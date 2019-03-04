台股盤中－漲多、金融股成壓盤重心 指數回測10300點

228 長假後，台股今 (4) 日開小跌，早盤前 10 分鐘雖然小幅翻紅，衝高到 10402 點，但因為指數逼近年線關卡，獲利了結賣壓湧出，壓盤重心落在漲多個股，包括上海商銀、台積電、和鑫、旺宏等，以及金控股全面壓回，加上 A 股 MSCI 權重擴增，資金排擠效應浮現，盤中台指期又領先下殺，拖累大盤指數面臨回測 10300 點的壓力。

台股歷經連續 2 個月上漲，尤其累計 2 個月以來，外資已經買超千億元，今天大盤上演漲多拉回，台光電、光寶科、統一超、瑞昱、聚陽等拖累台股創今低的個股，而台積電從 1 月初 206.5 元低點走揚以來，近半個月更沿 5 日線一路漲到 240 元，今天跌超過 1.6%，跌破 5 日線，差一步更將下探 10 日線。

今年以來漲 48% 的上海商銀，今日走勢也疲弱，大跌超過 4%，一口氣跌破 5、10 日線；其餘包括元大金、國泰金、中信金、兆豐金等都拉回超過 1%，金融股一片綠油油，為盤面上最弱勢類股，摜壓金融指數不但跌破 5 日線，更領先大盤跌破 10 日線。

不過盤面上還是有各擁題材表現股，尤其受惠於 A 股納入 MSCI 權重擴增，連結陸股的 ETF 都隨之起舞，元大滬深 300 正 2、國泰中國 A50 正 2、富邦上証正 2 都勁揚超過 6%，而國泰中國 A50、富邦深 100、元大上証 50、元大寶滬深、元大上證 50、FH 滬深等也都上漲 2-3% 不等，為盤面上最火熱族群。

此外，在股王大立光最高漲到 4520 元帶動下，光電族群包括亞光、今國光、揚明光、中揚光等都逆勢走揚。

5G 概念股也持續強強滾，包括新復興、亞電、明泰等都逆揚超過 2-3%，正文、宏碁、穩懋、台虹等也都上漲超過 1%。

整體來說，年初迄今台股漲幅達 6% 以上，櫃買指數甚至漲幅達 10% 以上，多頭上週支撐台股周指數在 10343 到 10416 點區間震盪，隨著台股指數逼近 10479 點年線，短期難免面臨漲多回檔壓力。

另外值得留意的是，因為Ａ股 MSCI 權重擴增影響，資金大舉湧向陸股，今天無論台股或韓國股市等亞股，都出現資金排擠效應而走跌，也要注意被動式買盤流出對台股的影響。