泰鼎-KY前11月營收突破百億元 Q4將創歷年同期最佳

PCB 廠泰鼎 - KY (4927-TW) 第 3 季營收及獲利同步創新高，10 月營收也以 12.38 億元持續創高，不過在旺季已過下，11 月營收降到 10.09 億元，月減 18.51%，年增 6.35%，所幸前 11 月營收已突破 100 億元大關，達 103.26 億元，年增 6.5%。

依目前泰鼎接單狀況來看，12 月實際工作天數只有 25 天，估營收將較 11 月下滑，但第 4 季泰鼎營收仍可改寫歷年同期新高。

泰鼎第 3 季營收為 32.43 億元創高，毛利率上揚到 19%，稅後純益也以 3.29 億元同步衝高，每股純益 2.16 元，累計前 3 季稅後純益達 5.76 億元，每股純益達 3.9 元。

泰鼎看好未來汽車、3C 電子市場需求的成長，預計明年起 5 年內總計將投入 40 億元資本支出擴充產能，明年將先投入 6 億元，擴充產能掌握未來商機。

目前泰鼎全產能已擴充到每月 480 萬呎，執行長周瑞祥指出，明年資本支出將達 6 億元，主要擴充與更新內層、鑽孔機、光學檢測設備，未來將分年擴充 200 萬呎產能，擴充首期 70 萬呎新產能，將在 2021 年的第 1 季起分 3 年開出。