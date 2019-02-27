貴金屬盤後─聯準會(Fed)主席進行聽證會 黃金收低1美元

黃金期貨週二收低，近三週來，首度連二天下跌。今日黃金走勢溫和，投資人對聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會舉行的聽證會少有反應。

美國股市今日小幅下跌，債券殖利率下降，美元走低，對黃金應屬利多，但並未能引進買盤。

4 月黃金下跌 1 美元，或近 0.1%，收於每盎司 1328.50 美元，連續第二天下跌。

3 月白銀收於每盎司 15.832 美元，少有變動。

分析師說，Fed 主席鮑爾傳達了明確訊息，央行政策仍將依據數據而定。他不預先判斷下一步的政策行動。

黃金期貨收盤時，美國股市走低，10 年期債券殖利率下降，美元指數下跌 0.3% 至 96.161。

通常，美元疲軟，殖利率下降及股市下跌，有助引進黃金買盤。但今日黃金仍小幅下滑。

鮑爾今日提及英國脫歐的不確定性，中美貿易爭議持續，及美國債券上限讓人擔憂。分析師說，該談話有助增加黃金的避險買盤。

週一，因中美貿易談判樂觀，美國股市上漲，黃金則缺少避險買盤，價格下跌。

但分析師對黃金展望依舊樂觀。因國際政治風險持續，全球經濟讓人擔憂，預期 Fed 將停止升息，黃金不致大幅下跌。

鈀金與白金週二再度收高。3 月鈀金上漲 1.8% 至每盎司 1523.50 美元。4 月白金上漲 0.8% 至每盎司 860.40 美元。

分析師說，南非礦工威脅罷工，增加了鈀金供給擔憂。

3 月銅收於每磅 2.945 美元，價位持平。