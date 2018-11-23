淡季＋客戶庫存調整 法人估欣銓Q4獲利恐季減15%~20%

半導體測試廠商欣銓 (3264)，雖然第三季獲利創新高，每股淨利達到 0.92 元，但進入第四季後，客戶端受到終端市場不振與庫存調整影響，訂單下滑，為此，法人圈估算，欣銓第四季獲利恐下滑 15% 到 20%。欣銓長線有汽車電子題材，客戶群又多為國際大廠，營運展望備受期待，今年第三季，在旺季加持下、國際大廠強勁的備貨需求帶動下，單季營收 22.91 億元，季增 13%，並創下歷史新高，第三季毛利率 37.3%，季增 5.1 個百分點，淨利 4.52 億元，季增 23.8%，單季每股淨利 0.92 元，獲利也創下歷史新高。



但進入第四季後，中美貿易戰導致終端需求驟降，加上客戶有庫存調整的疑慮，為此，法人圈估算，欣銓第四季營收將下滑到 22.13 億元，季減約 3.4%，但因產品組合波動，單季毛利率恐剩下 31.6%，淨利估為 3.67 億元，季減 15% 到 20%，單季每股淨利剩下 0.75 元。