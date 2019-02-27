〈川金二會越南〉川金二會登場 川普：期待見證北韓巨大的經濟潛力

根據《彭博社》報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩，今 (27) 日於越南河內舉行二次峰會，稍早，兩人抵達大都會酒店，簡短接受媒體採訪並合影；川普表示，「北韓有巨大的經濟潛力，我期待能親眼見證。」

川普說，去年 6 月在新加坡的首次峰會「非常成功」，而本次峰會，可望與上次一樣成功，「明天我們會召開一場大型會議」；現場媒體詢問，本次會談有無可能宣告終結韓戰？川普僅稱，「拭目以待吧」。

金正恩透過翻譯指出，在本次峰會舉行前，美國和北韓一同克服了一些隱而未顯的障礙。

川普和金正恩握手寒暄。(圖：AFP)

外界期待，川金二會結束後，能夠發表「河內宣言」，並將「終戰宣言」協議納入其中，讓北韓無核化與朝鮮半島和平，獲得具體進展；然而，雙方能否就「無核化」達成共識，仍在未定之天。

會議正式登場前，川普於推特發文，稱他與金正恩會晤，盼能實現無核化，並使北韓成為經濟強國。

川普亦稱，越南正蓬勃發展，北韓若放棄核武，未來會像越南一樣繁榮，「其潛力將令人驚豔」；對金正恩來說，這是史上少見的絕佳機會。

川普期待，川金二會能像首次峰會一樣成功。(圖：AFP)

年輕的勞動人口和偏低的薪資成本，讓越南在過去 30 年，藉由勞力密集產業，推動經濟成長；但部分經濟學家認為，一旦前述優勢消失，其經濟前景將令人憂心。

根據摩根士丹利估計，若北韓採取「越南模式」發展經濟，在逐步開放的情況下，可望創造每年約 90 億美元的投資機會。

摩根士丹利於最新報告中指出，北韓有 1800 萬勞動人口，其薪資成本低於越南，此條件有利北韓加入亞洲生產供應鏈。