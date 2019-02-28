貴金屬盤後─無視印巴衝突 黃金收低7.30美元 連三天下跌

黃金價格週三收低，連續第三天下跌，並跌回本月以來的漲幅。儘管金融市場具有不確定性，股市受到壓力，黃金並未因而獲得支撑。

分析師說，過去一週，黃金失去了吸引力，顯示有點漲幅過度，因而回檔。儘管美元疲弱，黃金依舊下跌，顯示動能消退。

4 月黃金下跌 7.30 美元，或 0.6%，收於每盎司 1321.20 美元。本月以來，黃金下跌了約 0.3%。

川普前私人律師柯恩今日在國會進行聽證會，對川普展開爆料，二次川金會今日上演，印度與巴基斯坦緊張升高，均可能影響市場走勢，却未見黃金上漲。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二送出明確訊息，指出 Fed 的政策仍將依據數據而定。分析師說，這意味 2019 年將不會升息，對美元屬利空，對黃金則屬利多。

美國股市下跌，隨國際股市走低。印度與巴基斯坦情勢緊張，讓投資人感到不安。美元指數上漲 0.1% 至 96.103，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，短期而言，美元轉強，對黃金價格不利。雖然長期仍看漲黃金，問題在短期回檔幅度難料。預期黃金支撑仍在 1320 與 1300 美元。

其他金屬交易方面，5 月白銀下跌 1% 至每盎司 15.766 美元。

6 月鈀金下跌 2.8% 至每盎司 1477.20 美元。週二，鈀金收盤突破 1500 美元，創新高點。南非礦工威脅罷工，讓已然吃緊的市場雪上加霜。

4 月白金上漲 1.1% 至每盎司 869.90 美元。5 月銅收於每磅 2.963 美元，上漲 0.4%。