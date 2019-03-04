〈台北國際工具機展〉蔡英文：續推動智慧自動化 讓全球成為台灣的市場

「台北國際工具機展」今 (4) 日在四大展館同步登場，共有 1230 家廠商、7000 個攤位參展，規模創新高，成為全球前三大國際工具機展。總統蔡英文致詞時表示，台灣工具機產業擁有完整產業聚落，政府將持續落實推動智慧自動化，讓全球成為台灣的市場。

由於此次台北國際工具機展，是南港展覽館二館的首場大型會展，蔡英文致詞時說，南港展覽二館啟用後，未來一館與二館將「強強相加」，為台灣會展產業創造更高產值。

蔡英文表示，台北國際工具機展歷屆均吸引超過 5 萬名買主採購，是機械產業的指標，且台灣工具機產業擁有完整產業聚落，政府將持續落實推動智慧自動化，讓全球成為台灣的市場，協助產業強化體質、提升競爭力，以因應國際中的挑戰，發展機械業自主關鍵技術，讓中小企業導入智慧化數位化生產。

台灣機械公會理事長柯拔希致詞時表示，去年第 4 季全球景氣觀望氣氛濃厚，上半年美中貿易戰仍是最大變數，但預期下半年產業情況將轉佳，呈現先蹲後跳格局，他並呼籲政府，提升智慧機械投資抵減比例，由 5% 提高至 15%，並將新產品創新研發的投資抵減率，由 15% 上調至 20% 以上。

柯拔希也指出，為避免新台幣兌美元匯率波動，影響台灣產業競爭力，若市場一旦流失，將一去不復回，呼籲政府能啟動防禦性貶值，保障產業出口競爭力。蔡英文也回應，投資抵減方面政府已盡最大力量，而面對世界經濟變化，政府會支持並強化產業根基，讓產業在變局中找尋發展契機。