陸股行情帶動樂觀期待 長城證券率先喊出今年衝上4000點

中國國務院總理李克強昨發表政府工作報告，調低了年度經濟成長展望，不過許多券商對快速加溫的陸股依舊信心十足，長城證券並率先拉高期望，喊出上證指數今年內突破 4000 點。

長城證券指出，基於信貸持續寬鬆、減稅政策略高於預期、多地房貸利率下調等因素，牛市基礎已經形成，上證已有今年突破 4000 的可能性，但不會持續暴漲。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

長城證券認為，增值稅下調 3% 幅度略超預期、美中貿易談判將進入尾聲、MSCI 擴容靴子落地、科創板上市細則也已公布，讓市場風險繼續修復，預計短期内陸股可望步入新行情階段。

長城證券表示，本輪行情在經濟下行、企業盈利數據不容樂觀的基本面下產生，與 09 年和 14 年均有所類似，重點需要關注的是信貸寬鬆的持續性。需要警惕的是，09 年 7 月開始出現貨幣政策和信貸政策調整，流動性邊際收緊，而 V 型反轉於 2009 年 7 月底 8 月初結束。當信貸數據出現邊際調整之時，或許是本輪行情進入尾聲的時刻。

長城證券認為，由於本輪行情缺乏基本面的相關支撐，後續市場核心矛盾有望回歸到經濟下行預期中去，預計第 1 季經濟數據相對較差，疊加 3-4 月年報和一季報公佈，從年報預告的業績情況來看，年報及第 1 季報業績壓力較大，可能會使陸股在 4 月經歷一波調整。

部分券商提醒，投資人應該在上漲行情中維持冷靜。聯訊證券認為，上證指數能否再漲，要看 2 月的經濟數據、兩會政策紅利的實際效果、中美貿易關係的改善程度等，若能突破 3250 點的阻力區，才是熊牛轉換的關鍵。

中銀基金權益投資部總經理李建表示，雖然 A 股向上趨勢逐漸明朗，但在量價快速上升後，市場的劇烈震盪也在所難免，板塊和個股的分化將成為下一階段投資的特徵，而投資者所面臨的市場考驗才剛剛開始。