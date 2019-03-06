〈台塑四寶業績發表〉產品價格看漲+需求回溫 三寶看好Q2將優於Q1

台塑四寶今 (6) 日公告 2 月合併營收共 1157.75 億元，受到農曆春節因素影響，工作天數減少，營收月減 16.2%，年減 8.6%。台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 對第 1 季展望維持先前看法，認為營收將不如去年第 4 季，不過，三寶也同時看好，第 2 季在產品價格看漲且需求回溫下，營運表現將會優於第 1 季。

台塑

台塑董事長林健男表示，受到農曆春節影響，部分 2 月訂單延至 3 月交貨，且春節後下游客戶陸續開工，增加採購量，預期 3 月主要產品出貨量將會較 2 月大幅增加，且在 AN、MMA 等廠陸續完成歲修下，3 月開工率將達 95%，高於第 2 季的 85%，產銷量同步增加，加上步入石化產品需求旺季，產品價格將上漲，營收將優於 2 月。

第 1 季整體來看，林健男維持上月看法，由於首季共有 6 個廠歲修，開工率為 90%，略低於去年第 4 季的 92%，加上農曆春節因素使出貨天數減少，且產品平均價格均較去年第 4 季下跌，預期第 1 季營收表現將不如去年第 4 季。

展望第 2 季，林健男認為，第 2 季步入石化產品需求旺季，整體營運可望回溫，且出貨天數也較第 1 季增加，開工率將達 93%，高於第 1 季的 90%，產品銷售量將會提升，且在亞洲進入輕油裂解廠歲修朝之下，下游廠相繼安排歲修，使石化產品供給吃緊，行情看漲，價格預期也將優於第 1 季，帶動整體營收表現較第 1 季佳。

不過，林健男也說，美中貿易戰仍存在諸多不確定因素，中國未來可能為了平衡中美貿易逆差，大量進口美國石化產品，衝擊亞洲石化市場，將持續密切關注。

南亞

南亞董事長吳嘉昭認為，3 月營運會較 2 月大幅成長，可能會與 1 月相當或稍微優於 1 月，不過，第 1 季因工作天數減少，營收將不如去年第 4 季，且由於去年同期電子材料銷售暢旺，今年第 1 季與去年同期相比，營收表現會小幅衰退。

展望第 2 季，吳嘉昭預期，因工作天數增加，加上市場不確定因素降低，產品價格有緩和趨勢，且 3 月起進入聚酯產業需求旺季，將推升下游開工率，市場累積的庫存可望去化，預期第 2 季營收將會優於第 1 季。

吳嘉昭認為，電子材料產品方面，歷經 2 年的好光景，此期間中國也擴建許多銅箔基板與銅箔廠，使市場呈現供過於求情況，預期 6 月前，下游客戶備貨意願都不會太高，第 2 季結束後，市況才可望轉佳。

吳嘉昭也說，雖然美中貿易戰陰影還未消除，但談判也未釋出更負面訊息，國際油價從今年初來也溫和上漲，原物料報價應可回穩。雖然全球經濟成長已過高峰，但仍有擴張動能驅動，實際需求回溫程度，還得謹慎觀察相關因素後續發展。

台化

台化副董事長洪福源指出，近期營運狀況，得觀察油價能否緩步上升、美中貿易戰衝突能否緩和、中國經濟衰退是否有解決辦法等三大因素，他指出，元宵節過後，市場需求確實逐步回溫，對本季展望維持上月看法。

洪福源表示，3 月營收將會優於 2 月，盼能達到 1 月水平，仍預估第 1 季營收將不如去年第 4 季，其中三分之一受到銷售量影響，三分之二的影響則是來自產品價格，但預期第 1 季表現將會達標。

展望第 2 季，洪福源認為，雖然有廠房將定檢，但目前粗估無論價格或銷售量，第 2 季營運表現仍會優於第 1 季。他強調，仍盼油價能緩步上升，帶動石化產品價格走揚，對營運較為有利。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，3 月起將有一套煉油廠設備定檢，將使第 1 季煉油事業平均開工率降至 87%，不過，第 2 季在定檢陸續結束之下，煉油開工率將會提升至 93%，烯烴事業開工率則維持 100%。

曹明表示，2 月下半旬至 3 月，原油價格緩步走升，使 3 月初成品油價格與原油價差達到 7.9 美元，較 1、2 月的 6.3 美元上下大幅改善。而第 1 季布蘭特原油每桶約 60 美元，第 2 季在俄羅斯減產與美國經濟制裁伊朗，及沙烏地阿拉伯配合減產下，預估國際油價可能介於每桶 63 至 65 美元間。

