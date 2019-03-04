欣銓去年獲利締新猷 配息1.6元 車電挹注 法人樂觀看今年營運

半導體測試大廠欣銓 (3264) 公布去年稅後淨利 15.48 億元，獲利創下年度歷史新高，而公司董事會擬配息 1.6 元，現金殖利率 5.33%；展望今年，因汽車電子需求持續加溫，法人圈預期，欣銓今年表現仍有望持續穩健走揚。受惠於去年半導體景氣熱絡，欣銓繳出亮眼成績單，2018 年合併營收 84.43 億元，營收創下年度歷史新高，毛利率 33.65%，全年稅後淨利 15.48 億元，也創歷年來最佳獲利成績，2018 年每股淨利 3.31 元。



欣銓董事會通過，將在今年配發去年 1.6 元現金股利，盈餘配發率約 48.34%；展望今年，受惠於車用電子需求強勁，加上 5G 通訊晶片訂單陸續釋出，法人圈多對欣銓今年營運表現抱持樂觀看法。