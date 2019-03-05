[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄03/04 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3207 耀勝 03/07 上櫃增資 02/27-03/05 595 11.00 11.00 台中銀 01 03/06 1523 5386 青雲 03/08 上櫃增資 03/04-03/06 360 27.20 27.20 中國信託 01 03/07 6414 樺漢 03/08 上市增資 03/04-03/06 510 220.00 220.00 元大 01 03/07 2613 中櫃 03/08 上市增資 03/04-03/06 2375 11.80 11.80 富邦 01 03/07 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。