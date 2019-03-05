美中貿易談判 陸銀保監會：金融領域開放「完全能夠達成一致」

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年3月5號21點35分

中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清，今 (5) 日出席 13 屆全國人大 2 次會議時表示，中美貿易談判，在 6 方面取得實質性突破，「金融領域的開放，中美雙邊是完全能夠達成一致的。」

郭樹清指出，中美貿易談判在技術轉移、智慧財產權保護、非關稅壁壘、農業、服務業、匯率等 6 方面，取得實質進展；其中，服務業、匯率，和金融的關係緊密，雖然中美雙方還有一些小分歧，但可以肯定的是，在金融領域的開放，兩國可達成一致。

郭樹清解釋，自中共十八大以來，中國因應經濟發展需求，主動對金融領域進行改革開放；而中美雙方在金融業方面，無論是銀行、保險或證券，都有非常多的交流，「雙方業界都是非常熟悉的」。

郭樹清說，過去美國政府官員，對中國有些誤解，但這是可以消除的；例如，美國總統川普指責中國操縱匯率，藉由人民幣貶值，來獲得競爭優勢，「這是沒有的事情」。

郭樹清強調，中國一直在維護人民幣匯率穩定，「我們沒有把匯率當作貿易競爭的工具，透過貶值去贏得競爭優勢。」

對於美中貿易磋商前景，郭樹清樂觀認為，「接下來的談判，達成共識是比較容易的。」