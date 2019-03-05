〈東台展望〉與光陽攜手推機車零組件智慧生產線 預計10月上線

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年3月5號15點32分

東台 (4526-TW) 今 (5) 日發表，與光陽工業等企業合作打造全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線」，該智慧製造生產線計畫，可由單機製造做到虛實整合，為歷時 2 年半的專案，預計 10 月上線投產，明年 3 月正式結案，光陽也規畫，將以每年約 2 條產線速度，陸續完成產線換裝升級。

東台今日發表，與光陽工業 (KYMCO)、德國西門子與工研院合作打造的全台首條「機車關鍵零組件智慧生產線」，為可直接應用於產業界的智慧製造解決方案，內容包含智慧生產線規劃、智慧管理系統、供應鏈整合服務開發、軟體開發、數據加值應用與製程優化等，全流程自動化，可全面縮短換模換線時間，設備也全數聯網。

東台表示，此方案也代表東台的智慧製造解決方案已由智慧單機、整線自動化提升至彈性智慧生產線，且除能應用於機車產業外，還可應用在汽車、航太與 3C 等產業中。

東台董事長嚴瑞雄表示，該智慧製造生產線計畫可由單機製造做到虛實整合，為歷時 2 年半的專案，預計 10 月上線投產，整個專案預計明年 3 月正式結案，而光陽也規畫以每年約 2 條產線的速度，陸續完成產線換裝升級。

東台集團旗下東台精機、榮田精機、譁泰精機及亞太菁英等 4 家公司，攜手參加台北國際工具機展，展出臥式加工中心機、臥式平行雙主軸 CNC 車床、符合式車削中心機、強力型鑽孔攻牙機及複合式加工中心機等機台，以全方位加工方案搶市。