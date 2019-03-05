大立光(3008)、僑威(3078)、緯軟(4953)、宣德(5457)、寶一(8222)

大立光 (3008)：看好三鏡頭規格以上智慧機出貨量，三年內將狂飆超過 23 倍，同期間 2,000 萬以上畫素鏡頭出貨量成長逾六倍，里昂證券認為最壞情況已過去，目標價上看 5,608 元、居外資圈之冠。外資連日買超，激勵股價開高，一度站上 4,460 元，力守 5 日均線之上。

僑威 (3078)：蘋果為加快無線充電市場滲透率，將透過升級 iOS 作業系統方式逐步提高無線充電功率至 15W，再度引爆中功率無線充電器需求，現在蘋果發表會又給予想像空間，股價爆量上攻，最高來到 27.3 元，為 5 個月來新高。



緯軟 (4953)：緯創集團旗下資訊委外服務商，今年營收有望挑戰 50 億大關，續創高峰，盤中一度來到 120 元，前波高價 125 元具反壓。



宣德 (5457)：新產品防水型 TYPE-C 獲得大廠認證，透過大股東立訊通路管道銷售全球，今年出貨量可望大增，再加上國際銅價回檔，有助毛利提升，今日股價突破箱型上緣，創下波段新高 67.5 元，漲幅逾 5%。



寶一 (8222)：航太零配件廠，受惠新引擎零配件比重提高，帶動高毛利組合件出貨增加，加上生產製程改善，法人預估今年業績目標成長 1 成，衝上歷年第 3 高，獲利年增 2 成。股價沿 5 日均線攀升，盤中攻上 21.6 元，續創波段新高。

