美股近來大漲 看看歷史走勢 多頭別高興太早

自耶誕夜以來，美國股市的漲勢讓人豔羨，然而却可能只是空頭市場的反彈漲勢。

儘管週一道瓊下跌 206 點，並創二週低點，但許多投資人相信，近來這波漲勢已進入了多頭市場。畢竟，許多主要指數自耶誕夜低點大漲了逾 20%。而且 2019 年前二個月，股市還創下了數十年來最強勁的開年走勢。

這怎會是空頭市場的反彈漲勢？答案很簡單：以往有過前例。在空頭市場中，反彈上漲逾 20%，並非史無前例。例如，在 2000 至 02 年與 2007 至 09 年的空頭市場中，S&P 500 與 Nasdaq 都曾大漲，且漲幅大過近來的表現，只是最終又恢復了空頭市場的走勢。

由 2000 年 3 月至 2002 年 10 月的空頭市場中，S&P 500 曾經反彈大漲達 21%。由 2007 年 10 月至 2009 年 3 月的空頭市場中，S&P 500 更曾大幅反彈上漲 24%。該二次漲幅均大於自耶誕夜低點以來至今日的漲幅。

Nasdaq 指數亦復如此，且猶有過之。在 2000 至 02 年的空頭市場中，該指數曾反彈上漲達 45% 為去年耶誕夜以來漲幅的二倍有餘。

當然，這些史上的前例，並無法證實近來的漲勢亦是空頭市場的反彈漲勢，但却可說明，近來股市大漲，並無法保證股市已進入多頭市場。

值得一提的是，空頭市場的漲勢往往犀利強勁。這些大幅的漲勢重燃起多頭市場的希望，却也為持續的空頭市場創造了另一波跌勢的條件。

由於耶誕夜以來的漲勢幅度大，力道強，投資人的希望也熱烈重燃。修伯特 Nasdaq 股市通訊信心指數 (HNNSI) 係追蹤一組短期投資通訊所建議的平均持有 Nasdaq 股票的比例。該指數近來大幅上漲，已較 96% 自 2000 年以來的每日數據都高。

然而根據反向分析，這種結果對股市的短期展望，並非吉兆。

需要再度強調的是，沒有人知道目前是處於多頭市場，抑或空頭市場，需待指數穾破去年秋季以來漲勢的高點，或跌破耶誕夜低點，才能做出定論。但確定的是，這麼多的多頭急急進場，並非利多訊號。