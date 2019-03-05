人大開幕 李克強：今年中國GDP目標6%-6.5%

中國十三屆全國人大二次會議於 3 月 5 日上午 9 時在人民大會堂正式開幕。中國國務院總理李克強對與會代表報告中國政府工作內容，除了說明去年中國整體經濟情況，及中國政府各項施政落實情形，同時也將公布今年度中國經濟成長目標，及政府施政重點。而本屆大會將於 3 月 15 日閉幕，為期 11 天。

中國國務院總理李克強在政府工作報告時強調，將堅持穩中求進工作總基調，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，穩妥應對中美經貿摩擦，著力穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。

在面對未來新的局勢變化，李克強再度強調中國不搞「大水漫灌」式的激烈刺激經濟手段，會保持總體政策的連續性及穩定性，面對可能的風險進行預調及微調。

圖: 中新網

未來中國政府施政 Highlight

今年 GDP 年增率目標在 6%～6.5%；城鎮新增就業 1100 萬人以上，城鎮登記失業率 4.5% 以內；CPI 年增 3% 左右；國際收支基本平衡，提升進出口產品品質；整體槓桿率保持穩定，防範及控制金融財政風險；居民收入增長與經濟增長保持同步；生態環境進一步改善，每單位國內生產總值耗能下降 3% 左右。

實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政政策方面，今年赤字率將依照 2.8% 計劃，比去年預算高出 0.2 個百分點；財政赤字達人民幣 2.76 兆元，其中，中央財政赤字人民幣 1.83 兆元，地方財政赤字人民幣 9300 億元。

貨幣政策方面，廣義貨幣 M2 和社會融資規模增速要與 GDP 成長相匹配，不搞「大水漫灌」，保持流動性合理充裕，紓解中小企業融資問題，防範化解金融風險。同時，加強利率市場化改革，降低實質利率水準，並在合理範圍內保持人民幣匯率穩定。

圖: AFP

要繼續堅持以供給側結構性改革為主線，採取更多改革的辦法，加強運用市場化，法治化手段，鞏固「三去一降一補」的成果，增強個體經濟的活力，提升產業鏈水平。

防範並化解重大風險，堅持結構性去槓桿，防範金融市場異常波動，穩當處理地方政府債務風險，防範輸入性風險。

實施更大規模的減稅，深化增值稅改革，將製造業等產業現行 16% 的稅率降至 13%；交通運輸業、建築業等產業現行 10% 的稅率降至 9%。

大幅降低企業社保繳費負擔，下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可降至 16%。

有效發揮地方政府債券作用。今年計劃安排地方政府專項債券人民幣 2.15 兆元，比去年增加人民幣 8000 億元，為重點項目建設提供資金援助，且繼續發行一定數量的地方政府置換債券，減輕地方政府利息負擔。

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促進新興產業加速發展。深化大數據、AI 等研發應用，培育新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、新材料等新興產業集群。此外，今年中小企業寬頻平均資費將再降低 15%，移動網路流量平均資費再降低 20% 以上。

改革完善金融支持機制，設立科創板並試點註冊制（科創板首度納入中國政府施政報告中），鼓勵發行雙創金融債券，支持發展創業投資。

刺激內需消費方面，落實新修訂的個人所得稅法，將有約 8000 萬納稅人能享受到減稅優惠。同時將穩定汽車消費，繼續執行新能源汽車購置優惠政策。

政府投資方面則將與國家發展戰略緊密相連，並加速審核重點投資項目，預定今年將完成鐵路投資人民幣 8000 億元、公路水運投資人民幣 1.8 兆元，且將鼓勵及吸引更多民間資金參與重點領域的項目建設。

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促進區域協調發展，以高標準建設雄安新區，並落實粵港澳大灣區建設規劃。

加強污染防治和生態建設，全力推動綠色發展。今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降 3%，重點地區 PM 2.5 濃度繼續下降。

擴大吸引外資，進一步放寬市場准入，縮減外資准入負面清單，允許更多產業開放外資獨資經營。落實金融等產業改革開放政策，及完善債券市場開放政策。

加速建構高標準自貿區聚落，推動區域經貿夥伴協定，如中日韓自貿區、中歐投資協定談判，及持續推動中美經貿磋商等。