分析師警告 美國股市的這波漲勢 紮根不夠深

美國股市近來上漲，未來只要再出現一丁點利多消息，便可能推升 S&P 500 突破 2800 點壓力關卡，眾多投資人正拭目以待。

今日有兩件消息，可能決定該指數是否能進一步走高。第一件是 Fed 會議記錄，市場將從中找尋聯準會 (Fed) 立場轉為鴿派的更多細節，以及是否真的停止升息。資產負債表正常化的進一步消息，亦將引人矚目。Fed 會議記錄將於台北時間凌晨 03:00 公布。

第二件則是貿易談判，這可能有點麻煩。川普總統說，貿易協定的截止期限是具有彈性的，該談話讓股市大為鼓舞。然而僅一天後，美國又要求中國協商官員承諾維持人民幣穩定，並將該承諾做為協定的一部份。該消息公布後，人民幣上漲。

Standard Life 投資公司分析師密里根 (Andrew Milligan) 說，自耶誕節以來，美國股市的漲勢看來良好，然而支撑這波漲勢的因素，並非具體的信心，而是部份投機性資金。

「只要有利多消息，投資人將會持續進場。然而一旦苗頭不對，他們也會迅速抽腿。這波股市的漲勢缺少深度，沒有深深紮根，」密里根於週二接受訪問時說。

投資人如何知道這波漲勢可否信賴？他說，這要看股市對極端消息，反應是否快速。在這方面，1 月與 2 月，股市便有所改善。

2 月，美國公布零售銷售大幅下降，股市却並未在意，過去幾週，幾家企業的財報乏善可陳，股市亦處之泰然。

但若要投資人持續進場，讓這波漲勢更為強勁，顯然就需有貿易協定的支撑。若白宮真的宣布對汽車與汽車零件提高關稅，則投資人必然轉身出場。另一項重大考驗將是 2019 年第一季與第二季企業獲利。

「美國企業第四季獲利表現相對良好，但今年上半年獲利恐將大幅減緩。企業對未來的展望，將為投資人所重視，」他說。