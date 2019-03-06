2018年 美國貿易赤字上升至十年高點 12月赤字大增19%

儘管川普政府致力降低赤字，2018 年美國貿易赤字却上升至十年高點，反應出美國經濟的強勢，也突顯數十年來，美國總統所遭遇的難題。

美國政府週三公布，12 月貿易赤字上升近 19% 至 598 億美元，創 2008 年 10 月以來最大單月升幅。

2018 年，美國貿易赤字上升至 6210 億美元，創 2008 年 7090 億赤字以來最高水準。

更糟的是，2018 年，美國商品貿易赤字上升至 8913 億美元，創歷史新高。美國對中國，墨西哥與歐洲的貿易赤字均創新高。

美國對中國的貿易赤字未見縮減跡象。2018 年，美國對中國貿易赤字達 4190 億美元，較去年上升近 12%。中國佔了近半數的美國貿易赤字。

因指控中國採取不公平貿易行為，去年美國對數千億美元的中國商品加徵關稅，却並未能改變貿易失衡情況。

因貿易關係緊張，中國經濟受到創傷，但美國經濟也同樣受創。

中美兩國一直試圖協商一項貿易協定，以結束僵局。傳言一項協定即將達成，但却不太可能解決所有問題。

12 月，美國進口上升 2.1% 至 2649 億美元，2018 年，進口總額達 3.1 兆美元，創新高。

12 月，美國商用飛機，原油與工業產品出口下降，但 2018 年，美國商品與勞務出口總額達 2.5 兆美元，亦創新高。

美國貿易赤字上升，白宮亦有責任。例如，2018 年川普減稅，消費者支出因而增加，使得美國人購買更多進口商品。白宮加徵關稅，亦促使美國企業在關稅生效前，加速購買外國商品。