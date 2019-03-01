〈高股息理財術〉上市櫃公司今年估配1.5兆股息 法人點名看好這些高殖利率股

上市櫃公司今年股利政策陸續出爐，市場預估，去 (2018) 年全體上市櫃公司獲利有望達 2.2 兆元，法人估，以去年平均配發率 7 成估算，估今年上市櫃公司約可發出 1.5 兆股息，其中以被動元件、記憶體、矽晶圓與金融等族群，可望成為今年的高殖利率族群。

上市櫃公司農曆年後陸續公布今年股利政策，其中重量級權值王台積電，今年每股將配 10 元現金股息，並開市場首例，將過去「每年配息」改為「每季配息」引發市場熱議，預估今年 4 月 1 日上市櫃公司年報公告截止前，上市櫃公司將陸續公布今年股利，可望進一步掀起一波配息行情。

證交所董事長許璋瑤日前也公開表示，預估今年上市櫃公司可派發 1.5 兆元現金股息，台股殖利率在全球市場名列前茅，將支撐台股站穩萬點。

法人表示，今年高殖利率可聚焦幾個族群，包含被動元件、記憶體等，從目前已公布股利政策的上市櫃公司來看，包括台郡、遠傳、華新與南亞科等，殖利率都已超過 5% 。

至於向來被視為定存股的金融族群，目前普遍尚未敲定今年股利，不過法人認為，美國升息循環拉高銀行外幣存放利差，因此包括中信銀、兆豐銀與第一銀等美元放款部位大的銀行，皆可望受惠，進而帶動銀行母公司金控今年繼續配發較高的現金股息。