利多加持 上證指數站穩3000點 成交金額再破兆元

陸股今 (4) 日在利多消息提振下，早盤兩市集體跳空高開，並在權值股輪番發力下走強，上證指數輕鬆突破 3000 點。但午後以券商股為首的金融類股集體回落，兩市漲幅均減小。

截至收盤，上證指數報 3027.58 點，漲 1.12%，深成指數報 9384.42 點，漲 2.36%，創業板指數報 1619.71 點，漲 3.31%。

今日市場做多情緒依舊亢奮，成交金額再破兆元人民幣，兩市漲停個股超過 130 檔。從盤面上看，行業板塊全線上漲，貴金屬、軍工股尾盤直線拉升，視聽器材、養殖業、通信服務居板塊漲幅榜前列。

資金方面，今日北上資金出現分歧，其中，滬股通淨流出人民幣 5.84 億元，深股通淨流入 45.64 億元。

消息面上，《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022 年）》印發，概念股集體發力，海信電器、大恒科技、聯合光電、數碼科技、萬隆光電等集體漲停封死。

外資主配的白酒股，在強漲後尾盤疲軟，貴州茅台逆勢走跌。招商銀行、萬華化學、東方證券等大盤股均錄得下跌。

展望後市，光大證券認為，兩會後中小創行情將會分化，建議自下而上去增配業績有望改善的標的；考慮到險資尚未大規模入市，建議保持或者適度增配金融地產；理性修復結束後的適應性預期階段，週期或有一定反彈，但應逢高減倉。

中泰證券建議，可圍繞符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業布局，重點從新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物製藥等高新技術產業和戰略新興產業中挖掘，自上而下建議配置創業板 50ETF。

申萬宏源證券表示，展望後市，階段性強勢格局非常明顯，投資者對春季行情的共識不斷增強。政策面支持股市復甦，從資金面看，目前兩融餘額雖有明顯增加，但和 2015 年的最高峰 2.27 萬億元相比，只有三分之一左右，仍有較大的增長空間。