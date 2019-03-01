貴金屬盤後─GDP數據較預期強勁 黃金收低5.10美元

黃金價格週四收於二週低點，跌回稍早漲幅。美國與北韓去核化談判遽然結束，一度支撑黃金走高，美國經濟數據較預期強勁，使得黃金本月下跌。

美國總統川普與北韓領導人金正恩未能就北韓核武計畫達成協議，二人高峰會提前結束。該消息一度支撑黃金溫和上揚。

美國第四季 GDP 年率成長 2.6%，高於預估的成長 1.9%。分析師說，GDP 數據強勁，經濟未見減緩跡象，黃金價格因而下跌。

4 月黃金下跌 5.10 美元，或 0.4%，收於每盎司 1316.10 美元，創二週收盤低點。黃金在連續四個月上漲後，2 月下跌約 0.7%。

美國 GDP 數據較預期強勁，分析師說聯準會 (Fed) 降息機率大減，預期今年稍後，Fed 將恢復溫和緊縮信用。升息能推升美元，削弱黃金的吸引力。

美元指數今日少有變動，但本月上漲 0.6%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

但分析師說，仍有理由看漲黃金，中美貿易問題未解，全球經濟成長擔憂，及許多其他政治風險，壓低了投資人信心。

其他金屬交易方面，5 月白銀下跌 0.8% 至每盎司 15.634 美元，本月下跌約 2.7%。

5 月銅下跌 0.5% 至每磅 2.948 美元，本月則上漲 5.9%。6 月鈀金上漲 1.7% 至每盎司 1501.50 美元，本月更大漲逾 15%。

4 月白金上漲 0.6% 至每盎司 875.20 美元，2 月上漲 6.1%。