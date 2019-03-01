〈盤點高股息概念股〉台塑四寶配息3月中旬後出爐 台化可望上看6元冠四寶

台塑四寶去年盈餘配息金額，可望於 3 月中旬後陸續出爐。從四寶近 3 年配息率來看，均維持在 70-75% 上下，市場預期，南亞、台塑化每股現金股利可能介於 4 至 5 元間，台塑、台化則將逾 5 元水準，台化甚至可能上看 6 元。

台塑四寶將於 3 月中旬陸續召開董事會，通過去年財報與股利政策。四寶去年前 3 季獲利大豐收，原先預期全年可望輕鬆超越 2017 年表現，惟第 4 季在國際油價重挫下，拖累塑化報價與買盤信心，四寶去年稅後純益為 2109.41 億元，較 2017 年衰退 11％，但仍力守連 3 年獲利超過 2000 億元的水準。

從 EPS 來看，台化去年全年每股大賺 8.34 元，榮登四寶每股純益王，其次為寫下歷史次高 EPS 的台塑、每股純益 7.78 元，南亞每股純益為 6.65 元，台塑化則為 6.3 元。觀察塑化產業處於榮景狀態的近 3 年，台塑四寶配息率表現均維持 70-75% 上下。

回顧台塑四寶 2017 年的股利配發金額，四寶紛紛寫下歷史次高紀錄，台塑每股配發現金股利 5.7 元、南亞配發 5.1 元、台化配發 7 元、台塑化則配發 6.3 元，四寶合計發放約 1778 億元現金股利，為台股帶來一波可觀動能。

不過，由於四寶去年獲利表現不如 2017 年，以過往配息率來看，去年盈餘配發現金股利金額，可能不會改寫 2017 年的歷史次高紀錄。市場預期，南亞、台塑化每股現金股利可能介於 4 至 5 元間，台塑、台化配息則將超過 5 元水準，台化甚至可能上看 6 元。