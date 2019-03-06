富比世2019年富豪榜 郭台銘蟬聯台灣首富

富比世 (Forbes) 公布 2019 年富豪排行榜，台灣共有 40 人入榜(身價達 10 億美元)，其中，鴻海董事長郭台銘以 63 億美元身價，蟬聯台灣首富。

富比世 2019 富豪排行榜顯示，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 以 1310 億美元身價，穩坐世界首富之位；與 1 年前相比，其財富增加約 190 億美元。

排名第 2 的是微軟 (MSFT-US)創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)，財富總值達 965 億美元，高於去年的 900 億美元；「股神」巴菲特(Warren Buffett) 資產達 825 億美元，較去年減少 15 億美元，名列第 3。

過去 1 年，Facebook (FB-US)創辦人祖克柏 (Mark Zuckerberg) 的資產蒸發了 90 億美元，降至 623 億美元，名次從去年的第 5 名，跌至第 8 名；騰訊執行長馬化騰以 388 億美元身價，拿下第 20 名；郭台銘排名第 257，蟬聯台灣首富。

台灣上榜富豪前 3 名，分別為郭台銘、旺旺集團董事長蔡衍明 (60 億美元)，以及長春集團總裁林書鴻 (39 億美元)。

美國總統川普的財富為 31 億美元 (較去年持平)，去年排名第 766，今年前進 51 個名次，攀升至第 715 名。