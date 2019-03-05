陸股早盤震盪 尾盤題材股強攻 3大股指再揚升

陸股今天展開多空激烈爭戰，早盤在低開之下，權重股表現低迷，指數在平盤附近震盪。但在題材股十分活躍之下，午後股指轉強，尾盤 5G、金融股、科技股再度連袂上攻，推動兩市再度走高。

截至收盤，上證指數漲 0.88%，報 3054 點；深成指數漲 2.25%，報 9595 點；創業板指數漲 3.51%，報 1676 點，兩市成交人民幣 8965 億元。

今天漲勢明顯集中在題材類股，邊緣計算、超清視頻、積體電路、國產軟體等板塊均上演漲停潮，兩市漲停個股超 180 檔。

近日已受追捧的晶片板塊、創投股、OLED 概念股也集體走高，多檔個股持衝上漲停。

國元證券認為，隨著科創板加速落地，多重利好政策持續推進下，資金流入市場情緒顯著修復。當前的市場正處於估值修復區域，投資價值在調整中開始顯現。隨著 MSCI 將 A 股權重提高，A 股有望迎來超千億元以上級別的海外資金增量。資金面改善和產業政策利好，市場偏好將繼續提升。

國信證券認為，年初以來行情演繹得如火如荼，A 股市場已經出現了很多牛市特徵，如個股賺錢效應明顯、成交量顯著放大、各項政策利好不斷等。3000 點上下分歧在所難免，但本輪行情更像反轉而非反彈。從反彈到反轉，核心條件是「基本面拐點」的出現，這個目前確實還沒有看到，但沒有看到不代表不會出現，股市表現永遠都是領先的。回溯過去歷次「寬信用」，A 股大概率都出現了反轉行情，2019 年「股牛頭」值得繼續相伴。