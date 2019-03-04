專家：如果美油守不住52美元 小心下探40美元

Again Capital 共同創辦人 John Kilduff 表示，如果油價不能維持在每桶 52 美元關鍵水平以上，那麼快速跌至 40 美元以下的風險即很高，主要是受到幾個因素的影響。

John Kilduff 說道，由於全球經濟成長放緩，特別是在亞洲，還有沙烏地阿拉伯推動更深層次的減產，印度和巴基斯坦之間的緊張局勢加劇，各種全球性地緣因素正在觸發，給原油價格帶來壓力。

不過儘管存在這些地緣觸發因素，根據密切關注商品人士自 1983 年開始記錄價格數據以來，今年是石油商品歷來最佳開年走勢。油價週五 (1 日) 下跌超過 2%，在去年 12 月大跌期間跌至每桶 42.36 美元。

Kilduff 表示，「原油真正的關鍵核心在亞洲和亞洲的需求，何況亞洲的經濟數據一直很差。」「而且我也不認為即使與中國達成貿易協議可能會改善這個國家的命運。」

至於印度和巴基斯坦的白熱化衝突，他認為，「亞洲的任何形式的衝突，無論是僅限於印度和巴基斯坦，或是在某種程度上蔓延到其他地區，都會損害當地的經濟活動，這只會讓你在不久的將來加速需求危機。」

Kilduff 專注於能源衍生產品等替代投資，他補充說，沙烏地阿拉伯在降低產量方面的「強硬立場」可能會「化解」看漲原油的論點。他對這種商品的牛市看法是：如果美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格突破每桶 58 美元，將會一路上升至 65 美元上下。

但市場觀察人士警告，所有這些全球因素都在讓這波漲勢無法持久，如果世界最大石油生產國不能共同抵消美國創紀錄的原油產量，那麼可能會給油價帶來麻煩。

此外，美元走強也可能對原油價格構成壓力，但聯準會 (Fed) 承諾對其升息持謹慎態度，這使得風險降低，Kilduff 表示。

他說，「美國將繼續成為繁榮國度。」「我們將擁有唯一可能無為而治的聯準會，而不是其他一些必須更激進的央行們。比如說，看看中國人行。我不知道它們是否處於完全恐慌模式，但它們正在竭盡全力刺激經濟，包括創紀錄的釋出流動性，從長遠來看這並不是件好事。所以我認為美元實際上仍能保持吸引力，這應該會略微有助，但是，我再次強調，目前的處境仍然艱難。」

儘管《路透》調查顯示 OPEC 在 2019 年頭兩個月降低了產量，但油價週五。國際指標布蘭特原油期貨在 65 美元至 67 美元區間內交易，WTI 原油期貨在 55 美元和 56 美元附近徘徊。