【安聯投信】美股資金進補 美中貿易談判正向

風險偏好回升，美歐股連五周收漲，道瓊工業指數全周小漲 0.07%，S&P500 指數漲 0.46%，為 2018 年 11 月以來首次收於 2800 點上方，歐洲股市同樣走揚，觀察資金流向，美股終結失血，單周進補逾 90 億美元。

美國貿易代表辦公室公告暫停原計畫的對華關稅上調，市場分析，美國官員正為兩國最終的貿易協議做準備，雙方領導人或許能夠在幾周內簽署；安聯投信分析，投資人受中美貿易協商有所進展，聯準會 (Fed) 態度偏鴿派與第四季獲利優於預期等利多激勵，美歐股已經連續五周上揚，目前美中貿易談判正向，使經濟大幅下行可能性較低。。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶分析，儘管美國 2 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 自前月 56.6 下降至 54.2，為近兩年以來低點，五大分項指數中訂單、就業、生產和交貨皆顯示下滑，從總經角度觀察美國，2018 年第四季國內生產總值 (GDP) 初值為 2.6%，符合市場預期，建議投資人可持續混搭股債息、資本利得與掩護性賣權收益。

針對新興市場，近期 A 股強勢反彈，安聯中國策略基金經理人許廷全分析，MSCI 宣布將增加中國 A 股在 MSCI 指數中的權重，分別在今年 5、8、11 月逐步將 A 股納入因子從 5% 提高至 20%，預計將為 A 股今年帶來超過 4000 億人民幣資金，此刻不失為分批或定期定額進場布局 A 股的良機。

至於台股，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年來，台股漲幅達 6% 以上，櫃買指數甚至漲幅達 10% 以上，而且隨著交易升溫，成交量也逐漸回溫、來到 1300 億元到 1400 億元；近期隨著 iPhone 降價，以及 Android 推出新產品，短期手機需求已見回升，整體而言，建議智慧型手機投資題材聚焦以新功能以、產值增加之應用為主；此外，隨著許多公司公布 2018 年財報以及今年預計配發的現金股利，預料殖利率將成為下季投資人聚焦的重點。

安聯投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。