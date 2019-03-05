〈群電法說〉去年EPS 2.72元 每股擬配息2元 殖利率約4%

群電 (6412-TW) 今 (5) 日公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 2.7 億元，季減 14.5%、年減 33%，每股純益 0.73 元，去年全年稅後純益 10.3 億元，年減 34%，每股純益 2.72 元，董事會通過擬配息 2 元，以今日收盤價 50.8 元計算，現金殖利率約 4%。

群電去年第 4 季營收 83.6 億元，季減 7%、年增 20.3%、毛利率 14.1%，營益率 5.6%，稅後純益 2.7 億元，季減 14.5%、年減 33%，每股純益 0.73 元。

群電去年營收 312.9 億元，年增 12.3%、毛利率 14%，年減 3.2 個百分點、營益率 4.5%，年減 1.4 個百分點，稅後純益 10.3 億元，年減 34%，每股純益 2.72 元。

群電去年受惠智慧音箱、電競相關、Type C 筆電三大動能帶動下，全年營收創下歷史新高，不過受原物料漲價、中國缺工與勞動成本提高、及人民幣大幅升值等不利因素，獲利表現明顯受到影響。

雖然獲利動能趨緩，但群電董事會通過，每股擬配發 2 元現金股利，配發率仍維持 7-8 成的高水準，若以今日收盤價 50.8 元計算，現金殖利率約 4% 左右。