休旅神車RAV 4預接單爆表 和泰車3月銷售及營收可望攀升

和泰汽車 (2207) 代理的 TOYOTA 今天發表全新日本進口 RAV 4，和泰車董事長黃南光表示，在 2 月 15 日開放預接，整體表現優於預期，至今日正式發表前已突破 3000 張，優於原先預期的 2000 張，年銷售目標將高達 3 萬台。和泰車隨著新車的上市，預估 3 月銷售台數及營收可望進一步攀升。RAV 4 是公認的休旅神車，2018 年讓車型銷售台數達到 1.87 萬台，是全年銷售排名第二名的車款，RAV 4 自 2008 年導入至今，藉由流線外型、舒適空間與豐富配備，深受消費者喜愛，累計銷售已超過 16 萬台，並連續 8 年蟬聯同級距銷售冠軍。



和泰車指出，全新 RAV 4 上市前即受到車主關注，在宣布開始預接後，目前每天都以超過 100 台的訂單快速累積，其中，油電兩車型預接價格分別為 113.9 萬元及 124.9 萬元，雖然價格高於汽油款，不過預接比例高達 30%。



和泰車衝買氣，228 長期讓新 RAV 4 在展間發動突襲，激發賞車人潮，將新 RAV 4 的預訂接單推上高峰，根據最新統計，預接單已達到 3000 台。此外，RAV 4 銷售量成長，客人來店看車的數量增加，也帶動其他車款的買氣，讓和泰車在 2 月淡月買氣比原預估熱絡。



全新 RAV 4 分三種動力引擎共 6 車型，預接單價自 2.0L 汽油版豪華車型的 92.5 萬元起至 2.5L 油電版旗艦 4WD 的 124.9 萬。



此次全新 RAV 4 無論內外裝皆有大幅度升級，動力表現也都更為升級，此次導入全新 2.5L 汽油 Adventure 4WD 車型，以更具運動感的專屬 off-road 外觀，搭配專屬運動化內裝，若從預接單表現來看，顯示受到車主認同。

