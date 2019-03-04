制裁OPEC 美國將鑄下大錯

美國國會有意推動 "禁止石油生產與出口卡特爾法案 (NOPEC)"，這將使得國際石油卡特爾組織成為非法，操控油價的會員國有被美國法庭起訴的風險。

由於反俄羅斯與反沙烏地阿拉伯的情緒有所上升，該反 OPEC 的法案最終可能獲得國會通過，

數十年來，OPEC 一直是美國的經濟敵手。然而，將 OPEC-- 尤其是沙烏地阿拉伯 -- 視為敵人的時機已經過去，制裁 OPEC 將是一項錯誤。

美國消費者與決策官員不會忘記 1970 年代的石油禁運與加油站大排長龍的慘況，還有 2008 年油價飆漲至每桶接近 150 美元，及 2014 年油價慘跌導致石油公司倒閉及員工失業的亂象。這全是因 OPEC 操控油價使然。但是過去 5 年，OPEC 管理原油供給，並維持合理油價，已變成美國能源安全的夥伴。

OPEC 轉為溫和的角色讓美國石油業的頁岩油產量創新高點，也讓美國成為主要的能源出口國。而十年前，這根本是難以想像的事。近幾年，OPEC 將油價維持在足以促進頁岩油投資，也讓消費者滿意的水平。

要讓油價常態化守於該水平，並非易事。所以沙烏地阿拉伯應被視為是夥伴，不應是敵人。

沙烏地阿拉伯仍是全球唯一能彈性生產原油的生產國，可在幾週內，增產或減產數十萬桶，足以影響油價。

美國頁岩油榮景使美國成了全球最大原油生產國，但其生產成本遠高於 OPEC。

根據業界人士指出，頁岩油生產成本約在每桶 30 至 60 美元之間，而某此中東國家的原油生產成本低於 10 美元。若沙烏地阿拉伯要讓美國頁岩油垮台，僅舉手之勞而已。

然而，以沙烏地阿拉伯為首的 OPEC 非但未與美國爭產，還每日減產約 120 萬桶，這讓美國頁岩油業者持續有增產空間。

沙烏地阿拉伯與美國已經形成了共生關係， 也創造出了平衡的原油市場。美國國會應了解 OPEC 已不再是敵手，而是具有共同利益的夥伴。