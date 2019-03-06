義大利擬參與中國一帶一路 美批評此舉有損國際形象

據《金融時報》報導，義大利準備成為第一個正式支持中國「一帶一路」的 G7 國家，但此舉引起了美國白宮的強烈反應，歐盟也在觀察。

義大利經濟發展部副部長 Michele Geraci 表示，相關磋商尚未結束，但有可能會在 3 月底中國國家主席習近平出訪期間，簽署一份備忘錄 (MOU)。Geraci 指出，中國是全球增長最快的市場，他們希望「義大利製造」能在中國取得更大的成功。

然而，義大利的做法引來白宮的強烈批評，並表示此案不太可能在經濟上幫助義大利，並可能嚴重損害義大利的國際形象。

白宮國家安全委員會發言人 Garrett Marquis 表示，「一帶一路」是一個由「中國提出、為中國謀利」的倡議，美國懷疑這難以帶來義大利任何持續的經濟利益，從長遠來看，它最終可能會損害義大利的全球聲譽，帶來負面影響。

美國正全面對中國在貿易上施壓，並力圖聯手歐盟一同合作，而義大利是歐盟的創始成員國。

歐洲各國對中國的投資同樣愈加謹慎，尤其是西歐大國。德國和法國等歐盟成員國，正推動對中國投資採取更嚴格的篩選標準，同時希望在對華為等中國技術使用限制上，制定統一的方針，避免安全隱患。但另一方面，希臘及葡萄牙等本國經濟危機較大的國家，則採取較為寬鬆的做法。

習近平預定今年 3 月 22 日訪問義大利，並計畫與總統 Sergio Mattarella、總理 Giuseppe Conte 分別會面。