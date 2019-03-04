〈台北國際工具機展〉南港展覽二館首度啟用 今年展覽規模將創新高

「台北國際工具機展」今 (4) 日在四大展館同步登場，也是南港展覽館二館的首場大型會展，共有 1230 家廠商、7000 個攤位參展，參展家數與使用攤位數均創史上新高，展覽規模較上屆成長近 3 成，也使今年台北國際工具機展，成為僅次於德國 EMO 及美國 IMTS 展的全球前三大國際工具機展，陸廠也組成百人採購團來台觀展。

台北國際工具機展今日起一連 6 天，在南港展覽一館、二館，世貿一、三館同步登場，以工業 4.0 及智慧機械為主軸，且此次為南港展覽二館啟用後，首度舉行的展覽，國內外參展廠商家數由上屆的 1100 家，增加至本屆的 1230 家，攤位數也由上屆的 5430 個增加至 7000 個，使用總面積達到 10 萬平方米，規模改寫新高紀錄。

此次參展廠商包括上銀集團、友嘉集團、東台集團、程泰集團、台中精機、協易機、百德機械、高鋒、福裕、全球傳動、銀泰、瀧澤科、台達電等台廠，國外廠商包括日本的 Mazak、DMG MORI、FANUC、三菱、THK、德國西門子與美國 Haas 等國際大廠參展。

除許多國外大廠來台參展外，由於美中貿易戰影響，使陸廠減少對美國採購機械，有意擴大對台廠採購的規模，因此今年中國買家由至少 70 家華東區指標大廠組成的百人採購團，來台觀展，為建立第二供應鏈做準備，採購商機可期。