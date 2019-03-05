台股盤後－台積電2天市值蒸發1555億元 指數收跌10305點

台股歷經 2 月大漲 456.91 點，228 連假過後，連續兩天呈現下跌，今 (5) 日雖然有股王大立光逆揚穩盤，但權王台積電、金融股皆持續壓盤，加上昨天亮眼的陸股 ETF 回軟拖累，終場加權指數下跌 44.62 點，收在 10305.26 點，成交值縮小至 1041.7 億元。

外資喊多大立光，目標價上調到 5608 元，今日成為大盤重要多頭指標，大立光終場上漲 5 元、收在 4370 元，帶領光學股撐盤，玉晶光、聯一光、亞光、揚明光等股逆勢走漲表現亮眼。

不過，台積電連跌 2 天，今天最後一盤還小幅壓尾，終場下跌超過 1%，收在 233 元，兩天市值蒸發超過 1555.82 億元。今天尾盤遭賣單調節的還有南亞科、奇鋐。

金融股也是壓力區，京城銀跌 1.94%，新光金、第一金、國泰金、彰銀等都走跌，盤面上僅台企銀、中壽、元大金逆勢收紅，尤其又以元大金漲 1.45% 最搶眼。

而昨日受惠於 A 股於 MSCI 權重擴增利多大漲的陸股 ETF，今天全面獲利回吐，元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2 都跌超過 3%。

整體來說，台股今日盤中最低打到 10295.44 點，在碰觸 10 日線後拉升，由於連續 2 天守住 10 日線、10300 點，且呈現量縮，可視為賣方惜售，僅為行進間換手表現，短線壓力在 10400-10500 點，但 10150-10300 點有撐，預期後續整理後有機會再往上攻堅。