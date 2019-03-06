瀨戶內海的幸福貓島5個非去不可的玩法

【圖．文｜行遍天下】

真鍋島上的老氣氛帶著濃濃懷舊感，最適合留下半天的時間慢慢走玩找貓。而回到本島距離不遠的倉敷地區，則是水鄉閒適氣氛，最適合當成旅途過程一同安排。

港邊群聚貓咪讓貓奴心花開

真鍋港的堤防上，就是貓咪的散步路線。

真鍋島上超過 100 隻的貓咪，起初是有人遺棄貓咪在此，島民也覺得愛乾淨的貓咪不會對島上帶來汙染，而讓貓咪們留了下來。至今更有護貓團體會帶著貓咪搭船前往笠岡市幫牠們結紮，讓島上貓咪不過度氾濫。

只要陽光一出現，貓咪們便集體出來曬太陽、吹海風。

走逛真鍋島當然要從真鍋港開始，為島上主要的進出港口，寧靜小島一小時才一班船，搭乘船隻下船的，除了島民，其他人都為了貓而來。貓咪們當然也沒讓觀光客們失望，只要在太陽正晴朗的時候走近真鍋港，幾乎都看得到懶洋洋的貓咪們出來曬太陽的可愛模樣，或坐在堤防上端坐發呆，也有倚靠著一旁小神社在玩耍著，真鍋港旁更有可以購票以及購買旅客商品的服務中心，也是小貓咪出沒的地點之一。大小遊客幾乎都會準備罐頭前來，而聰明的貓咪們則會虎視眈眈的盯著手中的罐頭。

右邊的黑白貓咪是目前真鍋港貓咪的老大，搶罐頭吃最積極。

景點介紹

真鍋港 (本浦港

地點｜岡山縣笠岡市真鍋島

費用｜三洋汽船笠岡港到真鍋島 1,020 円

彷彿跌入舊時光的古意校園

若是得到允許，還可走入百年建築裡，欣賞舊式風情與手寫看板。

建立自昭和 24 年的古意學校，仍然保留著舊時老氣氛的情調，木造建築佇立，老木頭深褐色依舊散發著魅力，就連窗戶的玻璃也都還是透著不規則弧度的老玻璃，讓人非常喜歡。而如果在學校有上課的日子裡到來，還能跟學校事務處說明後，踏入老建築內欣賞，木質地板、老派的手寫招牌等，都讓人彷若來到老時代。而這裡還是電影《瀨戶內海的棒球隊》拍攝場景喔！

中學校的地頭貓，遇見遊客走入後，就會喵喵叫引人注意。

景點介紹

真鍋中學校

應該半夜不會動起來的二宮神像。

地址｜岡山縣笠岡市 4240

電話｜+81- 865-68-3609

網址｜http://manabe-jh.kasaoka-ed.jp

時間｜學校有上課的日子才開放

注意｜請勿打擾學生上課。要入內也請一定要向教職人員提出詢問獲得許可。

愛上真鍋島的純真而留下

一樓是住客的交誼空間也是改自於老建築。

來自神戶的近藤真一郎、近藤民子夫妻倆，愛上真鍋島的閒適氣氛而決定定居在真鍋島上。也有感於希望能讓更多人知道真鍋島的美好，改建島上一棟百年老屋，開立島上唯一一間咖啡館與青年旅館。佈置得極為清爽的咖啡館提供手沖咖啡與散發香濃味道的咖哩飯。

黑色咖哩味道深厚帶有香甜滋味，是近藤夫妻倆的拿手菜。

2 樓則是青年旅館，在老屋子內架起一幢幢有著三角帳篷的睡覺區，有著青年旅館的分享空間、卻也能鑽入帳篷內擁有自己的寧靜時光，夫妻倆透過分享，讓更多人來到真鍋島、一起愛上真鍋島。

位於 2 樓的青年旅館住宿空間，在室內搭起了帳篷形成獨立睡床，也讓人喜歡。

景點介紹

モトエカフェ咖啡館 &INN THE CAMP 青年旅館

地址｜岡山縣笠岡市笠岡 2435-2

網址｜http://manabeshima.info

營業｜11:00∼17:30(不定休)

價位｜特調咖啡 400 円、咖哩飯套餐 2,000 円、INN THE CAMP 青年旅館住宿 3,500 円

藍色到底的境界由此開始

丹寧街道入口就是滿滿藍色世界的開始。

屬於倉敷市的兒島地區，因為盛產棉花，經過努力研發後製成的牛仔丹寧布品質優良，加上創意設計讓「兒島牛仔褲」享譽國際。

商店內選品自倉敷與兒島眾多優質丹寧品牌。

這股藍色旋風當然在倉敷美觀地區也能嗅查到，「丹寧街道」就是近來火熱的一角，以選物店概念呈現，店內蒐集了許多來自兒島丹寧、倉敷帆布等商品。而最受到遊客喜歡的是販售「藍色美食」的一角，藍色冰淇淋其實是彈珠汽水口味、藍色肉包與藍色漢堡則以梔子花染色成了藍色，藍通通的「美食」映照在店內丹寧系列商品前，讓人覺得有趣極了。店家也抓住遊客想拍攝的心，在店前設置了藍色肉包、藍色冰淇淋模型，讓遊客們拍個過癮呢！

藍顏色肉包被媒體喻為「最沒食慾」的包子，卻也因此逆向獲得好人氣。

景點介紹

倉敷丹寧街道 - 倉敷デニムストリート

地址｜岡山縣倉敷市中央 1 -10-11

電話｜+81-86-435-9135

網址｜https://ameblo.jp/kurashiki-denimstreet

營業｜10:00∼17:00

價位｜藍色肉包 350 円、藍色冰淇淋 380 円

從千年神社眺望美觀地區

要爬完 200 多階梯後才能抵達的阿智神社。

可以說是守護著倉敷美觀地區的重要神社，阿智神社佇立在鶴形山山頂，已經是有著 1700 多年歷史的神社。爬上三段長長共 200 階的階梯，被稱為米壽坂、還曆坂、厄除坂的意義，在氣喘吁吁時回頭，能盡覽美觀地區的全景風光。而阿智神社更是結緣、生意興隆的神社，也因此總有許多人總甘願喘著氣爬上山，誠心前來祈願呢！

販售處也有著許多祈求良緣的御守。

適逢豬年到來，神社的繪馬也推出山豬繪馬。

景點介紹

阿智神社

地址｜岡山縣倉敷市本町 12-1

電話｜+81-86-425-4898

網址｜https://achi.or.jp

營業｜8:00∼17:00

旅行怎麼能不購物

Ario 倉敷 購物中心

逛遍百間店舖的爽快購物時光

從倉敷車站北口就可直通購物中心入口！

就位在倉敷站北口由天橋直接無縫接軌的「Ario 倉敷」購物中心，是暢遊倉敷地區好逛好買「最像個當地人」購物的好處去。匯集 100 多間特色店舖，包含了各式台灣人最愛的日本在地品牌，甚至還有日本漫畫主題商店，堪稱購物天堂。

佔地廣大的 MUJI，逛累了還有休息空間。

由衣服、家飾傢俱、食品與書店構成的無印良品 MUJI，特色鮮明且充滿可愛小物的 LoFt，提供外國人退稅服務的關西地區知名電器行上新電機、大型藥妝店 Cocokara Fine 以及與當地媽媽一起享受購買生鮮食品的超市等，幾乎旅途中、生活中想購買的一切都能在此購足。

深受台灣人喜愛的 LoFt 更提供許多日本創意與美學商品。

更貼心的是，館內提供免費 WIFI 使用，且美食商店眾多，除了可吃到岡山與周邊地區的限定美味之外，更打造一處以倉敷牛仔為主題的親子休息專區，迎著透明玻璃窗吃著美味，休息一下之後就能再繼續購物。

美食廣場設有牛仔裝置的親子休息區外，更引進岡山名物豬排丼城下町的黑豬排丼。

景點介紹

地點｜岡山縣倉敷市寿町 12 番 2 號

營業｜購物中心及 2 樓美食廣場 10:00∼21:00(部分店舖營業時間略有不同）、1 樓餐廳 11:00∼22:00

官網｜http://www.ario-kurashiki.jp/lang/tw

臉書｜https://www.facebook.com/Ario-2269911926573943

美食折價 200 日圓免費優惠

200 折價券

對外國遊客極為友善的「Ario 倉敷」購物中心免費送台灣遊客 200 日圓美食抵用券。只要到達 Ario 倉敷 1 樓的服務中心，出示已按讚「Ario」中文版粉絲團，搭配出示台灣護照，即可免費獲得！

備註：活動期間即日起至 2019/8/31 止。一人限換一次。兌換券限當日使用。

來源：《行遍天下》 2019 年 3 月

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