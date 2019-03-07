美股盤中─投資人觀望中美貿易協商進展 道瓊下跌100點

美國股市週三中場下跌，道瓊一度下跌達 100 點。投資人觀望中美貿易協商的進展情況。

台北時間 00:16

道瓊工業平均指數下跌 48.36 點或 0.19% 至 25758.27。

Nasdaq 指數下跌 34.78 點或 0.46% 至 7541.58。

S&P 500 指數下跌 11.27 點或 0.40% 至 2778.38。

消息人士告訴 CNBC 說，川普總統希望中美達成貿易協定，以在 2020 年總統大選前，推升股市。川普認為達成貿易協定便能夠達到此一目的。

本週稍早，消息人士說，中美貿易談判進入了最後階段，雙方計畫於月底在 Mar-a-Lago 舉行高峰會。美國國務卿蓬佩奧週一亦說，他認為華盛頓與北京即將達成貿易協定。

今年以來，美國股市表現搶眼，至週二收盤為止，S&P 500 大漲逾 11%。投資人更加預期貿易協定將可達成，助使今年的股市大幅上漲。

但分析師擔憂，股市可能已反應了貿易協定，一旦宣布達成貿易協定，股市恐難再進一步上漲。

近來，S&P 500 難以明確突破 2800 點壓力關卡。上週五，該指數收盤高於該關卡，但本週又再度下跌至該關卡之下。

週三，投資人亦消化重要經濟數據。ADP 公司公布，美國 2 月私人企業新增就業 18.3 萬人，分析師預估為新增 18.5 萬人。

美國今日亦公布 12 月貿易赤字上升至 598 億美元，創十年高點。分析師預估為 573 億美元。儘管川普政府致力降低貿易赤字，貿易赤字仍大幅上升。