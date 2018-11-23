美策略夥伴ASE聲請重整 愛地雅稱損失金額評估中

愛地雅 (8933) 公告美國策略夥伴 Advanced Sport Enterprises Inc.(ASE)已於美國時間 11 月 16 日上午向美國法院聲請重整程序，將結束其美國境內之部份行銷據點。愛地雅表示，持有 ASE 17% 股份及 ASI 50% 股份，且對 ASI 享有之部分債權係屬擔保債權，正與美國律師確認 ASE 聲請公司重整之影響範圍中，待確認影響範圍，將依美國律師意見評估損失金額，截至今年第三季，對 ASI 的應收帳款債權金額 7.39 億元。愛地雅指出，ASE 聲請重整程序主要目的為結束 ASE 於美國境內至少 40 家之行銷據點，且於重整程序中，將以拍賣方式處分 ASE 部分名下資產，拍賣日期暫訂於 12 月 18 日。ASE 截至第三季帳面價值 3.39 億元，ASI 截至第三季帳面價值 6.01 億元。



而 ASE 雖併於 16 日向法院提出 Advanced Sports, Inc. (ASI)、Bitech、Nashbar Direc 及 Performance Direct 等公司之公司重整程序聲請，ASI 名下持有之相關名牌，包含 Fuji、Breezer、SE Racing、Kestrel、Phat and Tuesday Cycles 等，自美國境外累計營收將近美金 5,000 萬元，惟 ASI 表示，相關品牌將於公司重整程序後繼續存續。



愛地雅指出，目前雖尚未接獲美國法院就 ASE 及 ASI 聲請公司重整之正式通知，已與美國律師確認相關重整程序及研議因應措施，以降低 ASE 及 ASI 聲請公司重整程序所生之衝擊。



對此，愛地雅也強調，公司營運正常，接單穩定，財務付款正常。2019 年主要業務地區為歐洲市場，並積極以朝向電動自行車之業務發展。