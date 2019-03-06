台股盤中－權值股領漲 箱型整理量縮守穩10日線

台股今 (6) 日開高走高，早盤以 10,328.18 點開出，在蘋概三雄、光學族群、電子權值股反彈帶領下，盤中上漲 44 點穩守 10 日均線，大盤走勢呈箱型整理，成交量估約 1,000 億元左右，恐又跌破千億元，也低於近 5 日平均成交量。

美股週二小跌作收、外資昨 (5) 日大幅賣超台股 70 億元，但大盤今日在重量級權值股、中小型族群類股聯手上攻帶動下止跌反彈，盤中加權指數在 10347 附近箱型震盪整理，守住 10 日均線。

蘋概三雄中台積電、大立光與鴻海盤中同步上漲，台積電盤中股價上漲 1 元，股價突破半年線、年線，光學龍頭股大立光盤中上漲 1.5%，鴻海今日也小漲 0.42%。

IC 族群中的聯發科股價上漲 2.56%，股價突破 5 日線，面板大廠友達盤中也有 2.19% 的漲幅，股價守穩月線。

傳產股中，包括塑膠族群中的台化與汽車類股在買盤挹注下帶動股價上漲，台化盤中上漲 1.4%，和泰車盤中大漲 3%，股價突破 5 日線。

三星 Samsung S10 今日正式供貨銷售帶動相關族群股價歡呼，包括超眾、擎亞、奇鋐、華通與彩晶等個股分別有 0.8% 到 1.1% 的漲幅。

PCB 族群中也是今日盤中勁揚族群，包括新揚科、易華電盤中大漲 6%，建榮、燿華與健策等個股也有 4%~5% 的漲幅。

法人指出，美中貿易戰雖朝樂觀情勢發展，但市場資金仍在觀望中，台股目前呈箱型震盪整理，選股可留意股價基期低、EPS 成長與高配息的個股，逢低介入。