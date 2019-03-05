擬將500億經濟紅利編入明年總預算？財部：視行政院決策而定

有關超徵稅收 500 億元「經濟紅利發不發」的問題，至今仍餘波盪漾，媒體報導稱，財政部已經決定將經濟紅利總額編入明年總預算，只是不敢公開承認；對此，財政部今 (5) 日晚間澄清，109 年度中央政府總預算還在籌編中，財政部的任務，是籌措預算財源，至於是否編入預算，要看行政院決策。

總統蔡英文元旦談話提及，要將近兩年超徵稅收做為經濟紅利，發放給經濟弱勢族群，財政部長蘇建榮昨 (4) 日赴立法院財委會備詢時，針對是否發放經濟紅利的議題回應，經濟紅利發不發，要從長計議，非財政部所能主導。

但今日媒體引述黨政人士消息指稱，財政部已經決議將超徵稅收的經濟紅利總額編入明年總預算，只是財政部迄今仍不敢公開承認。

對於媒體報導，財政部表示，預估 107 年度中央政府總預算歲入歲出賸餘扣除債務還本後，還有賸餘可運用，但決算作業尚未完成，因此實際金額須待行政院主計總處提出院編決算與審計部審定才能確定。

財政部進一步指出，109 年度中央政府總預算還在籌編中，至於是否將超徵稅收當作經濟紅利發放，端視行政院政策決定而定。

財政部強調，經濟紅利發放之事，行政院已在今年 1 月 8 日召開記者會說明，強調相關辦法將從長計議，聽取各界意見後，經謹慎周延規劃後才能決定。