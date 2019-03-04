臺灣50等四大指數成份股調整 3月15日盤後生效

致伸

和泰車

富時羅素公布臺灣證券交易所、富時國際有限公司合編「臺灣 50」、「臺灣中型 100」、「臺灣資訊科技」，以及「臺灣發達」等指數系列成份股調整，此次調整 3 月 15 日收盤後生效。臺灣 50 指數成分股納入和泰車 (2207)；成分股刪除鴻準 (2354)；候補名單豐泰 (9910)、新光金 (2888)、聯詠 (3034)、儒鴻 (1476)、華新科 (2492)。



臺灣中型 100 指數，成分股納入鴻準、義隆 (2458)、神基 (3005)；成分股刪除豐興 (2015)、長興 (1717)、建大 (2106)；候補名單為致伸 (4915)、麗豐 - KY(4137)、南電 (8046)、國建 (2501)、貿聯 - KY(3665)、信義 (9940)、嘉澤 (3533)、東聯 (1710)、文曄 (3036)、遠百 (2903)。



臺灣資訊科技指數成分股納入義隆、神基，並無刪除成分股；臺灣發達指數成分股納入和泰車；成分股刪除豐興、長興、建大。