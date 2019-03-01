〈盤點高股息概念股〉民生必需業者低調穩穩賺 這3檔獲利創高受期待

台股一向是電子股當道，占成交比重多在 65% 上下，而小資存股族則常常以金融股為標的，事實上，台股有一部分傳產股，業務範圍深入大眾的食衣住行，在景氣吹逆風之際，獲利仍可穩穩創高，其中，寶雅 (5904-TW) 已確定每股配息 15.75 元，現金殖利率 5%，大型網購業者富邦媒 (8454-TW) 和台灣高鐵 (2633-TW) 公布獲利創高後，法人依據過去 2 年的配息經驗，推估可望有 80% 左右配息率，換算之下，富邦媒和高鐵均具 4% 左右現金殖利率。

寶雅去年稅後純益 17.09 億元，年增 19.59%，續創新高，每股純益 (EPS) 達 17.5 元，董事會已通過擬配發現金股利 15.75 元，配息率 90%，依 27 日收盤價 315 元計算，現金殖利率約 5%。

台灣高鐵去年稅後純益首度突破百億大關，達 106.96 億元，年增率高達 100.31%，EPS1.9 元。由於台灣高鐵近 2 年配息率在 80% 上下，法人推估，若以此水準計算，目前台灣高鐵現金殖利率約 4.5%。

台灣高鐵說明，公司股利政策為現金股利配發率不低於 50%，整體股息配發率不低於 60% 的水準。

富邦媒第 4 季單季稅後純益 3.63 億元，年增 25.3%，創 2014 年第 4 季以來新高，也是歷史次高，EPS 2.6 元，推升全年稅後純益 12.7 億元，EPS 9.07 元，年增 7.3%，創歷史新高。

觀察富邦媒近 2 年來配息率有 90% 左右，因此，法人預期，在此水準下，以 27 日收盤價計算，現金殖利率約在 3.3%。