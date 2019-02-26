大客戶財報強 台系法人上調凌華營收獲利 諾基亞營收貢獻可望倍增

因歐、美主要大客戶近期發佈之業績多優於預期，看好今年釋出訂單成長性強，尤其諾基亞 (Nokia) 有望倍數成長，台系券商調升國內 IPC 大廠凌華 (6166) 今年的營收獲利預估，EPS 上探 2.48 元，並維持買進評等，目標價調升至 50 元。凌華週二 (26 日) 股價展開攻勢，盤中最高來到 46.3 元價位，上漲 4.6% 或 2.05 元。該公司元月營收因 Fortinet 與 Nokia 等 NCP(網通暨公共建設)部門客戶釋單強勁，以 9.64 億元維持高檔水準，較上月的歷史次高紀錄僅下滑 11%，年增率逾 23%，優於預期。法人看好凌華首季業績成長，估營收達 25.6 億元，年增逾 13%，獲利較同期倍增，EPS0.32 元。



由於主要客戶近期繳出的財報均優於預期，對 2019 年的成長展望也樂觀，因此券商認為凌華接單將增強。其中，網通主要客戶 Fortinet 向凌華採購的產品去年成長速度明顯上升，有利於今年貢獻，而諾基亞去年第四季起釋單大幅成長，今年貢獻營收有機會倍增，帶動今年 NCP 部分業績成長上探 20%；至於 IST(物聯網解決方案及技術) 與 EPM(嵌入式平台及模組) 兩大部門的客戶也多有亮麗的財報表現，今年貢獻業績成長估 8-15% 之間。

