2021起 CFA第一級考試全面電子化

據《彭博社》報導，美國 CFA 協會在周一 (4 日) 時發表聲明，計劃從 2021 年開始以電子化方式進行第一級考試，此一舉措將大幅縮短考生們等待考試結果的時間。特許金融分析師 (CFA) 是一項金融投資專業資格，由美國 CFA 協會所認證。

CFA 協會在一份聲明中表示，經過近 60 年的紙筆測驗後，數位化的轉型讓該機構可以提供更廣泛的場地選擇和更靈活的時間安排，同時加快宣布結果，以提高考生的體驗。

CFA 協會執行長 Paul Smith 在聲明中表示：「這是我們設計和實施考試資格相關計劃的一個自然演變。」

一般來說，CFA 考生必須通過三級考試，通常需要幾年時間才能完成，成功的考生平均花費 300 多個小時為每個階段做準備。其中有部分級別的考試在 6 月或 12 月進行，然後等待數週或數月來等待正式的考試結果通知。

該機構所在一份問答報告中寫道，「結果將能更快送達」，但並沒有說明速度有多快。「目前，我們專注於為第一級考試提供電腦測驗。」

近幾年來，CFA 協會針對考試進行了改革，更新認證的內容和流程。該協會在去年夏天宣布從 2019 年起在第一級和第二級中加入數位貨幣和區塊鏈的項目。而新增的考試內容將包含金融科技主題，如人工智慧、機器人學習和大數據分析的方法等。另外，該協會也開始提供線上學習平台，以幫助應考。