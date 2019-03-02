加拿大第四季GDP弱於預期 經濟成長顯露停滯跡象

加拿大經濟增速在 2018 年最後三個月陷入停滯，這一次遠超出預期的放緩使得潛在經濟擴張動能受到質疑。

加拿大統計局周五宣布，加拿大經濟在第四季僅成長 0.1%，季增年率為 0.4%。這是兩年半以來最差的季度表現，遠低於經濟學家對年增率 1% 的預期，以及第三季季增年率 2%。

雖然由於油價下跌，人們普遍預計今年最後幾個月會出現放緩，但這種情況比任何人預期的都要糟糕得多，低迷的遠遠不止能源行業。消費支出成長為近四年來最慢，住宅投資降幅為十年來最多，商業投資連續第二個季度大幅下降，國內需求創下 2015 年以來的最大降幅。

唯一能抑制經濟收縮的是庫存商品增加。

「加拿大第四季差點跌入經濟衰退，」CIBC Capital Markets 首席經濟學家 Avery Shenfeld 在給投資者的報告中表示。

加元抹去稍早漲幅，多倫多時間上午 08 時 43 分，加元下跌 0.3%，至 1 美元兌 1.3221 加元。兩年期加拿大債券殖利率從 1.78% 下降至 1.77%。該報告預計只會強化市場對 拿大央行行長 Stephen Poloz 在更長一段時間暫停升息的預期。加拿大央行下周將舉行利率會議。

2018 年全年經濟成長 1.8%，低於加拿大央行 2% 的預期。