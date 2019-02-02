熱門股—凌華營運回溫 股價反彈凌厲 單月漲近5成

工業電腦 (IPC) 廠凌華 (6166-TW) 去年第 4 季起 IST、EPM、NPC 3 大業務同步回溫，目前訂單能見度達上半年，全年可望受惠客戶獲利成長，營運看俏，股價反彈力道凌厲，1 月就大漲近 5 成，一舉收復年線外的所有均線。

凌華去年第 4 季起營運逐漸回溫，12 月純益 4300 萬元，年增 32%，每股純益 0.2 元，直逼去年各單季獲利水準。

法人指出，凌華今年上半年因 IST、EPM、NPC 業務升溫，訂單能見度達 4-5 個月，優於去年同期，加上高毛利 IST 營收佔比提升，有助改善獲利表現，首季營收估年增 1 成、獲利則可望倍增。

全年來看，凌華今年前 5 大客戶獲利可望持穩成長，加上強化 IST，以及拓展中型客戶的效益發酵，法人估全年營收將可年增 1 成、獲利年增 9 成，每股純益估將落在 2-2.5 元之間。

市場看好，凌華今年營運可望回溫，加上股價跌深，整體反彈力道凌厲，單月大漲 49.8%，重返 40 元之上，封關日以 47.4 元作收，除了收復年線外的所有均線外，也創下近 4 個多月的新高。

凌華去年第 4 季起訂單逐漸回溫，加上產品價格調漲效益顯現，單季營收 30.52 億元，季增 21.8%、年增 10.7%，其中 12 月自結獲利 3200 萬元，年增 32%，每股全年營收 104.89 億元，年減 1.7%。