台股盤前－MSCI調高權重 權王卻遭降 慎防爆量甩尾

台股加權指數昨 (26) 日多空勢力膠著，全日在平盤上下狹幅震盪，高低點差距僅約 20 點，終場微漲 0.62 點、收在 10391.55 點；美股今晨都收小跌，加上明晟 (MSCI) 調高權重將生效，雖然台股被調高權重，但權王台積電卻遭調降，以及適逢 228 長假在即，要慎防尾盤爆量甩尾。

三大法人合計買超 38.61 億元，其中，以外資買超達 47.9 億元最積極，並呈現連 7 買；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 997 口至 32248 口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 996 口至 60384 口。

MSCI 於 12 日公布本季相關指數調整，這次台股三大指數權重皆獲調升，台積電權重遭降最多，金管會表示，若依被動式規模估算，預估台股此次權重調升，將為台股帶入約 1.27 億美元 (約新台幣 39 億元) 資金活水，今天收盤、3/4 開盤生效。

今天觀盤重點，被動元件市況反轉急下，市場傳出，國巨生產線農曆年假期放假至元宵節過後才開工，導致近期產能利用率僅 3 成，首季產能利用率僅約 4、5 成，華新科生產線產能利用率也偏低。被動元件族群股價表現值得關注。

友達搶進當紅的可折疊智慧手機領域，董事長彭又又浪昨日首次透露，今年將推出針對折疊式智慧手機使用的柔性 OLED 面板，而且是技術難度較高的內折式 OLED，目標今年能有搭載友達產品的可折疊智慧手機問世。

整體來說，今天面臨 MSCI 將生效和 4 天 228 連假在即，預料多方持續攻高的力量仍不會太強，且本周月線即將向上突破半年線，隨著指數逼近 10481 點年線關卡，台股短期可能震盪整理，靜待整理滾量，短線以個股表現為主。