0.02160 0.11093 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.12000 6.11000 0.01000 0.16367 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.15350 11.10910 0.04440 0.39967 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.92110 10.89620 0.02490 0.22852 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.75500 9.71620 0.03880 0.39933 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.55100 9.52920 0.02180 0.22877 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.23900 10.20620 0.03280 0.32137 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.01300 9.98210 0.03090 0.30955 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.29220 9.26250 0.02970 0.32065 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23560 9.20710 0.02850 0.30954 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.29840 10.26550 0.03290 0.32049 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.32720 10.29530 0.03190 0.30985 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.45610 9.42590 0.03020 0.32039 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88170 9.85120 0.03050 0.30961 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.56130 10.55380 0.00750 0.07106 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.44630 7.44100 0.00530 0.07123 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.36020 10.35940 0.00080 0.00772 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.21820 10.21940 -0.00120 -0.01174 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.31730 10.31550 0.00180 0.01745 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88660 9.88580 0.00080 0.00809 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81690 9.81810 -0.00120 -0.01222 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.91220 9.91050 0.00170 0.01715 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.36030 10.35960 0.00070 0.00676 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.21810 10.21940 -0.00130 -0.01272 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.31740 10.31570 0.00170 0.01648 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88660 9.88590 0.00070 0.00708 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81680 9.81800 -0.00120 -0.01222 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.91220 9.91050 0.00170 0.01715 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.75510 9.76150 -0.00640 -0.06556 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.96210 15.97270 -0.01060 -0.06636 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.75000 15.75000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-人民幣 10.18580 9.87860 0.30720 3.10975 群益印度中小基金N-美元 8.77160 8.53210 0.23950 2.80705 群益印度中小基金N-新臺幣 8.29000 8.04000 0.25000 3.10945 群益印度中小基金-人民幣 13.78920 13.37330 0.41590 3.10993 群益印度中小基金-美元 12.54570 12.20320 0.34250 2.80664 群益印度中小基金-新臺幣 14.51000 14.08000 0.43000 3.05398 群益多利策略組合基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331 群益多重資產組合基金 15.13000 15.13000 0.00000 0.00000 群益安家基金 24.13660 24.02560 0.11100 0.46201 群益安穩貨幣市場基金 16.12660 16.12640 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.20000 23.30000 -0.10000 -0.42918 群益亞太中小基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 群益亞太新趨勢平衡基金 16.10000 16.09000 0.01000 0.06215 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.01740 10.01390 0.00350 0.03495 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.53420 7.53160 0.00260 0.03452 群益店頭市場基金 89.61000 88.51000 1.10000 1.24280 群益東方盛世基金 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 群益東協成長基金-人民幣 12.60960 12.66960 -0.06000 -0.47357 群益東協成長基金-美元 11.35410 11.42750 -0.07340 -0.64231 群益東協成長基金-新臺幣 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.12180 11.11830 0.00350 0.03148 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.53230 10.53350 -0.00120 -0.01139 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.95670 9.95420 0.00250 0.02512 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.40000 9.39700 0.00300 0.03193 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90470 8.90570 -0.00100 -0.01123 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.41620 8.41410 0.00210 0.02496 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.29560 10.29300 0.00260 0.02526 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.19890 9.19600 0.00290 0.03154 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06300 9.06410 -0.00110 -0.01214 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.40200 9.39970 0.00230 0.02447 群益長安基金 26.83000 26.70000 0.13000 0.48689 群益美國新創亮點基金N-美元 9.94750 9.95220 -0.00470 -0.04723 群益美國新創亮點基金-美元 15.04780 15.05510 -0.00730 -0.04849 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.98700 15.99840 -0.01140 -0.07126 群益馬拉松基金 111.92000 111.24000 0.68000 0.61129 群益深証中小板基金 13.17000 13.07000 0.10000 0.76511 群益創新科技基金 32.32000 31.93000 0.39000 1.22142 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.25690 9.24060 0.01630 0.17640 群益華夏盛世基金N-美元 8.73980 8.73920 0.00060 0.00687 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 群益華夏盛世基金-人民幣 10.08080 10.06300 0.01780 0.17689 群益華夏盛世基金-美元 9.63670 9.63610 0.00060 0.00623 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297 群益奧斯卡基金 27.47000 27.16000 0.31000 1.14138 群益新興金鑽基金-美元 11.66360 11.66530 -0.00170 -0.01457 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 23.36000 23.08000 0.28000 1.21317 群益道瓊美國地產ETF基金 20.78000 20.72000 0.06000 0.28958 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.49860 10.49660 0.00200 0.01905 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.60660 10.61380 -0.00720 -0.06784 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.62040 10.62170 -0.00130 -0.01224 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.49850 10.49650 0.00200 0.01905 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.60660 10.61380 -0.00720 -0.06784 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.62040 10.62170 -0.00130 -0.01224 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.49850 10.49660 0.00190 0.01810 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.60660 10.61380 -0.00720 -0.06784 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.49840 10.49650 0.00190 0.01810 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.60660 10.61370 -0.00710 -0.06689 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.34240 12.35740 -0.01500 -0.12138 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.43340 11.43750 -0.00410 -0.03585 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.35890 11.36260 -0.00370 -0.03256 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60060 8.61110 -0.01050 -0.12194 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95540 8.95860 -0.00320 -0.03572 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.52330 8.52610 -0.00280 -0.03284 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.90880 9.91230 -0.00350 -0.03531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.00000 27.93000 0.07000 0.25063 德信中國精選成長基金 12.23000 12.12000 0.11000 0.90759 德信台灣主流中小基金 18.07000 17.96000 0.11000 0.61247 德信新興股票組合基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 德信萬保貨幣市場基金 11.96200 11.96180 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.81740 10.81630 0.00110 0.01017 德信數位時代基金 29.12000 29.06000 0.06000 0.20647 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.41140 10.40840 0.00300 0.02882 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.34890 10.34630 0.00260 0.02513 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69160 11.69140 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.86000 14.72000 0.14000 0.95109 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.00000 18.02000 -0.02000 -0.11099 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.29970 10.29210 0.00760 0.07384 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.25200 15.24070 0.01130 0.07414 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.22720 8.21640 0.01080 0.13144 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11700 11.10630 0.01070 0.09634 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.83090 11.82160 0.00930 0.07867 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.66070 13.64130 0.01940 0.14222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.85000 16.86000 -0.01000 -0.05931 摩根中小基金 22.65000 22.49000 0.16000 0.71143 摩根中國A股基金 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459 摩根中國A股基金(美元) 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 摩根中國亮點基金 13.39000 13.31000 0.08000 0.60105 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.58840 11.60130 -0.01290 -0.11119 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.65760 12.67690 -0.01930 -0.15225 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.86080 9.87520 -0.01440 -0.14582 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.27490 13.28970 -0.01480 -0.11136 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.09140 15.11510 -0.02370 -0.15680 摩根台灣金磚基金-累積型 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921 摩根台灣增長基金 48.34000 48.06000 0.28000 0.58261 摩根平衡基金 27.30000 27.18000 0.12000 0.44150 摩根全球α基金 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313 摩根全球平衡基金 15.38930 15.37360 0.01570 0.10212 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45410 9.46260 -0.00850 -0.08983 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.46670 10.47610 -0.00940 -0.08973 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.93930 9.94810 -0.00880 -0.08846 摩根多元入息成長基金-累積型 11.37410 11.38420 -0.01010 -0.08872 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.09980 10.10880 -0.00900 -0.08903 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72300 10.74450 -0.02150 -0.20010 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.99490 14.02290 -0.02800 -0.19967 摩根亞洲基金 57.32000 57.28000 0.04000 0.06983 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45670 8.44480 0.01190 0.14092 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.90280 9.88930 0.01350 0.13651 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79710 8.78510 0.01200 0.13659 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59020 12.57260 0.01760 0.13999 摩根東方內需機會基金 18.16000 18.15000 0.01000 0.05510 摩根東方科技基金 32.09000 31.89000 0.20000 0.62716 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417 摩根金龍收成基金 21.98000 21.92000 0.06000 0.27372 摩根第一貨幣市場基金 15.11020 15.11000 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.17000 13.26000 -0.09000 -0.67873 摩根新金磚五國基金 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761 摩根新絲路基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 摩根新興35基金 13.56000 13.52000 0.04000 0.29586 摩根新興日本基金 22.41000 22.56000 -0.15000 -0.66489 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.28280 7.30450 -0.02170 -0.29708 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52060 9.55250 -0.03190 -0.33394 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.38690 9.41440 -0.02750 -0.29211 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.87240 10.90470 -0.03230 -0.29620 摩根新興科技基金 52.93000 52.49000 0.44000 0.83825 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65050 8.66700 -0.01650 -0.19038 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.34670 9.36810 -0.02140 -0.22843 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.84820 8.86890 -0.02070 -0.23340 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.12690 10.14620 -0.01930 -0.19022 摩根龍揚基金 32.83000 32.75000 0.08000 0.24427 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 摩根環球股票收益基金-累積型 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.25450 9.25030 0.00420 0.04540 摩根總收益組合基金-累積型 11.31610 11.31090 0.00520 0.04597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.09400 10.08490 0.00910 0.09023 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.37620 10.37570 0.00050 0.00482 聯邦中國龍基金 24.86000 24.81000 0.05000 0.20153 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.26710 12.25490 0.01220 0.09955 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.42800 11.41670 0.01130 0.09898 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34990 10.33620 0.01370 0.13254 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34210 10.33160 0.01050 0.10163 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.69160 9.68200 0.00960 0.09915 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77120 8.75960 0.01160 0.13243 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.95320 9.93580 0.01740 0.17512 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.01460 9.99160 0.02300 0.23019 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.64010 9.67420 -0.03410 -0.35248 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79110 9.82030 -0.02920 -0.29734 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.26410 9.29690 -0.03280 -0.35281 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.40700 9.43510 -0.02810 -0.29782 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.14900 11.15880 -0.00980 -0.08782 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.88960 10.89810 -0.00850 -0.07800 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.07670 10.07960 -0.00290 -0.02877 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.41940 10.42840 -0.00900 -0.08630 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.15950 10.16740 -0.00790 -0.07770 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.40380 9.40650 -0.00270 -0.02870 聯邦金鑽平衡基金 22.37990 22.39710 -0.01720 -0.07680 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.36710 9.38680 -0.01970 -0.20987 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.67540 9.69030 -0.01490 -0.15376 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.33740 9.35700 -0.01960 -0.20947 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.65180 9.66670 -0.01490 -0.15414 聯邦貨幣市場基金 13.19620 13.19600 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.30940 16.30750 0.00190 0.01165 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.32470 12.34490 -0.02020 -0.16363 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.71960 11.72940 -0.00980 -0.08355 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.19070 11.20010 -0.00940 -0.08393 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.03840 12.03700 0.00140 0.01163 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.16550 11.15990 0.00560 0.05018 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47990 10.47880 0.00110 0.01050 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.53160 8.52730 0.00430 0.05043 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.44000 34.17000 0.27000 0.79017 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.76000 17.53000 0.23000 1.31204 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.33000 18.11000 0.22000 1.21480 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.12000 11.97000 0.15000 1.25313 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.81000 15.82000 -0.01000 -0.06321 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.53000 14.52000 0.01000 0.06887 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.50000 14.49000 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