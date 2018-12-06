儘管加徵關稅 美國10月貿易赤字依舊上升至十年高點

鉅亨網編譯郭照青 2018年12月6號22點26分

美國 10 月貿易赤字上升 1.7%，創新十年高點。美國對中國貿易赤字則創新歷史高點。

美國商務部週四公布，美國 10 月貿易赤字上升至 555 億美元，創 2008 年 10 月以來高點，9 月為 546 億。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，10 月貿易赤字為 551 億美元。

美國 10 月進口上升 0.2% 至 2665 億美元，創新高。

10 月出口下降 0.1% 至 2110 億美元。

美國對中國的商品貿易赤字上升至 431 億美元，再創新高。

儘管川普政府的懲罰性關稅，意在降低自中國進口商品，迫使其改變不公平的貿易行為，然而貿易赤字却持續擴大。

上週，美國同意延後另一波的加徵關稅，讓兩國有 90 天時間，解決貿易爭議。但週三，一名中國企業主管在加拿大遭到逮捕，可能讓協商蒙上陰影。

2018 年前十個月，美國貿易赤字合計約達 5030 億美元，去年同期為 4510 億。

美國貿易赤字偏高，原因在於美國經濟遠優於其他國家。美國人有錢買更多商品。

此外，美國已停止生產許多商品，如衣服與電腦，必須向其他國家購買。中國是美國的最大供應商，未來幾年，仍可能如此。

最大的風險則在於，貿易緊張將增加美國企業與消費者的成本，可能傷害美國經濟。