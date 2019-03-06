中國牛市可能正要起步 哪些個股看俏？

即使新的跡象顯示，中國經濟成長持續放緩，但也有少許幾個理由顯示，中國近期的牛市可能正要起步。

在週二消化悲觀的中國最新經濟數據後，這消息可能讓投資者開心一些。週二數據顯示，中國服務業成長創 4 個月以來最慢速度，中國 2 月份 Caixin 服務業採購經理人指數自前月的 53.6 下降至 51.1。

中國召開為期 11 日的全國人民代表大會，席間中國總理李克強因經濟充滿挑戰，調降今年中國經濟成長目標，自去年的 6.5% 下降至 6% 到 6.5% 的範圍間。上一回中國經濟成長目標沒有給具體數據，而是一個區間範圍是在 2016 年，當時是在市場大幅下滑且成長受衝擊之後。

但中國週二也公布了更多提振經濟的措施，這應有助中國股市持續上漲。

中國提振經濟措施包括調降增值稅稅率，且幅度大於預期，應可降低企業稅務負擔人民幣 7500 億元至 8200 億元，花旗集團的中國經濟和股市團隊週二報告指出，這將有利製造業、礦業和零售業。

中國政府還重申將推進降低債務，並將戮力發展關鍵科技，例如中美爭相發展的 5G 技術和工業物聯網，其中包含整合技術以協助產品開發並提高效率與決策。

花旗股票策略師 Jerry Peng 週二報告指出，「整體來說，在經歷 2018 年去槓桿化嚴厲的一年後，我們覺得政策的基調正轉向更有利市場。」

根據花旗報告，這些刺激措施的直接受惠者將是與基礎設施相關的個股，例如鐵路設備廠中國中車 (CRRC) (601766-SH) 和水泥生產商安徽海螺 (600585-SH)。

在工業網路方面，花旗科技分析師 William Yang 的首選個股包括阿里巴巴 (BABA-US)、金蝶國際 (0268-HK) 和軟體開發商與數據基礎建設公司 GDS Holdings (GDS-US)，這 3 家應該都會受惠於人工智慧的興起，與此同時中國移動 (China Mobile) (CHL-US) 則可能在 5G 浪潮中成為贏家。

從技術上來看也意味更多漲幅，因中國股指近幾週已經跨進了牛市領域。滬深 300 指數今年迄今上漲了 26％， MSCI iShares 中國 ETF (MCHI-US) 同期漲幅近 18%。與此相比，根據 Bespoke 投資集團，典型的中國牛市在 205 個交易日平均漲幅為 112%。

中國的市場循環週期比美股短得多，但當前的牛市仍只經過了其平均長度的 1/4 而已。

雖然市場在觸及超買水準時，可能短期內吐回一些獲利，但 Bespoke 共同創辦人 Paul Hickey 週一表示，由長期技術背景推測，中國股市還有很多進一步上漲的空間。