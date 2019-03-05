〈台大校園徵才〉本周六登場 近300家企業參加 釋逾2.5萬職缺

台大校園徵才企業博覽會即將在本周六 (9 日) 登場，此次共有 297 家企業參加，超過 423 個攤位，預計提供超過 2 萬 5 千個職缺，較去年增加約 5 千職缺，參與企業包括台積電 (2330-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 等多家知名企業。

台大校園徵才企業博覽會系列活動將於 3 月 9 日展開，由台大校長管中閔主持開幕儀式，當天也會邀請台積電董事長、台大電機工程學系校友劉德音代表企業界致詞。

今年台大校園徵才企業博覽會主題為「跨界．創新．整合—驅動工作大未來」。隨著大數據、人工智能、物聯網、雲端運算的發展，台大在科技部支持下成立「台大國際產學聯盟」，盼以「跨界」、「創新」與「整合」的思維，結合專業行政與經營團隊，重新架構學校與產業間的合作新模式。

台大表示，此次校園徵才系列活動共有 297 家企業參加，現場擺設超過 423 個活動攤位，公司說明會 68 家，企業參訪 21 家，估計將提供超過 2 萬 5 千個職缺，較去年增加約 5 千個職缺。

攤位徵才部分，台大今年規劃各類產業專區，包含多元產業區、金融區、集團區、資訊科技區，人力仲介區、新南向專區及國產學聯盟會員等，也有多家企業安排求職學生當天進行筆試與面試。此外，台北市就業服務處也會在現場設置攤位，提供就業諮詢與書面資料。