台灣民眾偏愛現金回饋卡 使用率高達7成

現金回饋卡標榜「有感回饋」近年來掀起風潮，頗受台灣持卡人青睞，但面對市面上琳瑯滿目的現金回饋信用卡該怎麼挑？銀行建議，可從三大面向著手，包括：現金回饋門檻、權益加碼方式與通路限制，以及回饋效期，找出適合自己的信用卡。

為了解消費者對現金回饋卡的期待，花旗銀行針對 600 名年齡在 25 歲到 55 歲

、有信用卡使用經驗的消費者進行質化、量化的團體焦點訪談，結果顯示，有 85% 的民眾持有現金回饋卡，64% 則持有紅利回饋信用卡。

在使用率部份，現金回饋卡的使用率高達 72%、紅利回饋使用率則有 64%，從持有比重與使用頻率來看，台灣多數民眾顯然較偏愛現金回饋的信用卡。

而此次焦點訪談中，花旗銀行也針對現金信用卡申辦歸納出三點觀察，第一、在現金回饋門檻部份，由於部份信用卡會設立回饋門檻，包括必須刷滿多少金額，回饋上限，甚至是指定通路才能享有回饋。

第二、權益加碼的方式與通路限制，有些信用卡會與指定通路合作推出促刷加碼優惠，提高民眾刷卡消費意願，或是在特定季節 (周年慶、春節、母親節) 提供加碼優惠。

假設某張信用卡提供的通路與自己消費習慣沒有太大的連結，也會影響消費者使用意願，舉例來說，某張信用卡主要與百貨公司合作推促刷，對於一個鮮少到百貨公司消費的民眾來說，恐怕不太有吸引力。

第三則要留意回饋金的有效期限，目前部份信用卡標榜回饋機制終身有效，或是只能折抵次期帳單，而且必須在期限內完成折抵，回饋期限限制門檻也會影響持卡意願。